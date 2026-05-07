Izrael: Żołnierz włożył papierosa do ust figury Matki Boskiej
Izrael: Żołnierz włożył papierosa do ust figury Matki Boskiej

Rozejm rozejmem  
ATEF SAFADI /PAP/EPA
... ale swoje w południowym Libanie robimy

Armia poinformowała, że został ukarany dyscyplinarnie.

Izraelska armia poinformowała, że żołnierz widoczny na zdjęciu, na którym wkłada papierosa do ust figury Matki Boskiej w chrześcijańskiej wiosce na południu Libanu, zostanie ukarany dyscyplinarnie - przekazał w środę późnym wieczorem portal Times of Israel.

W odpowiedzi na pytania mediów, izraelska armia oświadczyła, że "traktuje incydent poważnie" i podkreśliła, że zachowanie żołnierza "odbiega od wartości oczekiwanych od żołnierzy".

Wstępne ustalenia, przekazane m.in. przez izraelskiego nadawcę publicznego Kan, wskazują, że zdjęcie wykonano kilka tygodni temu w miejscowości Debl, kilka kilometrów od granicy z Izraelem, choć opublikowano je dopiero teraz.

W tej samej zamieszkanej przez chrześcijan maronitów wiosce pod koniec kwietnia inny izraelski żołnierz zniszczył figurę Jezusa. Premier Izraela Benjamin Netanjahu potępił później ten incydent, a szef dyplomacji Gideon Saar nazwał go haniebnym i przeprosił za niego wszystkich, zwłaszcza chrześcijan.

Żołnierz, który zniszczył figurę, został odsunięty od służby bojowej i skazany na 30 dni aresztu. Taką samą karę otrzymał wojskowy, który fotografował zdarzenie.

Po fali międzynarodowego oburzenia i krytyki ze strony środowisk chrześcijańskich Izrael ogłosił 23 kwietnia powołanie specjalnego wysłannika ds. relacji ze światem chrześcijańskim.

Na początku marca Hezbollah włączył się do wojny USA i Izraela z Iranem, stając po stronie Teheranu. Izrael rozpoczął wtedy intensywną operację przeciwko tej grupie, która pozostaje poza kontrolą libańskiego rządu i jest wspierana i finansowana przez Iran.

Na południu Libanu Izrael wyznaczył tzw. żółtą linię, obejmującą obszar okupowany przez izraelskie siły od granicy do rzeki Litani.

W izraelskich atakach w Libanie od 2 marca zginęło ponad 2,7 tys. osób. Izraelska armia podała, że w walkach zginęło także 17 żołnierzy i jeden cywil pracujący dla wojska. 

PAP

dodane 07.05.2026 06:53

Wywiad USA: Iran potrzebuje tyle samo czasu na zbudowanie bomby atomowej, co przed wojną | Izrael: żołnierze masowo rabują mienie cywilne w Libanie i Strefie Gazy | Liban: śmierć mimo rozejmu | Rozejm między Izraelem a Libanem przedłużony o trzy tygodnie | Izrael: Żołnierze, którzy uszkodzili figurę Jezusa, ukarani
Perspektywa jednego roku

Jedni oczekiwali przestawienia zwrotnicy w myśl zasady „cała wstecz”, drudzy rewolucji na miarę niemieckiej drogi synodalnej. Tymczasem "In Illo uno unum".

Dyplomatyczna misja Marco Rubio: Wspólne zaangażowanie USA i Watykanu na rzecz godności ludzkiej oraz stabilizacji na półkuli zachodniej

W tle kwestie Bliskiego Wschodu.

"Czy to miałoby znaczenie, gdybym pani powiedział, że jestem papieżem Leonem?"

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej" od ponad pół wieku przyznawana jest twórcom, badaczom i organizacjom, które chronią, rozwijają i promują dziedzictwo polskiej kultury tradycyjnej. W tegorocznej edycji komisja konkursowa wyłoniła trzynaścioro laureatów z różnych regionów Polski.

Już po raz 27. hale Targów Kielce zapełnią się witrażami, świecami, rzeźbami, różańcami i książkami o charakterze religijnym.

Książka, która rzuca światło na światopogląd Roberta Francisa Prevosta jako przeora generalnego Zakonu św. Augustyna – tak o wydanym właśnie w Watykanie tomie „Wolni dzięki łasce" mówi prefekt Dykasterii ds. Komunikacji Paolo Ruffini.

O zagadnieniach poruszanych podczas rozmów Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska z Ojcem Świętym i jego najbliższymi współpracownikami informuje komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej:

Prezydent Karol Nawrocki poinformował o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie referendum ws. polityki klimatycznej UE.

Premier przyznał, że ma z kard. Parolinem i abp. Gallagherem odmienny pogląd na kwestie związane z lekcjami religii.

Najstarsza zakonnica na świecie ma prostą radę. „Po prostu dowiedz się, czego Bóg od ciebie oczekuje, i to czyń" – mówi w rozmowie z amerykańską stacją telewizyjną ABC 7 113-letnia siostra Francis Dominici Piscatella.

Rok temu krawiec papieży z ogromną radością zareagował na wybór na Stolicę Piotrową kard. Roberta Prevosta.

List był umieszczony w aktach sprawy Nicholasa Tartaglionego, którą rozpatrywał sędzia Karas.

