Premier Donald Tusk zaprosił Leona XIV do Polski. Podał możliwą datę

Premier Donald Tusk po spotkaniu z Leonem XIV powiedział dziennikarzom, że zaprosił Papieża do Polski. Rozmawiano też o lekcjach religii, o Ukrainie i innych sprawach.
Zaproszenie do Polski
"Oczywiście potwierdziłem serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski., nie tylko w imieniu władz, ale w imieniu całego narodu. Cieszę się, że przyjął je z radością, chociaż data jeszcze jest do ustalenia. Ale obaj powiedzieliśmy sobie, że już bardzo się cieszymy na spotkanie w Polsce, niezależnie od tego, co się będzie działo" - powiedział dziennikarzom Donald Tusk.
Premier wskazał, że wizyta Leona XIV mogłaby się odbyć w 2028 roku, bowiem w przyszłym roku odbywają się w Polsce wybory, a Stolica Apostolska już wcześniej dawała do zrozumienia, że w roku wyborczym taka wizyta nie mogłaby się odbyć.
O religii w szkole - różnice i rozmowy
Premier dodał, że rozmowy z Ojcem Świętym, a następnie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem, dotyczyły także sytuacji Kościoła w Polsce, sytuacji na Ukrainie.
"Póki jestem premierem, to będziemy szukali zawsze dialogu i mądrej rozmowy, nie konfrontacji" - powiedział premier na temat relacji państwa z Kościołem. Dodał, że rozmawiano także o kwestii religii w szkole. "Tutaj mamy trochę odrębny pogląd, ale zapewniłem moich rozmówców, że w interesie Polski jest wszędzie tam, gdzie to jest możliwe szukać dobrych porozumień. Nie trzeba rezygnować z własnych poglądów, projektów, ale trzeba umieć przekonywać siebie nawzajem bez podnoszenia głosu" - powiedział premier.
Dodał, że także dzięki tej rozmowie w Watykanie uda się zorganizować dialog na temat wszystkich "kontrowersji" dotyczących relacji państwo-Kościół.
"Wierzę głęboko, że to wielkie polskie dziedzictwo, działanie bez przemocy, że solidarność i dialog są lepsze od konfrontacji, że prawa człowieka, mają geboki sens i nie jestesmy w tym sami" - powiedział Donald Tusk.
Rozmowy o Ukrainie i zbrojeniach
Premier przyznał, że rozmowy w Watykanie dotyczyły także sytuacji na Ukrainie, ładu międzynarodowego oraz zbrojenia się Polski. Po spotkaniu z Donaldem Tuskiem Papież miał zaplanowane spotkanie z sekretarzem stanu USA Markiem Rubio. Jak mówił polski premier, to pokazuje, jak dużo jest obecnie ważnych i trudnych spraw do omówienia.
"Ojciec Święty przekazał dla mnie bardzo ważna m yśl, żeby nie opuszczać głowy, nie tracić nadziei, wręcz przeciwnie: budować siłę na rzecz dobra, jednoczyć się wokół dobrych rzeczy. Świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie" - powiedział Donald Tusk.
Oficjalny komunikat Stolicy Apostolskiej po spotkaniu:
Dziś rano, w czwartek, 7 maja, Ojciec Święty Leon XIV przyjął na Audiencji w Pałacu Apostolskim w Watykanie Jego Ekscelencję Pana Donalda Tuska, Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, który następnie spotkał się z Jego Eminencją Księdzem Kardynałem Pietro Parolinem, Sekretarzem Stanu Jego Świątobliwości, któremu towarzyszył Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Paul Richard Gallagher, Sekretarz do spraw Stosunków z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi.
Podczas serdecznych rozmów w Sekretariacie Stanu wyrażono zadowolenie z dobrych stosunków między Stolicą Apostolską a Polską. Następnie poruszono kwestie dotyczące sytuacji społecznej i ekonomicznej kraju, a także relacji między Kościołem lokalnym a państwem, zwłaszcza w obszarze edukacji oraz w zagadnieniach etycznych.
W dalszej części rozmowy nastąpiła wymiana poglądów na temat aktualnej sytuacji międzynarodowej, ze szczególnym odniesieniem do konfliktu na Ukrainie, a także do roli Polski w ramach Unii Europejskiej.
Z Watykanu, dnia 7 maja 2026 r.
O zagadnieniach poruszanych podczas rozmów Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska z Ojcem Świętym i jego najbliższymi współpracownikami informuje komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej:
Premier przyznał, że ma z kard. Parolinem i abp. Gallagherem odmienny pogląd na kwestie związane z lekcjami religii.
