Komunikat Watykanu po spotkaniu Leona XIV z premierem Tuskiem  

O zagadnieniach poruszanych podczas rozmów Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska z Ojcem Świętym i jego najbliższymi współpracownikami informuje komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej:

Dziś rano, w czwartek, 7 maja, Ojciec Święty Leon XIV przyjął na Audiencji w Pałacu Apostolskim w Watykanie Jego Ekscelencję Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, który następnie spotkał się z Jego Eminencją Księdzem Kardynałem Pietro Parolinem, Sekretarzem Stanu Jego Świątobliwości, któremu towarzyszył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Paul Richard Gallagher, Sekretarz do spraw Stosunków z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi.

Podczas serdecznych rozmów w Sekretariacie Stanu wyrażono zadowolenie z dobrych stosunków między Stolicą Apostolską a Polską. Następnie poruszono kwestie dotyczące sytuacji społecznej i ekonomicznej kraju, a także relacji między Kościołem lokalnym a państwem, zwłaszcza w obszarze edukacji oraz w zagadnieniach etycznych.

W dalszej części rozmowy nastąpiła wymiana poglądów na temat aktualnej sytuacji międzynarodowej, ze szczególnym odniesieniem do konfliktu na Ukrainie, a także do roli Polski w ramach Unii Europejskiej.

Z Watykanu, dnia 7 maja 2026 r.