Papież Leon XIV: Krytyka? Tak – ale w prawdzie. „Kościół głosi Ewangelię i pokój"
Papież Leon XIV: Krytyka? Tak – ale w prawdzie. „Kościół głosi Ewangelię i pokój”

Vatican Media Papież w Castel Gandolfo.

Misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii i pokoju. Jeśli ktoś chce mnie za to krytykować, niech czyni to w prawdzie – powiedział papież Leon XIV, odnosząc się do wypowiedzi Donalda Trumpa.

Papież Leon XIV odniósł się do krytycznych wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa. Krótkie oświadczenie wygłosił w Castel Gandolfo, przed willą Barberini, gdzie spotkał się z dziennikarzami. – Misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii, głoszenie pokoju. Jeśli ktoś chce mnie krytykować za głoszenie Ewangelii, niech czyni to w prawdzie – podkreślił Ojciec Święty.

Papież odniósł się również do zarzutów, jakoby dopuszczał możliwość posiadania broni nuklearnej przez Iran. – Kościół od lat wypowiada się przeciwko wszelkiej broni nuklearnej, więc nie ma tu żadnych wątpliwości – zaznaczył.

Leon XIV przypomniał, że od początku swojego pontyfikatu akcentuje przesłanie pokoju. – Powiedziałem: „Pokój z wami” – i tę linię konsekwentnie podtrzymuję – dodał.

Ojciec Święty wyraził także nadzieję, że jego głos będzie słyszany ze względu na znaczenie słowa Bożego. Zapowiedział jednocześnie spotkanie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, które ma odbyć się w najbliższych dniach. – Mam nadzieję, że będzie to dobra rozmowa, która pozwoli lepiej się zrozumieć w duchu zaufania i otwartości – powiedział, zaznaczając, że tematy rozmów niekoniecznie będą dotyczyć bieżących napięć.

Wypowiedź Papieża wpisuje się w szerszy kontekst ostatnich komentarzy przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, podkreślających, że Kościół pozostaje wierny swojej misji, niezależnie od sporów politycznych.

Vatican News /kb

GOSC.PL |

dodane 05.05.2026 21:43

TAGI| DONALD TRUMP, LEON XIV, NAPIĘCIE

Kilkunastu osobom unieważniono egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym za wniesienie na egzamin telefonu, a kilku za niesamodzielne rozwiązywanie zadań - poinformował PAP dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Osoba, której unieważniono egzamin może powtórnie przystąpić do niego dopiero za rok.

Papież nie wchodzi w polityczne spory, lecz konsekwentnie robi swoje – głosi Ewangelię i pokój. Tak odpowiedź Leona XIV na krytykę ze strony Donald Trump skomentował watykański sekretarz stanu, kard. Pietro Parolin.

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich przekazało premierowi Donaldowi Tuskowi list do papieża Leona XIV z prośbą o jego osobiste przekazanie podczas audiencji w Watykanie. Piszą w nim, że szef rządu firmuje działania ograniczające obecność religii w systemie oświaty.

Takich danych jak teraz - gdy 74 proc. rzek w Polsce ma stan wody niskiej - można by się spodziewać pod koniec lata, a nie na początku wiosny - powiedział PAP ekohydrolog dr Sebastian Szklarek. W jego ocenie obecna sytuacja jest alarmująca.

Wybór biskupa powinien być „momentem autentycznego rozeznania wspólnoty chrześcijańskiej” – podkreślono w opublikowanym dziś dokumencie Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Przedstawiono w nim pierwszą część raportu Grupy Studyjnej nr 7, dotyczącego kryteriów doboru kandydatów do episkopatu oraz raport Grupy nr 9 o rozeznawaniu kwestii doktrynalnych, duszpasterskich i etycznych.

