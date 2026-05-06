Papież w Hiszpanii odwiedzi bazylikę Sagrada Familia i nie tylko

Barcelona, Sagrada Família

Przemówienie Leona XIV w parlamencie w Madrycie, a także wizyta w zakładzie karnym w Barcelonie i na Wyspach Kanaryjskich, na które przybywają migranci - to punkty programu papieskiej podróży do Hiszpanii w dniach 6-12 czerwca. Jej szczegółowy plan Watykan ogłosił w środę.

6 czerwca, w sobotę, po przylocie do Madrytu papież zostanie oficjalnie powitany w Pałacu Królewskim i spotka się z królem Hiszpanii Filipem VI i królową Letycją, a następnie wygłosi przemówienie do przedstawicieli władz i społeczeństwa. Odwiedzi także ośrodek pomocy i weźmie udział w czuwaniu modlitewnym z młodzieżą na Plaza de Lima.

W niedzielę rano, 7 czerwca, papież odprawi mszę na madryckim Plaza de Cibeles. Po południu spotka się z augustianami, swymi współbraćmi zakonnymi. Weźmie również udział w spotkaniu z przedstawicielami świata kultury, sztuki, gospodarki i sportu w hali widowiskowo-sportowej Movistar Arena.

Na następny dzień, 8 czerwca, zapowiedziano spotkanie Leona XIV z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem, a następnie z członkami parlamentu w Kongresie Deputowanych, czyli izbie niższej, gdzie papież wygłosi przemówienie. W programie wizyty jest też modlitwa w madryckiej katedrze i spotkanie ze wspólnotą diecezjalną na stołecznym stadionie Bernabeu, który jest macierzystym obiektem klubu piłkarskiego Real Madryt.

9 czerwca rozpocznie się drugi etap papieskiej wizyty, w Barcelonie. Leon XIV odwiedzi tamtejszą katedrę i weźmie udział w czuwaniu modlitewnym na Stadionie Olimpijskim.

10 czerwca papież odwiedzi nowoczesny zakład penitencjarny BRIANS 1. W południe odmówi modlitwę różańcową w opactwie Matki Bożej w Montserrat, położonym w górach Katalonii. To jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Hiszpanii.

Wieczorem Leon XIV będzie przewodniczyć mszy w barcelońskiej bazylice Sagrada Familia, w trakcie której otwarta zostanie Wieża Chrystusa - najwyższa i centralna wieża świątyni.

11 czerwca poleci z Barcelony do Las Palmas na Gran Canaria na Wyspach Kanaryjskich. W porcie spotka się z migrantami i osobami zaangażowanymi w niesienie im pomocy. W katedrze świętej Anny odbędzie się spotkanie Leona XIV z duchowieństwem. Papież odprawi także mszę na stadionie.

W ostatnim dniu wizyty, 12 czerwca, Leon XIV poleci do Santa Cruz na Teneryfie. Tam także spotka się z migrantami w ośrodku pobytu oraz z przedstawicielami instytucji, które angażują się w ich integrację. W Santa Cruz odprawi mszę, a następnie odleci z Teneryfy do Rzymu.

Leon XIV o często pomijanej kwestii dotyczącej Kościoła

KAI DODANE 06.05.2026 AKTUALIZACJA Dziś 11:45

Leon XIV o często pomijanej kwestii dotyczącej Kościoła

„Kościół jest Ludem Bożym pielgrzymującym w dziejach, a celem wszystkich jego działań jest Królestwo Boże" – powiedział Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. Papież kontynuował cykl katechez na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego, mówiąc o wymiarze eschatologicznym Kościoła na podstawie VII rozdziału Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium.

PAP

dodane 06.05.2026 13:23

TAGI| HISZPANIA, KOŚCIÓŁ, PAP, PAPIEŻ, WATYKAN, WYZNANIA

Perspektywa jednego roku

Jedni oczekiwali przestawienia zwrotnicy w myśl zasady „cała wstecz", drudzy rewolucji na miarę niemieckiej drogi synodalnej. Tymczasem "In Illo uno unum".

