Ortopeda: Pokazywać skutki wypadków na hulajnogach

Co innego, gdy napędzają mięśnie, co innego, gdy dzięki napędowi elektrycznemu jadą bardzo szybko

Elektryczne mogą być dla małych dzieci zabójcze.

Pokazywanie przykrych dla zdrowia dzieci skutków wypadków na hulajnogach elektrycznych może być jedną z metod edukacji i może zapobiegać takim zdarzeniom - ocenił dr hab. Tomasz Guszczyn. Zwrócił uwagę, że pacjenci po takich zdarzeniach stanowią ponad 60 proc. wszystkich pacjentów z urazami.

W pierwszych dniach maja do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego (UDSK) w Białymstoku trafiło dziesięcioro dzieci z różnymi urazami spowodowanymi wypadkami na hulajnogach elektrycznych - poinformowano w środę na konferencji prasowej w klinice.

- Coraz więcej dzieci trafia po urazach przede wszystkim na hulajnogach elektrycznych i niestety dominują ciężkie urazy, a do tego u bardzo młodych dzieci, które nie są w ogóle przygotowane do jazdy na tych urządzeniach - powiedział na konferencji dr hab. Tomasz Guszczyn, kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej szpitala UDSK.

W szpitalu przebywają dzieci z połamanymi kończynami, silnymi otarciami bioder, łokci, stłuczeniami ramion, nadbrzusza, kolan, klatki piersiowej, a także z urazami szyi czy stawu skokowego.

- Hulajnoga kojarzy się z dzieciństwem, ale nie hulajnoga elektryczna, lecz mechaniczna. Elektryczne mogą być dla małych dzieci zabójcze, ponieważ te dzieci nie mają jeszcze wykształconych zmysłów równowagi, dlatego nie radzą sobie z tak dużymi prędkościami - powiedział Guszczyn.

Z danych UDSK wynika, że z powodu niebezpiecznych zdarzeń na hulajnogach elektrycznych w 2025 r. w tej placówce przyjęto 41 pacjentów, w 2024 - 38, obecnie 10.

- Generalnie liczba urazów z hulajnóg dziecięcych jest cały czas dominująca - zaznaczył Guszczyn.

Ocenił, że pacjenci z takich zdarzeń stanowią ponad 60 proc. pacjentów z urazami. Dodał, że trudno ocenić, czy sytuacja się poprawiła, ale ważne jest, by mówić o tym cały czas, bo świadomość zagrożeń wciąż jest mała, a - jak to określił - konsekwencje tej nieświadomości można ponosić do końca życia.

- Do nas trafiają ofiary hulajnóg, więc rodzice nie wyglądają na świadomych, jeśli dochodzi do takich, a nie innych zdarzeń. Ci, którzy nie trafili, może rzeczywiście posłuchali nas i w rozsądniejszy sposób używali tych urządzeń - przekazał.

Ostatnio lekarze w UDSK mieli przypadek dziecka bez opieki rodziców, jadącego hulajnogą, które złamało trzon kości udowej i kość ramienną.

- Czyli dwie główne kości organizmu ludzkiego zostały złamane - powiedział lekarz.

Wytłumaczył, że naturalnym odruchem przed upadkiem jest ochrona twarzy i nosa, dlatego jeśli nawet mamy na głowie kask, najczęściej dochodzi do złamań kończyn górnych. Z obserwacji lekarzy wynika jednak, że więcej osób niż kiedyś używa kasków.

Lekarze uważają, że pokazywanie i mówienie o konkretnych skutkach upadków na hulajnogach zapobiegnie przykrym zdarzeniom.

- Małe dzieci nie są w stanie ocenić zagrożenia, nie mają wyobrażenia, czym może się skończyć ten mały, drobny ruch, utrata równowagi w kontakcie z krawężnikiem. Skutki mogą być olbrzymie i długotrwałe. Pamiętajmy, że małe dzieci intensywnie rosną, że wszystkie złamania mogą odbijać się na ich wzroście, prowadząc do deformacji kończyn czy asymetrii długości kończyn - przekazał.

Lekarze zaczęli też zgłaszać na policję informacje o wypadkach, gdy doszło do złamania przepisów, np. użytkownik hulajnogi był za młody.

- Każdy przypadek łamania prawa będzie zgłaszany na policję. Może to coś zmieni - powiedział.

3 czerwca mają wejść w życie przepisy, które stanowią, że każdy kierujący rowerem, rowerem z napędem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego, który nie ukończył 16. roku życia, w czasie jazdy będzie musiał korzystać z kasku. Obecnie jazda w kasku jest dobrowolna. 

PAP |

dodane 06.05.2026 19:06

TAGI| BIAŁYSTOK, DROGI, DZIECI, HULAJNOGI, PAP, SZPITALE, UDSK, WYPADKI, ZDROWIE

