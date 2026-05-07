ETPCz wydał zabezpieczenie nakazujące dopuszczenie do orzekania czwórki sędziów TK wybranych przez Sejm
ETPCz wydał zabezpieczenie nakazujące dopuszczenie do orzekania czwórki sędziów TK wybranych przez Sejm

Budynek ETPC w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał we wtorek decyzję o zabezpieczeniu nakazującym Polsce zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm 13 marca br. - podał w środę na X europoseł Michał Wawrykiewicz (KO).

Decyzja nakazuje natychmiastowe dopuszczenie do orzekania czwórki sędziów TK: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Anny Korwin-Piotrowskiej i Marcina Dziurdy.

ETPCz zobowiązał Trybunał do niezwłocznego wykonania obowiązków wynikających z ustawy o statusie sędziego TK.

Decyzja została podjęta w świetle wyroku ETPCz z 2021 roku w sprawie Xero Flor sp. z o.o. przeciwko Polsce oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania TK.

Oto jak skomentował ją były polski sędzia ETPCz prof. Ireneusz Kamiński:

"Na stronie ETPC nie ma żadnej informacji, a zachodzę w głowę, jaki przepis ETPC stanowić miałby umocowanie skargi (zarzutu). Nie widzę podstaw, by sprawę zakwalifikować jako dotyczącą rozstrzygnięcia o prawach lub obowiązkach o charakterze cywilnym, a tym samym zastosować przepis o rzetelnym postępowaniu sądowym (art. 6). Czyżby karkołomnie prawo do życia prywatnego, a więc przepis-guma (art. 8)? Poza tym zabezpieczenie co do zasady tylko w skargach dotyczących prawa do życia lub zakazu złego traktowania (art. 2 i 3)".

Aktualizacja:

Wczoraj wieczorem - napisał w serwisie X.com prof. Kamiński - pojawił się komunikat ETPC o zarządzeniu środków tymczasowych w sprawie Dziurda i inni p. Polsce. Przecina on pewne spekulacje, m.in. dotyczące przepisów EKPC, na które powołują się skarżący. W komunikacie wskazano, że zarzuty są oparte na art. 6 (prawo do rzetelnego postępowania sądowego), art. 8 (prawo do życia prywatnego) i art. 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego). Oparte wstępnie, bo w ETPC nie ma jeszcze właściwej skargi.

Bez komunikatu pisałem wczoraj, że zgaduję, iż zarzuty idą desperacko w stronę art. 6 i 8 (art. 13 jest konsekwencją proceduralną). Powtórzę - desperacko. Co do art. 6 to nie mamy do czynienia ze sprawą o charakterze cywilnym. Ostatecznie zastosowanie znajdzie tzw. test Eskelinen, tu jego druga część, czyli nie ma prawa do sądu, ale być powinno, chyba że istotne racje publiczne wykluczają (upraszczając). Pozytywna odpowiedź pozbawiałaby test właściwie sensu. Artykuł 8 to przepis-guma, ale są granice rozciągliwości. 

I na koniec osobiście. Uczestniczyłem kilka lat temu w prowadzeniu skargi przeciwko Federacji Rosyjskiej. Skarżącym był krymski Tatar oskarżany o "działalność terrorystyczną". Nie miał nogi, cierpiał na liczne schorzenia (http://m.in
. poważne stadium cukrzycy, żółtaczka); pojawiły się problemy psychiczne. Wnioskowaliśmy o zarządzenie środka tymczasowego, polegającego na zapewnieniu adekwatnej opieki lekarskiej i warunków w areszcie (miał tylko podstawową opiekę i przebywał w wieloosobowej, przeludnionej celi. ETPC odmówił, bo nie wykazaliśmy konieczności...

dodane 07.05.2026 07:55

