Konferencja Episkopatu Francji poinformowała w środę w komunikacie, że przygotowuje się do wizyty papieża Leona XIV we Francji pod koniec września br. Jak zaznaczono, papież mógłby odwiedzić Paryż i Lourdes.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu kardynał Jean-Marc Aveline powiadomił w tym komunikacie o wstępnym programie wizyty apostolskiej, która może się odbyć pod koniec września. "Leon XIV przy różnych okazjach wyrażał wielki szacunek, którym darzy nasz kraj i jego duchową historię" - podkreślił kardynał Aveline.

Jak przypomniano, zaproszenie dla papieża, skierowane przez kard. Aveline'a, zostało poparte przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona podczas audiencji u papieża 10 kwietnia br. w Rzymie.

W ciągu 12 lat pontyfikatu poprzednik Leona XIV, papież Franciszek, trzykrotnie przyjeżdżał do Francji. Nigdy jednak nie była to oficjalna wizyta państwowa, lecz podróż w ściśle określonym celu. W 2014 r. Franciszek gościł w Strasburgu w instytucjach europejskich. W 2023 r. przyjechał do Marsylii na Spotkania Śródziemnomorskie, a w 2024 r. jako pierwszy papież w historii odwiedził Korsykę.

W relacjach między Paryżem a Stolicą Apostolską doszło do różnicy zdań, gdy w 2024 r. Francja jako pierwszy kraj na świecie wpisała prawo do aborcji do konstytucji. Watykan sprzeciwił się tej decyzji, a Papieska Akademia Życia oświadczyła, że aborcja nie może być prawem i stanowi atak na życie.

