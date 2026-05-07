Najstarsza zakonnica na świecie ma prostą radę. „Po prostu dowiedz się, czego Bóg od ciebie oczekuje, i to czyń” – mówi w rozmowie z amerykańską stacją telewizyjną ABC 7 113-letnia siostra Francis Dominici Piscatella. Mieszka na Long Island w stanie Nowy Jork i była świadkiem pontyfikatów jedenastu papieży, od Piusa X po Leona XIV, i ponad stuletnich radykalnych przemian społecznych.

FOX 5 New York 113-year-old believed to be oldest-living religious sister in the world



Urodzona w 1913 roku, w 1931 roku, w wieku 18 lat, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w Amityville. Siostra Piscatella, która twierdzi, że „przestała liczyć lata” i codziennie gorąco się modli, z okazji swoich urodzin otrzymała życzenia od papieża Leona XIV. Wstąpiła do zakonu mając nieco ponad 20 lat i spędziła pół wieku jako nauczycielka. O swoim życiu, które charakteryzowało się nie tyle wielkimi wydarzeniami, co stałym i normalnym rytmem, sama mówi tylko jedno: „Było wspaniałe”.