Media obiegła anegdotka o tym, jak Leon XIV po swoim wyborze na papieża próbował zmienić swoje dane kontaktowe w amerykańskim banku, który prowadził jego konto.

Ojciec Święty dwa miesiące po konklawe po prostu zadzwonił do oddziału banku w południowym Chicago. Odpowiedział prawidłowo na kilka pytań, mających na celu jego identyfikację (m.in. numery telefonu i ubezpieczenia społecznego). Jednak gdy poprosił o zmianę w bankowej bazie danych adresu i numeru telefonu, spotkał się z odmową. - Przykro mi, musi pan przyjść osobiście - usłyszał w słuchawce. - Czy to miałoby znaczenie, gdybym pani powiedział, że jestem papieżem Leonem? - spytał. W odpwiedzi na to urzedniczka... odłożyła słuchawkę. Ostatecznie jednak udało się dokonać zmiany.

Anegdotkę tę - w nieco różniących się wersjach - opowiadali w mediach brat papieża John Prevost...

“Yes ma’am. I’m Robert Provost”… Pope Leo calls his bank to change his address. She asks several security qs:”what’s your SS number? He gave it to her”. But when she’s told it’s the Pope? She slams the phone down (thinking prank). Leo’s brother John was on the call: pic.twitter.com/8c6w52Nr4n — Erin Burnett (@ErinBurnett) 7 maja 2026

a także jego przyjaciel o. Tom McCarthy: