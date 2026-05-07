Krawiec papieży chwali Leona XIV za styl i opanowanie  

Rok temu krawiec papieży z ogromną radością zareagował na wybór na Stolicę Piotrową kard. Roberta Prevosta. W wywiadzie dla niemieckiego tygodnika „Die Zeit” Raniero Mancinelli powiedział: „Kiedy podczas ogłoszenia `Habemus Papam` padło jego imię, krzyknąłem z radości. Dosłownie eksplodowałem”.
Mancinelli wyjaśnia, że już przed wyborem uważał go za dobrą kandydaturę: „To po prostu bardzo spokojny, opanowany i przystępny człowiek”. Kiedy coś zamawiał, kard. Prevost mówił: „Kiedy sutanny będą gotowe, zadzwoń do mnie lub wyślij SMS-a”. Sam odbierał rzeczy.
Obecnie krawiec nie musi ponownie pobierać miar papieża Leona XIV, ponieważ ma je jeszcze z czasów, gdy był kardynałem: „Od tamtej pory ani nie schudł, ani nie przytył”. Ponieważ Leon, mając 70 lat, jest jak na papieża „dość młody”, prawdopodobnie będzie musiał go w przyszłości ponownie zmierzyć. W końcu może pozostać na stanowisku przez dwadzieścia lat. „Czy wtedy jeszcze tu będę, to już inna sprawa”, mówi 88-letni Mancinelli.
"Żadnego luksusu, żadnych tanich rzeczy. Skromna elegancja"
Mancinelli mówi, że cieszy go i napawa dumą fakt, iż wiele mediów zalicza papieża Leona XIV do najlepiej ubranych i najbardziej stylowych osobistości świata. Jako kardynał Prevost nie zgłaszał żadnych specjalnych życzeń. Jego styl jest klasyczny. „Żadnego luksusu, żadnych tanich rzeczy. Skromna elegancja” – mówi Mancinelli.
Dla krępego papieża Franciszka, który dużo się ruszał, szczególnie ważne było, aby tkaniny były wytrzymałe i nie pękały. Papież Franciszek prowokował jednak swoim prostym stylem i skromnymi szatami: „Nastroje wśród duchownych były napięte: jedni to akceptowali, inni byli sceptyczni”. Teraz, wraz z „Papa Leone”, powróciła harmonia: „Panuje więcej spokoju i wyciszenia w tej kwestii”. To, co nosi papież, wyznacza styl dla całego Kościoła.
