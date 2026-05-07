Premier Donald Tusk zaprosił Leona XIV do Polski. Podał możliwą datę

Premier Donald Tusk po spotkaniu z Leonem XIV powiedział dziennikarzom, że zaprosił Papieża do Polski. Rozmawiano też o lekcjach religii, o Ukrainie i innych sprawach.

Zaproszenie do Polski

"Oczywiście potwierdziłem serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski., nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu. Cieszę się, że przyjął je z radością, chociaż data jeszcze jest do ustalenia. Ale obaj powiedzieliśmy sobie, że już bardzo się cieszymy na spotkanie w Polsce, niezależnie od tego, co się będzie działo" - powiedział dziennikarzom Donald Tusk.

Premier wskazał, że wizyta Leona XIV mogłaby się odbyć w 2028 roku, bowiem w przyszłym roku odbywają się w Polsce wybory, a Stolica Apostolska już wcześniej dawała do zrozumienia, że w roku wyborczym taka wizyta nie mogłaby się odbyć.

O religii w szkole - różnice i rozmowy

Premier dodał, że rozmowy z Ojcem Świętym, a następnie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem, dotyczyły także sytuacji Kościoła w Polsce, sytuacji na Ukrainie.

"Póki jestem premierem, to będziemy szukali zawsze dialogu i mądrej rozmowy, nie konfrontacji" - powiedział premier na temat relacji państwa z Kościołem. Dodał, że rozmawiano także o kwestii religii w szkole. "Tutaj mamy trochę odrębny pogląd, ale zapewniłem moich rozmówców, że w interesie Polski jest wszędzie tam, gdzie to jest możliwe szukać dobrych porozumień. Nie trzeba rezygnować z własnych poglądów, projektów, ale trzeba umieć przekonywać siebie nawzajem bez podnoszenia głosu" - powiedział premier.

Dodał, że także dzięki tej rozmowie w Watykanie uda się zorganizować dialog na temat wszystkich "kontrowersji" dotyczących relacji państwo-Kościół. 

"Wierzę głęboko, że to wielkie polskie dziedzictwo, działanie bez przemocy, że solidarność i dialog są lepsze od konfrontacji, że prawa człowieka, mają geboki sens i nie jestesmy w tym sami" - powiedział Donald Tusk.

Rozmowy o Ukrainie i zbrojeniach

Premier przyznał, że rozmowy w Watykanie dotyczyły także sytuacji na Ukrainie, ładu międzynarodowego oraz zbrojenia się Polski. Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Papież miał zaplanowane spotkanie z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. Jak mówił polski premier, to pokazuje, jak dużo jest obecnie ważnych i trudnych spraw do omówienia. 

"Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważna m yśl, żeby nie opuszczać głowy, nie tracić nadziei, wręcz przeciwnie: budować siłę na rzecz dobra, jednoczyć się wokół dobrych rzeczy. Świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie" - powiedział Donald Tusk.

Oficjalny komunikat Stolicy Apostolskiej po spotkaniu:

Dziś rano, w czwartek, 7 maja, Ojciec Święty Leon XIV przyjął na Audiencji w Pałacu Apostolskim w Watykanie Jego Ekscelencję Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, który następnie spotkał się z Jego Eminencją Księdzem Kardynałem Pietro Parolinem, Sekretarzem Stanu Jego Świątobliwości, któremu towarzyszył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Paul Richard Gallagher, Sekretarz do spraw Stosunków z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi.

Podczas serdecznych rozmów w Sekretariacie Stanu wyrażono zadowolenie z dobrych stosunków między Stolicą Apostolską a Polską. Następnie poruszono kwestie dotyczące sytuacji społecznej i ekonomicznej kraju, a także relacji między Kościołem lokalnym a państwem, zwłaszcza w obszarze edukacji oraz w zagadnieniach etycznych.

W dalszej części rozmowy nastąpiła wymiana poglądów na temat aktualnej sytuacji międzynarodowej, ze szczególnym odniesieniem do konfliktu na Ukrainie, a także do roli Polski w ramach Unii Europejskiej.

Z Watykanu, dnia 7 maja 2026 r.

 

dodane 07.05.2026 13:45
Jedni oczekiwali przestawienia zwrotnicy w myśl zasady „cała wstecz”, drudzy rewolucji na miarę niemieckiej drogi synodalnej. Tymczasem "In Illo uno unum".

Trudno znaleźć odpowiedź? Łatwiej niż mogłoby się wydawać.

Czuwajcie, bądźcie gotowi! Ileż to razy słyszeliśmy te słowa...

