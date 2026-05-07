Prezydent złożył wniosek o przeprowadzenie referendum

Prezydent Karol Nawrocki poinformował o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie referendum ws. polityki klimatycznej UE. Wskazał na prawo Polaków do wyrażenia opinii ws. konsekwencji Zielonego Ładu. Według wicemarszałek Senatu Magdaleny Biejat wniosek trafi do kosza.

„Jako obywatelski kandydat na prezydenta podpisałem porozumienie z niezależnym samorządnym związkiem zawodowym »Solidarność«. Zadeklarowałem w nim miedzy innymi, że podejmę działania hamujące negatywne skutki wynikające z polityki europejskiego Zielonego Ładu, w tym w szczególności złożę do Senatu Rzeczypospolitej wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie implementacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej” - powiedział prezydent Karol Nawrocki w wystąpieniu opublikowanym w czwartek na profilu kancelarii prezydenta na Platformie X.

Podkreślił, że „decyzje podejmowane dziś będą miały wpływ na nasze życie przez długie lata” i ocenił, że dotyczy to „szczególnie europejskiej polityki klimatycznej”. Dodał, że „Zielony ład i ETS to wyższe ceny energii, spadek konkurencyjności gospodarki czy upadek produkcji rolnej”.

„Dlatego podjąłem decyzję o skierowaniu wniosku do Senatu o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu” - powiedział prezydent.

Jak wyjaśnił, pytanie w referendum ma brzmieć: „Czy jest pan/pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?”.

Zgodnie z wnioskiem referendum miałoby się odbyć 27 września 2026 r.

W uzasadnieniu wniosku przypomniano, że zgodnie z art. 125 Konstytucji RP referendum ogólnokrajowe może być przeprowadzone w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Według prezydenta do takich spraw należą skutki gospodarcze, społeczne i ekonomiczne unijnej polityki klimatycznej dla polskich obywateli.

„Nie ulega wątpliwości, że ochrona środowiska jest jednym z obowiązków współczesnych państw i powinna stanowić element odpowiedzialnej polityki publicznej, jednak nie może być prowadzona w oderwaniu od realiów ekonomicznych, poziomu rozwoju państwa, ani jego bezpieczeństwa” - napisano w uzasadnieniu.

Zaproponowano, by na karcie do głosowania wymienić przykłady unijnych przepisów wchodzących w skład polityki klimatycznej. To między innymi wprowadzenie opłat za emisję CO2 od ogrzewania paliwami kopalnymi i od paliw w transporcie, ograniczenie sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 r. i nałożenie dodatkowych obciążeń na rolnictwo.

By referendum mogło zostać zorganizowane, wniosek prezydenta musi zyskać akceptację Senatu, wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy senatorów. By wynik referendum był wiążący, musi wziąć w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

Na zapowiedź prezydenta zareagowała w serwisie X wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. „Ten wniosek wyląduje tam, gdzie jego miejsce - w koszu” - napisała.

Ostatnie ogólnokrajowe referendum odbyło się w Polsce w październiku 2023 r. jednocześnie z wyborami parlamentarnymi. Nie było wiążące w związku ze zbyt niską liczbą osób, która wzięła w nim udział. Pytania dotyczyły wyprzedaży majątku państwowego podmiotom zagranicznym, podniesienia wieku emerytalnego, likwidacji bariery na granicy Polski z Białorusią i przyjęcia tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki.

Leon XIV: Dobrze byłoby odwiedzić Polskę. Premier Tusk mówi o terminie

GOSC.PL DODANE 07.05.2026

Leon XIV: Dobrze byłoby odwiedzić Polskę. Premier Tusk mówi o terminie

W pierwszym roku pontyfikatu Leon XIV spotkał się z Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Biskupi zaprosili Ojca Świętego do Polski, wcześniej takie zaproszenie wystosowali prezydenci RP. Czy Papież przyjedzie na 150. rocznicę objawień gietrzwałdzkich w 2027 roku? Ojciec Święty nie powiedział „nie” - przypomina Vatican News. Premier Tusk powiedział dziś po spotkaniu z papieżem, że w imieniu całego narodu zaprosił Leona XIV do Polski. Ta propozycja miała zostać radośnie przyjęta. Premier wskazał, że wizyta Leona XIV mogłaby się odbyć w 2028 roku.  »

PAP

dodane 07.05.2026 11:43

Dzięki Bogu za papieża Leona

Po owocach ich poznacie – mówił Jezus. Mnie owoce tego pontyfikatu cieszą.

Jedni oczekiwali przestawienia zwrotnicy w myśl zasady „cała wstecz”, drudzy rewolucji na miarę niemieckiej drogi synodalnej. Tymczasem "In Illo uno unum".

Z Ducha Świętego czy nie?

Trudno znaleźć odpowiedź? Łatwiej niż mogłoby się wydawać.

USA: Pentagon rozpoczął publikację dokumentów o UFO

W pierwszej transzy opublikowano m.in. archiwalne akta, a także raporty i materiały dotyczące nowych obserwacji.

Niektórym ta wojna się opłaca

Gdy jedni na wojnie tracą, inni...

BBC: Wojna w Iranie przyniosła zyski bankom, koncernom naftowym, firmom zbrojeniowym i sektorowi OZE.

W Gietrzwałdzie

Rozpoczyna się remont bazyliki w Gietrzwałdzie

W najbliższym czasie przy fundamentach i murach kościoła będą prowadzone prace remontowe i konserwatorskie.

Ukrywając tożsamość

Norwegia: Rosjanie rekrutują w Europie nieletnich do aktów sabotażu

Norweski kontrwywiad ostrzega, że podobny model działania nie dotyczy wyłącznie Rosji.

To były trudne dni

Zastępca KG PSP: pożar w Puszczy Solskiej jest opanowany

Według szacunków dogaszanie może potrwać kilka dni.

Uroczystości pogrzebowe abp. Michalika

Apel, by zamiast kwiatów i wieńców, składać ofiary na hospicja.

Kościół z Leonem XIV - rok temu konklawe wybrało kard. Prevosta na nowego biskupa Rzymu

Pierwszy papież z USA nie wprowadził rewolucji - kontynuuje wizję Kościoła Franciszka, zmiany wprowadzając na drodze spokojnej ewolucji.

Bartosz Grodecki został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Prezydent podziękował też Sławomirowi Cenckiewiczowi za 9 miesięcy pracy na czele BBN.

Umowa ws. programu SAFE podpisana - Polska ma otrzymać pożyczki o wartości blisko 44 mld euro

Umowa Polski została zatwierdzona jako pierwsza spośród 19 państw uczestniczących w programie SAFE.

Media: ukraińskie drony zaatakowały rosyjską bazę wojskową w stolicy Czeczenii

... oraz rafinerie w Permie i Jarosławiu.

Dyplomatyczna misja Marco Rubio: Wspólne zaangażowanie USA i Watykanu na rzecz godności ludzkiej oraz stabilizacji na półkuli zachodniej

W tle kwestie Bliskiego Wschodu.

Jak papież Leon próbował - z problemami - zmienić dane kontaktowe w swoim amerykańskim banku...

"Czy to miałoby znaczenie, gdybym pani powiedział, że jestem papieżem Leonem?"

