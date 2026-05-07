Alumn z Togo jedynym wyświęconym w diecezji ełckiej

Czy rozpocznie pracę na Mazurach? Pojawiają się trudności.
Biskup ełcki Jerzy Mazur wyświęci w piątek jednego alumna pochodzącego z Togo Rogera Siliade - poinformowało ełckie seminarium. Kuria w Ełku chce, by po święceniach ks. Roger pracował na Mazurach, ale nie wiadomo, czy będzie to możliwe z powodów formalnych.
Rzecznik prasowy kurii w Ełku ks. kan. dr Marcin Maczan powiedział PAP, że alumn Roger Siliade dobrze opanował język polski i naszą kulturę.
- Jest doskonale odbierany przez wiernych. U kapłanów afrykańskich widać autentyczność, żywą wiarę, radość i entuzjazm w głoszeniu Ewangelii. To jest to, czego w polskim Kościele dziś brakuje. Wierni potrzebują takich otwartych kapłanów - powiedział PAP ks. Maczan.
W ełckim seminarium uczy się siedmiu kleryków, a trzech z nich pochodzi z Afryki. Oprócz Siliadego jest jeszcze dwóch kleryków z Ghany. Obecność afrykańskich studentów w seminarium w Ełku to efekt działania zaangażowanego w pracę misyjną bp. ełckiego Jerzego Mazura, który już kilka lat temu zapowiedział, że będzie zabiegał o kleryków z Afryki.
- Konsekwentnie tę politykę realizujemy. Plany są takie, by nasi bracia z Afryki przez kilka lat pracowali na Mazurach, zanim wrócą do rodzimych krajów. Mamy na to zgodę biskupów diecezji, z których pochodzą. Oni sami także są do tego gotowi - powiedział ks. Maczan.
Przyznał jednak, że z realizacją tych planów może być trudno ze względu na "postawę państwa polskiego wobec afrykańskich kleryków".
- Nasi afrykańscy bracia spotykają się z coraz większymi problemami dotyczącymi legalizacji ich pobytu w Polsce. Liczymy się z tym, że mogą nawet nie ukończyć studiów w naszym seminarium. Co chwilę są od nich wymagane kolejne dokumenty, kolejne zaświadczenia, poświadczenia, co chwilkę coś muszą załatwiać, by ich pobyt w Polsce był legalny. Nie do końca rozumiemy tę postawę, bo jako diecezja potrzebujemy każdego gorliwego kapłana do posługi. Odczuwamy brak zaangażowanych, entuzjastycznie nastawionych do posługi księży - przekazał.
Z powodu małej liczby chętnych studiujący w ełckim seminarium od przyszłego roku będą się prawdopodobnie uczyli w seminarium w Olsztynie. Tam już uczą się wspólnie klerycy z Olsztyna i Elbląga.
Na wstępnym roku przygotowującym do nauki w seminarium kandydaci z Olsztyna, Elbląga i Ełku wspólnie kształcą się w Klebarku pod Olsztynem.
Z powodu braków kadrowych w diecezji ełckiej, ale też w innych diecezjach zdarza się łączenie mniejszych parafii z sąsiednimi większymi.
