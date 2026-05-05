Misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii i pokoju. Jeśli ktoś chce mnie za to krytykować, niech czyni to w prawdzie – powiedział papież Leon XIV, odnosząc się do wypowiedzi Donalda Trumpa.
Papież Leon XIV odniósł się do krytycznych wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa. Krótkie oświadczenie wygłosił w Castel Gandolfo, przed willą Barberini, gdzie spotkał się z dziennikarzami. – Misją Kościoła jest głoszenie Ewangelii, głoszenie pokoju. Jeśli ktoś chce mnie krytykować za głoszenie Ewangelii, niech czyni to w prawdzie – podkreślił Ojciec Święty.
Papież odniósł się również do zarzutów, jakoby dopuszczał możliwość posiadania broni nuklearnej przez Iran. – Kościół od lat wypowiada się przeciwko wszelkiej broni nuklearnej, więc nie ma tu żadnych wątpliwości – zaznaczył.
Leon XIV przypomniał, że od początku swojego pontyfikatu akcentuje przesłanie pokoju. – Powiedziałem: „Pokój z wami” – i tę linię konsekwentnie podtrzymuję – dodał.
Ojciec Święty wyraził także nadzieję, że jego głos będzie słyszany ze względu na znaczenie słowa Bożego. Zapowiedział jednocześnie spotkanie z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, które ma odbyć się w najbliższych dniach. – Mam nadzieję, że będzie to dobra rozmowa, która pozwoli lepiej się zrozumieć w duchu zaufania i otwartości – powiedział, zaznaczając, że tematy rozmów niekoniecznie będą dotyczyć bieżących napięć.
Wypowiedź Papieża wpisuje się w szerszy kontekst ostatnich komentarzy przedstawicieli Stolicy Apostolskiej, podkreślających, że Kościół pozostaje wierny swojej misji, niezależnie od sporów politycznych.
Papież nie wchodzi w polityczne spory, lecz konsekwentnie robi swoje – głosi Ewangelię i pokój. Tak odpowiedź Leona XIV na krytykę ze strony Donald Trump skomentował watykański sekretarz stanu, kard. Pietro Parolin.
