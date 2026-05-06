Papież: jego (Kościoła) horyzontem jest wieczność  

„Kościół nie może zamknąć się w tym, co widzialne i doraźne” - przypomniał Leon XIV podczas pierwszej majowej audiencji ogólnej, wracając do nauczania Soboru Watykańskiego II. W mocnej katechezie wskazał, że chrześcijanie żyją między „już” a „jeszcze nie”, a prawdziwym horyzontem Kościoła pozostaje Królestwo Boże.

„Kościół pielgrzymuje ku ojczyźnie niebieskiej”

Odwołując się do soborowej konstytucji „Lumen gentium”, Papież przypomniał, że „Kościół jest Ludem Bożym pielgrzymującym w dziejach, a celem wszystkich jego działań jest Królestwo Boże”. Zauważył przy tym, że ten wymiar bywa dziś marginalizowany, gdyż uwaga wierzących skupia się głównie na tym, co widzialne i natychmiastowe.

„Powszechny sakrament zbawienia”

Ojciec Święty przypomniał jedno z najważniejszych określeń soborowych: Kościół jest „powszechnym sakramentem zbawienia”, czyli „znakiem i narzędziem tej pełni życia i pokoju obiecanej przez Boga”. Nie utożsamia się on jednak w pełni z Królestwem Bożym, lecz pozostaje jego „zaczątkiem i zalążkiem”, oczekując ostatecznego spełnienia.

Chrześcijanie, jak zaznaczył, żyją w napięciu między początkiem a wypełnieniem tej obietnicy, prowadzeni przez Boga, „który czyni wszystko nowe”.

Nadzieja, która zobowiązuje

Papież podkreślił, że chrześcijańska nadzieja nie jest ucieczką od rzeczywistości, lecz wezwaniem do działania. Kościół ma obowiązek jasno sprzeciwiać się wszystkiemu, „co poniża życie i hamuje jego rozwój”, oraz stawać po stronie ubogich, wyzyskiwanych i ofiar przemocy.

Jednocześnie przypomniał, że Kościół „nie głosi samego siebie”, ale wskazuje na zbawienie w Chrystusie, realizowane w historii słowem i czynem.

Kościół, który się nawraca

W katechezie wybrzmiało także wezwanie do odnowy. Struktury kościelne, „ponieważ istnieją one w dziejach i w czasie czasie – są wezwane do ciągłego nawracania, do odnawiania form i reformowania struktur, do ciągłego odradzania relacji, tak aby mogły naprawdę odpowiadać swojej misji”.

Jedność silniejsza niż śmierć

Papież przypomniał również o komunii świętych, czyli o jedności, która przekracza granicę śmierci. Kościół bowiem obejmuje zarówno wierzących żyjących na ziemi, jak i tych, którzy osiągnęli już pełnię życia w Bogu. W liturgii wierzący jednoczą się z tymi, „którzy już zakończyli swoje ziemskie życie i znajdują się w stanie oczyszczenia lub zażywają chwały”, tworząc jedną wspólnotę nadziei i uwielbienia.

Do Polaków papież powiedział

Serdecznie pozdrawiam Polaków. W pierwszych dniach maja powierzacie się szczególnej opiece Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski oraz św. Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej Ojczyzny. Przez ich orędownictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię!

Obecność Polaków na audiencji

W audiencji uczestniczyli także liczni pielgrzymi z Polski, w tym wierni z parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Baryczce oraz uczniowie i ministranci Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Poznaniu wraz z opiekunami i rodzicami.

W spotkaniu z Ojcem Świętym wzięli udział również kapłani diecezji gliwickiej, obchodzący 5. rocznicę święceń prezbiteratu, którym towarzyszył biskup Sławomir Oder, a także polscy misjonarze „Fidei donum” posługujący w Zambii.

Wśród uczestników audiencji byli ponadto pielgrzymi z archidiecezji poznańskiej, krakowskiej i warszawskiej oraz z diecezji tarnowskiej, rzeszowskiej i siedleckiej, a także wierni przybyli indywidualnie z kraju i z zagranicy.