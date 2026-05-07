Laureaci 51. Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” od ponad pół wieku przyznawana jest twórcom, badaczom i organizacjom, które chronią, rozwijają i promują dziedzictwo polskiej kultury tradycyjnej. W tegorocznej edycji komisja konkursowa wyłoniła trzynaścioro laureatów z różnych regionów Polski.

Laureatami 51. Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” zostali:

– w kategorii I dla twórców z dziedziny sztuki i rękodzieła ludowego, muzyki, tańca, śpiewu oraz budowy instrumentów ludowych:
•    Brygida Hochschultz, hafciarka – Puck, woj. pomorskie, Północne Kaszuby – Norda,
•    Bogumiła Maria Leśniak, rzeźbiarka, malarka na szkle – Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, Górale Babiogórscy,
•    Zuzanna Bujok, poetka, pisarka, śpiewaczka ludowa, gawędziarka – Wisła, woj. śląskie, Górale Śląscy, Śląsk Cieszyński,
•    Halina Romanowska, śpiewaczka ludowa, bibułkarka, pisankarka – Żmudź, woj. lubelskie, Ziemia Chełmska,
•    Stanisław Archacki, śpiewak ludowy – Myszyniec Stary, woj. mazowieckie, Kurpie Zielone,

– w kategorii II dla mistrzów tradycji:
•    Czesław Hinc, plecionkarz, rzeźbiarz, malarz na szkle – Kościerzyna, woj. pomorskie, Kaszuby,

– w kategorii III dla pisarzy i poetów ludowych:
•    Halina Graboś, poetka – Kamień, woj. lubelskie, Lubelszczyzna (Ziemia Chełmska),

– w kategorii IV dla badaczy, naukowców, regionalistów, działaczy społeczno-kulturalnych, popularyzatorów:
•    Magdalena Kroh, etnografka i muzealniczka, dokumentatorka i popularyzatorka kultury ludowej Małopolski – Nowy Sącz, woj. małopolskiej, Lachy Sądeckie,
•    Zbigniew Przerembski, etnomuzykolog – Warszawa, woj. mazowieckie, Mazowsze,

– w kategorii V dla kapel ludowych:
•    Kapela im. Tadeusza Kubiaka – Leśmierz, woj. łódzkie, Ziemia Łęczycka,

– w kategorii VI dla zespołów folklorystycznych:
•    Zespół Regionalny Wesele Krzemienickie – Krzemienica, woj. podkarpackie, Rzeszowiacy,
•    Regionalny Zespół Śpiewaczy „Małokończanie” – Kończyce Małe, woj. śląskie, Śląsk Cieszyński,

– w kategorii VII – nagroda honorowa dla instytucji i organizacji działających na rzecz kultury ludowej:
•    Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie – Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie, Mazury).

W ramach Nagrody im. Oskara Kolberga przyznane zostanie także wyróżnienie specjalne dla wyjątkowego ucznia wskazanego przez mistrza tradycji.

Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się 3 lipca 2026 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. Laureaci otrzymają medale im. Oskara Kolberga projektu Anny Jarnuszkiewicz, pamiątkowe dyplomy oraz nagrody finansowe ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Zgodnie z tradycją zespół Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca odwiedzi wszystkich laureatów w ich miejscach twórczej działalności, dokumentując ich dorobek. Materiały audiowizualne powstałe podczas tych spotkań zostaną zaprezentowane podczas gali, a bieżące relacje z tych wizyt będą także dostępne w mediach społecznościowych NIMiT oraz na antenie Dwójki Polskiego Radia.

Organizatorem Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konkurs oraz gala realizowane są przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz jego oddziałem – Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Więcej informacji o nagrodzie oraz jej dotychczasowych laureatach można znaleźć na stronie www.nagrodakolberg.pl.

dodane 07.05.2026 13:17

