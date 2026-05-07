Krawiec papieży chwali Leona XIV za styl i opanowanie
Krawiec papieży chwali Leona XIV za styl i opanowanie

PAP/EPA/ANGELO CARCONI Leon XIV

Rok temu krawiec papieży z ogromną radością zareagował na wybór na Stolicę Piotrową kard. Roberta Prevosta. W wywiadzie dla niemieckiego tygodnika „Die Zeit” Raniero Mancinelli powiedział: „Kiedy podczas ogłoszenia `Habemus Papam` padło jego imię, krzyknąłem z radości. Dosłownie eksplodowałem”.

Mancinelli wyjaśnia, że już przed wyborem uważał go za dobrą kandydaturę: „To po prostu bardzo spokojny, opanowany i przystępny człowiek”. Kiedy coś zamawiał, kard. Prevost mówił: „Kiedy sutanny będą gotowe, zadzwoń do mnie lub wyślij SMS-a”. Sam odbierał rzeczy.

Obecnie krawiec nie musi ponownie pobierać miar papieża Leona XIV, ponieważ ma je  jeszcze z czasów, gdy był kardynałem: „Od tamtej pory ani nie schudł, ani nie przytył”. Ponieważ Leon, mając 70 lat, jest jak na papieża „dość młody”, prawdopodobnie będzie musiał go w przyszłości ponownie zmierzyć. W końcu może pozostać na stanowisku przez dwadzieścia lat. „Czy wtedy jeszcze tu będę, to już inna sprawa”, mówi 88-letni Mancinelli.

„Żadnego luksusu, żadnych tanich rzeczy. Skromna elegancja”

Lo Speciale Giornale Papa Leone XIV, Raniero Mancinelli il sarto dei Papi: "Che emozione rivedere i paramenti rindossati"

Mancinelli mówi, że cieszy go i napawa dumą fakt, iż wiele mediów zalicza papieża Leona XIV do najlepiej ubranych i najbardziej stylowych osobistości świata. Jako kardynał Prevost nie zgłaszał żadnych specjalnych życzeń. Jego styl jest klasyczny. „Żadnego luksusu, żadnych tanich rzeczy. Skromna elegancja” – mówi Mancinelli.

Dla krępego papieża Franciszka, który dużo się ruszał, szczególnie ważne było, aby tkaniny były wytrzymałe i nie pękały. Papież Franciszek prowokował jednak swoim prostym stylem i skromnymi szatami: „Nastroje wśród duchownych były napięte: jedni to akceptowali, inni byli sceptyczni”. Teraz, wraz z „Papa Leone”, powróciła harmonia: „Panuje więcej spokoju i wyciszenia w tej kwestii”. To, co nosi papież, wyznacza styl dla całego Kościoła.

dodane 07.05.2026 10:19

Papież w Hiszpanii odwiedzi bazylikę Sagrada Familia i nie tylko | Jak papież Leon próbował - z problemami - zmienić dane kontaktowe w swoim amerykańskim banku... | Ukazała się książka przedstawiająca światopogląd Roberta Prevosta jako generała augustianów | Komunikat Watykanu po spotkaniu Leona XIV z premierem Tuskiem | Perspektywa jednego roku
Jedni oczekiwali przestawienia zwrotnicy w myśl zasady „cała wstecz”, drudzy rewolucji na miarę niemieckiej drogi synodalnej. Tymczasem "In Illo uno unum".

W tle kwestie Bliskiego Wschodu.

"Czy to miałoby znaczenie, gdybym pani powiedział, że jestem papieżem Leonem?"

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej" od ponad pół wieku przyznawana jest twórcom, badaczom i organizacjom, które chronią, rozwijają i promują dziedzictwo polskiej kultury tradycyjnej. W tegorocznej edycji komisja konkursowa wyłoniła trzynaścioro laureatów z różnych regionów Polski.

Już po raz 27. hale Targów Kielce zapełnią się witrażami, świecami, rzeźbami, różańcami i książkami o charakterze religijnym.

Książka, która rzuca światło na światopogląd Roberta Francisa Prevosta jako przeora generalnego Zakonu św. Augustyna – tak o wydanym właśnie w Watykanie tomie „Wolni dzięki łasce" mówi prefekt Dykasterii ds. Komunikacji Paolo Ruffini. W Papieskim Instytucie Patrystycznym Augustinianum odbyła się prezentacja książki wydanej przez Watykańskie Wydawnictwo LEV, zawierającej przemówienia, homilie, przesłania i listy o. Prevosta.

O zagadnieniach poruszanych podczas rozmów Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska z Ojcem Świętym i jego najbliższymi współpracownikami informuje komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej:

Prezydent Karol Nawrocki poinformował o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie referendum ws. polityki klimatycznej UE. Wskazał na prawo Polaków do wyrażenia opinii ws. konsekwencji Zielonego Ładu. Według wicemarszałek Senatu Magdaleny Biejat wniosek trafi do kosza.

Premier przyznał, że ma z kard. Parolinem i abp. Gallagherem odmienny pogląd na kwestie związane z lekcjami religii.

Najbardziej wyrazisty z przeciwników Trumpa na arenie międzynarodowej.

Najstarsza zakonnica na świecie ma prostą radę. „Po prostu dowiedz się, czego Bóg od ciebie oczekuje, i to czyń" – mówi w rozmowie z amerykańską stacją telewizyjną ABC 7 113-letnia siostra Francis Dominici Piscatella. Mieszka na Long Island w stanie Nowy Jork i była świadkiem pontyfikatów jedenastu papieży, od Piusa X po Leona XIV, i ponad stuletnich radykalnych przemian społecznych.

List był umieszczony w aktach sprawy Nicholasa Tartaglionego, którą rozpatrywał sędzia Karas.

