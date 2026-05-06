info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Pożar lasu na Lubelszczyźnie. "Pilot, który zginął, był doświadczony i miał wysokie kwalifikacje"
rss newsletter facebook twitter

Pożar lasu na Lubelszczyźnie. "Pilot, który zginął, był doświadczony i miał wysokie kwalifikacje"

Pożar lasu na Lubelszczyźnie. "Pilot, który zginął, był doświadczony i miał wysokie kwalifikacje"  
PAP/Wojtek Jargiło Prócz Dromadera, którego lot zakończył się katastrofą, w akcji gaśniczej wział udział śmigłowiec (na zdj.)

Pilot, który zginął, był doświadczony i miał wysokie kwalifikacje - oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński po odebraniu meldunków od służb działających na miejscu pożaru lasu w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie.

Jak poinformował minister spraw wewnętrznych i administracji, w akcję gaśniczą zaangażowane są znaczne siły straży pożarnej, a rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zarzewia ognia. "Do dyspozycji pozostają zarówno śmigłowiec Lasów Państwowych, jak i śmigłowiec Policji, a w razie potrzeby kolejne jednostki powietrzne mogą zostać włączone do działań. Wszystko odbywa się pod stałym nadzorem sztabu i w koordynacji z odpowiednimi służbami" - oświadczył Kierwiński.

W nocy z wtorku na środę w miejscu walki z żywiołem, oprócz szefa MSWiA, pojawiła się ministra Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska, wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek oraz dyrektor Lasów Państwowych Adam Wasiak.

O północy w Warszawie obradował sztab kryzysowy z udziałem wiceszefa MSWiA Wiesława Leśniakiewicza oraz zastępcy komendanta głównego PSP, nadbryg. Pawła Frysztaka. Jak tłumaczył mediom ten ostatni, trudność akcji gaśniczej wynika z faktu, że to teren trudno dostępny, a pożar ma charakter wierzchołkowy, szybko rozwijający się, bo przenosi się między innymi koronami drzew. Szef PSP ocenił, że pożarem może być ogarnięty obszar nawet 250 hektarów.

Wcześniej Policja i Lasy Państwowe potwierdziły, że w wyniku upadku samolotu gaśniczego M18 Dromader, zginął pilot maszyny. "Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o katastrofie lotniczej na Lubelszczyźnie, w której życie zginęło pilota Dromadera, w trakcie akcji wtórnej. Składając szczere wyrazy współczucia Rodzinie i Najbliższego Zmarłego. W tej katastrofie łączymy się z problemami, których dotknęła ta warstwa. Cześć Jego Pamięci!" - czytamy na profilu Policji na X.

Z kolei na facebookowym koncie Lotniskowej Służby Informacji Powietrznej Warszawa-Babice czytamy: "Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmiertelnym wypadku Dromadera uczestniczącego w akcji gaśniczej niedaleko Biłgoraja. Łączymy się w żałobie z rodziną, bliskimi oraz współpracownikami pilota. Blue skies".

Zamknięta we wtorek droga wojewódzka numer 849 w środę wczesnym rankiem wciąż pozostawała zablokowana.

Jak w środę o 4.30 rano poinformował na swoim prywatnym koncie na X minister Marcin Kierwiński, "na tę chwilę sytuacja stabilizuje się. Pożar przestał się rozprzestrzeniać. Sytuacja jest nadal na bieżąco monitorowana. Kolejne decyzje straży pożarnej rano". 

Rubio: Koniec operacji Epicka Furia, start Projektu Wolność

PAP DODANE 06.05.2026

Rubio: Koniec operacji Epicka Furia, start Projektu Wolność

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oznajmił we wtorek, że operacja Epicka Furia się zakończyła, a jej miejsce zajął "Projekt Wolność", który jest całkowicie defensywną operacją. Szef dyplomacji wyraził też nadzieję, że Rosja i Chiny poprą otwarcie cieśniny Ormuz. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 06.05.2026 09:03

TAGI| AKCJA, MSWIA, PAP, POŻAR, SYNTEZA, WYPADKI

PRZECZYTAJ TAKŻE
Rubio: Koniec operacji Epicka Furia, start Projektu Wolność | Zastępca KG PSP: pożar w Puszczy Solskiej jest opanowany | Ortopeda: Pokazywać skutki wypadków na hulajnogach | Pożar Puszczy Solskiej: sytuacja trudna | Łódzkie: Ok. 15-letnia dziewczyna zginęła w wybuchu gazu w domu
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dzięki Bogu za papieża Leona

Andrzej Macura

Dzięki Bogu za papieża Leona

Po owocach ich poznacie – mówił Jezus. Mnie owoce tego pontyfikatu cieszą.

Perspektywa jednego roku

Perspektywa jednego roku

Jedni oczekiwali przestawienia zwrotnicy w myśl zasady „cała wstecz”, drudzy rewolucji na miarę niemieckiej drogi synodalnej. Tymczasem "In Illo uno unum".

Z Ducha Świętego czy nie?

Andrzej Macura

Z Ducha Świętego czy nie?

Trudno znaleźć odpowiedź? Łatwiej niż mogłoby się wydawać.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Co wyłoni się z ciemnościn nocy?

USA: Pentagon rozpoczął publikację dokumentów o UFO

W pierwszej transzy opublikowano m.in. archiwalne akta, a także raporty i materiały dotyczące nowych obserwacji.

Niektórym ta wojna się opłaca

Gdy jedni na wojnie tracą, inni...

BBC: Wojna w Iranie przyniosła zyski bankom, koncernom naftowym, firmom zbrojeniowym i sektorowi OZE.

W Gietrzwałdzie

Rozpoczyna się remont bazyliki w Gietrzwałdzie

W najbliższym czasie przy fundamentach i murach kościoła będą prowadzone prace remontowe i konserwatorskie.

Ukrywając tożsamość

Norwegia: Rosjanie rekrutują w Europie nieletnich do aktów sabotażu

Norweski kontrwywiad ostrzega, że podobny model działania nie dotyczy wyłącznie Rosji.

To były trudne dni

Zastępca KG PSP: pożar w Puszczy Solskiej jest opanowany

Według szacunków dogaszanie może potrwać kilka dni.

Uroczystości pogrzebowe abp. Michalika

Uroczystości pogrzebowe abp. Michalika

Apel, by zamiast kwiatów i wieńców, składać ofiary na hospicja.

Kościół z Leonem XIV - rok temu konklawe wybrało kard. Prevosta na nowego biskupa Rzymu

Kościół z Leonem XIV - rok temu konklawe wybrało kard. Prevosta na nowego biskupa Rzymu

Pierwszy papież z USA nie wprowadził rewolucji - kontynuuje wizję Kościoła Franciszka, zmiany wprowadzając na drodze spokojnej ewolucji.

Prezydent RP Karol Nawrocki (P) i nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki (L)

Bartosz Grodecki został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent podziękował też Sławomirowi Cenckiewiczowi za 9 miesięcy pracy na czele BBN.

Umowa ws. programu SAFE podpisana - Polska ma otrzymać pożyczki o wartości blisko 44 mld euro

Umowa ws. programu SAFE podpisana - Polska ma otrzymać pożyczki o wartości blisko 44 mld euro

Umowa Polski została zatwierdzona jako pierwsza spośród 19 państw uczestniczących w programie SAFE.

A Rosjanie świętują. Zwycięstwo nad hitlerowskim faszyzmem

Media: ukraińskie drony zaatakowały rosyjską bazę wojskową w stolicy Czeczenii

... oraz rafinerie w Permie i Jarosławiu.

Dyplomatyczna misja Marco Rubio: Wspólne zaangażowanie USA i Watykanu na rzecz godności ludzkiej oraz stabilizacji na półkuli zachodniej

Dyplomatyczna misja Marco Rubio: Wspólne zaangażowanie USA i Watykanu na rzecz godności ludzkiej oraz stabilizacji na półkuli zachodniej

W tle kwestie Bliskiego Wschodu.

Jak papież Leon próbował - z problemami - zmienić dane kontaktowe w swoim amerykańskim banku...

Jak papież Leon próbował - z problemami - zmienić dane kontaktowe w swoim amerykańskim banku...

"Czy to miałoby znaczenie, gdybym pani powiedział, że jestem papieżem Leonem?"

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 08.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
16°C Piątek
wieczór
13°C Sobota
noc
11°C Sobota
rano
14°C Sobota
dzień
wiecej »
 