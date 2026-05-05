Izrael: Mimo zakazów 20 tys. żydów na uroczystości na górze Meron
Izrael: Mimo zakazów 20 tys. żydów na uroczystości na górze Meron

Góra Meron  
netanel_h /Wikimedia / CC-SA 3.0 Góra Meron

W 2021 r. zginęło tam 45 osób.

Na górze Meron w Izraelu podczas święta Lag ba-Omer zgromadziło się co najmniej 20 tys. ultraortodoksyjnych żydów mimo ograniczeń do kilkuset uczestników - informuje we wtorek dziennik "Israel Ha-Jom". Uroczystości odbyły się w piątą rocznicę tragedii, w której stratowanych na śmierć zostało 45 osób.

Co roku w uroczystościach na górze Meron uczestniczy ponad 100 tys. osób. Miejsce to wiąże się z grobem mistyka z II wieku, Szymona bar Jochaja, którego śmierć - według tradycji - przypada na święto Lag ba-Omer. W jego trakcie rozpalane są ogniska, a grób rabina jest drugim najczęściej odwiedzanym miejscem pielgrzymkowym w Izraelu, po Ścianie Płaczu w Jerozolimie.

W tym roku władze planowały trzy ogniska, przy których miało przebywać po 200 osób. Mimo zamknięcia dróg i ustawienia barier przez policję na teren uroczystości w poniedziałek wieczorem przedostało się co najmniej 20 tys. uczestników.

Izraelskie media informują, że funkcjonariusze zatrzymywali pojazdy i autobusy, jednak wielu pielgrzymów docierało pieszo, w tym przez pola. Działania służb nie zapobiegły napływowi ludzi na miejsce uroczystości.

W ciągu nocy ponad 20 osób ewakuowano do szpitali, a dziesiątki innych otrzymały pomoc na miejscu, głównie z powodu urazów podczas tańców i zgromadzeń. Według "Israel Ha-Jom" tysiące ludzi nadal przebywają na górze Meron, mimo skierowania w region setek policjantów do kontroli ruchu i ograniczenia napływu uczestników.

Tradycyjne obchody na górze Meron na północy Izraela w ostatnich latach były ograniczane - najpierw przez pandemię Covid-19, a następnie przez ostrzał związany z konfliktem z Hezbollahem.

W 2021 r. doszło do tragedii podczas schodzenia tłumu z góry wąskim, stromym przejściem, gdzie wybuchła panika. W jej wyniku 45 osób zostało stratowanych na śmierć, a ponad 150 odniosło obrażenia. Była to największa katastrofa cywilna w historii Izraela w czasie pokoju.

Lag ba-Omer jest w środowiskach żydów ultraortodoksyjnych postrzegane jako dzień szczególnego objawienia duchowego. Według tradycji rabin bar Jochaj był autorem księgi Zohar, która jest najważniejszym tekstem żydowskiej kabały. 

PAP |

dodane 05.05.2026 20:28

