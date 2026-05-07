Premier Donald Tusk zaprosił Leona XIV do Polski. Podał możliwą datę

Premier Donald Tusk po spotkaniu z Leonem XIV powiedział dziennikarzom, że zaprosił Papieża do Polski. Rozmawiano też o lekcjach religii, o Ukrainie i innych sprawach.

Zaproszenie do Polski

"Oczywiście potwierdziłem serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski., nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu. Cieszę się, że przyjął je z radością, chociaż data jeszcze jest do ustalenia. Ale obaj powiedzieliśmy sobie, że już bardzo się cieszymy na spotkanie w Polsce, niezależnie od tego, co się będzie działo" - powiedział dziennikarzom Donald Tusk.

Premier wskazał, że wizyta Leona XIV mogłaby się odbyć w 2028 roku, bowiem w przyszłym roku odbywają się w Polsce wybory, a Stolica Apostolska już wcześniej dawała do zrozumienia, że w roku wyborczym taka wizyta nie mogłaby się odbyć.

O religii w szkole - różnice i rozmowy

Premier dodał, że rozmowy z Ojcem Świętym, a następnie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem, dotyczyły także sytuacji Kościoła w Polsce, sytuacji na Ukrainie.

"Póki jestem premierem, to będziemy szukali zawsze dialogu i mądrej rozmowy, nie konfrontacji" - powiedział premier na temat relacji państwa z Kościołem. Dodał, że rozmawiano także o kwestii religii w szkole. "Tutaj mamy trochę odrębny pogląd, ale zapewniłem moich rozmówców, że w interesie Polski jest wszędzie tam, gdzie to jest możliwe szukać dobrych porozumień. Nie trzeba rezygnować z własnych poglądów, projektów, ale trzeba umieć przekonywać siebie nawzajem bez podnoszenia głosu" - powiedział premier.

Dodał, że także dzięki tej rozmowie w Watykanie uda się zorganizować dialog na temat wszystkich "kontrowersji" dotyczących relacji państwo-Kościół.

"Wierzę głęboko, że to wielkie polskie dziedzictwo, działanie bez przemocy, że solidarność i dialog są lepsze od konfrontacji, że prawa człowieka, mają geboki sens i nie jestesmy w tym sami" - powiedział Donald Tusk.

Rozmowy o Ukrainie i zbrojeniach

Premier przyznał, że rozmowy w Watykanie dotyczyły także sytuacji na Ukrainie, ładu międzynarodowego oraz zbrojenia się Polski. Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Papież miał zaplanowane spotkanie z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. Jak mówił polski premier, to pokazuje, jak dużo jest obecnie ważnych i trudnych spraw do omówienia.

"Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważna m yśl, żeby nie opuszczać głowy, nie tracić nadziei, wręcz przeciwnie: budować siłę na rzecz dobra, jednoczyć się wokół dobrych rzeczy. Świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie" - powiedział Donald Tusk.

Oficjalny komunikat Stolicy Apostolskiej po spotkaniu:

Dziś rano, w czwartek, 7 maja, Ojciec Święty Leon XIV przyjął na Audiencji w Pałacu Apostolskim w Watykanie Jego Ekscelencję Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, który następnie spotkał się z Jego Eminencją Księdzem Kardynałem Pietro Parolinem, Sekretarzem Stanu Jego Świątobliwości, któremu towarzyszył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Paul Richard Gallagher, Sekretarz do spraw Stosunków z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi.

Podczas serdecznych rozmów w Sekretariacie Stanu wyrażono zadowolenie z dobrych stosunków między Stolicą Apostolską a Polską. Następnie poruszono kwestie dotyczące sytuacji społecznej i ekonomicznej kraju, a także relacji między Kościołem lokalnym a państwem, zwłaszcza w obszarze edukacji oraz w zagadnieniach etycznych.

W dalszej części rozmowy nastąpiła wymiana poglądów na temat aktualnej sytuacji międzynarodowej, ze szczególnym odniesieniem do konfliktu na Ukrainie, a także do roli Polski w ramach Unii Europejskiej.

Z Watykanu, dnia 7 maja 2026 r.