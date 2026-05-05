Izrael: Mimo zakazów 20 tys. żydów na uroczystości na górze Meron

W 2021 r. zginęło tam 45 osób.
Na górze Meron w Izraelu podczas święta Lag ba-Omer zgromadziło się co najmniej 20 tys. ultraortodoksyjnych żydów mimo ograniczeń do kilkuset uczestników - informuje we wtorek dziennik "Israel Ha-Jom". Uroczystości odbyły się w piątą rocznicę tragedii, w której stratowanych na śmierć zostało 45 osób.
Co roku w uroczystościach na górze Meron uczestniczy ponad 100 tys. osób. Miejsce to wiąże się z grobem mistyka z II wieku, Szymona bar Jochaja, którego śmierć - według tradycji - przypada na święto Lag ba-Omer. W jego trakcie rozpalane są ogniska, a grób rabina jest drugim najczęściej odwiedzanym miejscem pielgrzymkowym w Izraelu, po Ścianie Płaczu w Jerozolimie.
W tym roku władze planowały trzy ogniska, przy których miało przebywać po 200 osób. Mimo zamknięcia dróg i ustawienia barier przez policję na teren uroczystości w poniedziałek wieczorem przedostało się co najmniej 20 tys. uczestników.
Izraelskie media informują, że funkcjonariusze zatrzymywali pojazdy i autobusy, jednak wielu pielgrzymów docierało pieszo, w tym przez pola. Działania służb nie zapobiegły napływowi ludzi na miejsce uroczystości.
W ciągu nocy ponad 20 osób ewakuowano do szpitali, a dziesiątki innych otrzymały pomoc na miejscu, głównie z powodu urazów podczas tańców i zgromadzeń. Według "Israel Ha-Jom" tysiące ludzi nadal przebywają na górze Meron, mimo skierowania w region setek policjantów do kontroli ruchu i ograniczenia napływu uczestników.
Tradycyjne obchody na górze Meron na północy Izraela w ostatnich latach były ograniczane - najpierw przez pandemię Covid-19, a następnie przez ostrzał związany z konfliktem z Hezbollahem.
W 2021 r. doszło do tragedii podczas schodzenia tłumu z góry wąskim, stromym przejściem, gdzie wybuchła panika. W jej wyniku 45 osób zostało stratowanych na śmierć, a ponad 150 odniosło obrażenia. Była to największa katastrofa cywilna w historii Izraela w czasie pokoju.
Lag ba-Omer jest w środowiskach żydów ultraortodoksyjnych postrzegane jako dzień szczególnego objawienia duchowego. Według tradycji rabin bar Jochaj był autorem księgi Zohar, która jest najważniejszym tekstem żydowskiej kabały.
Kiedy rycerze walczyli ze ślimakami, a św. Hildegarda zalecała maść z rogu jednorożca.
Misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii i pokoju. Jeśli ktoś chce mnie za to krytykować, niech czyni to w prawdzie – powiedział papież Leon XIV, odnosząc się do wypowiedzi Donalda Trumpa.
Kościół w Kalwarii Zebrzydowskiej
Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu, a kilku za niesamodzielne rozwiązywanie zadań - poinformował PAP dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.
Papież nie wchodzi w polityczne spory, lecz konsekwentnie robi swoje – głosi Ewangelię i pokój. Tak odpowiedź Leona XIV na krytykę ze strony Donald Trump skomentował watykański sekretarz stanu, kard. Pietro Parolin.
Stowarzyszenie Katechetów Świeckich przekazało premierowi Donaldowi Tuskowi list do papieża Leona XIV z prośbą o jego osobiste przekazanie podczas audiencji w Watykanie. Piszą w nim, że szef rządu firmuje działania ograniczające obecność religii w systemie oświaty.
Takich danych jak teraz - gdy 74 proc. rzek w Polsce ma stan wody niskiej - można by się spodziewać pod koniec lata, a nie na początku wiosny - powiedział PAP ekohydrolog dr Sebastian Szklarek. W jego ocenie obecna sytuacja jest alarmująca.
Wybór biskupa powinien być „momentem autentycznego rozeznania wspólnoty chrześcijańskiej” – podkreślono w opublikowanym dziś dokumencie Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Przedstawiono w nim pierwszą część raportu Grupy Studyjnej nr 7, dotyczącego kryteriów doboru kandydatów do episkopatu oraz raport Grupy nr 9 o rozeznawaniu kwestii doktrynalnych, duszpasterskich i etycznych.