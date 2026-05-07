Już po raz 27. hale Targów Kielce zapełnią się witrażami, świecami, rzeźbami, różańcami i książkami o charakterze religijnym. A to za sprawa kolejnej edycji Międzynarodowej Wystawy Budownictwa i Wyposażenia Kościołów, Sztuki Sakralnej i Dewocjonaliów Sacroexpo 2026, która potrwa od 15 do 17 czerwca.

Poprzednia edycja wystawy poświęconej dewocjonaliom przyciągnęła do kieleckiego ośrodka wystawienniczego blisko 200 firm i instytucji z 10 państw, w tym z Austrii, Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Polski, Słowenii, Ukrainy, Węgier oraz Włoch. Podczas tegorocznych targów, oprócz tradycyjnych elementów wyposażenia kościołów, na stoiskach zobaczyć będzie można nowoczesne rozwiązania technologiczne dla wspólnot i parafii, takie jak systemy zarządzania cmentarzami czy platformy do organizacji kwest i składania ofiar online. Nie zabraknie figurek, ikon, alb, różańców czy najnowszej oferty wydawnictw katolickich. Poszukujący piękna w wymiarze duchowym będą mogli wybierać wśród szerokiej oferty ikon i świętych obrazków. Odwiedzające targi osoby konsekrowane będą mogły wygrać pielgrzymkę organizowaną przez Franciszkańskie Biuro Turystyczno-Pielgrzymkowego Patron Travel.

Tradycyjnie już, targom towarzyszyć będą ciekawe prelekcje i spotkania z inspirującymi gośćmi. Akcja Katolicka, obchodząca w ubiegłym roku jubileusz 30- lecia reaktywacji, zaprasza do udziału w konferencji z Romanem Kluską. W trakcie wystawy będzie można posłuchać opowieści prof. Witolda Kaweckiego na temat zwiedzania miejsc o bogatych walorach artystycznych, zaś Jakub Rybicki podzieli się z gośćmi targów wspomnieniami i ciekawostkami o pielgrzymowaniu po Wietnamie. Tradycyjnie już, podczas targów odbędzie się Konferencja z elementami Szkoły Zakrystianów. Nowością podczas tegorocznych targów będzie natomiast możliwość zwiedzania Bazyliki katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kielcach oraz katedralnego skarbca (w którym znajduje się m.in. kielecki antyfonarz z 1372 roku z tekstem pierwszego hymnu Polski, czyli Gaude Mater Polonia), z przewodnikami z kieleckiego Muzeum Diecezjalnego. To prawdziwa gratka dla fanów turystyki kościelnej i nie tylko. Udział w zwiedzaniu jest bezpłatny, szczegóły będzie można znaleźć na stronie www.sacroexpo.pl.

Jak co roku, w ofercie targów nie zabraknie natomiast elementów poświęconych szeroko pojętej sztuce. Swoją premierę będzie miała Pieta XXI - autorski projekt artystyczny Piotra Barszczowskiego, którego odsłonięcie dla publiczności zaplanowane jest na 15 czerwca. Projekt ten jest współczesną interpretacją klasycznego motywu maryjnego, łączącą tradycję z technikami XXI wieku. To jednak nie jedyny artystyczny aspekt tegorocznych targów. Na gości Sacroexpo czekać będzie także wystawa słowackiego i czeskiego malarstwa, organizowana przez słowackie Stowarzyszenie Artem na czele z dr. Luboslavem Mozą.

Przez sztukę do Boga

Już od ponad dwóch dekad podczas targów Sacroexpo wręczany jest prestiżowy medal Per Artem Ad Deum, przyznawany pod patronatem watykańskiej Dykasterii ds. Kultury i Edukacji. Trafia on do wybitnych twórców i instytucji, których działalność łączy sztukę z wymiarem duchowym, ukazując drogę „przez sztukę do Boga”. Nagroda ta podkreśla szczególny charakter SACROEXPO jako przestrzeni spotkania wiary i kultury. Dotychczasowymi laureatami byli m.in. Anselm Grün, Kiko Argüello, Krzysztof Penderecki, Jan Andrzej Kłoczkowski czy Tomáš Halík. Twórczość tegorocznych laureatów zostanie zaprezentowana podczas uroczystej gali towarzyszącej targom.

Jak widać, Sacroexpo nie tylko zaskakuje bogatą ofertą prezentowanych na stoiskach wyrobów czy innowacyjnych rozwiązań dla kościołów, ale niezmiennie zachwyca bogactwem dzieł sztuki i wydarzeń artystycznych. Zapraszamy już od 15 do 17 czerwca do Targów Kielce. Udział w targach jest bezpłatny.