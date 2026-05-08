Bartosz Grodecki został szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Obsadzenie funkcji szefa BBN stało się konieczne po tym jak z tej funkcji pod koniec kwietnia zrezygnował Sławomir Cenckiewicz.

Podczas piątkowej uroczystości prezydent pogratulował Grodeckiemu nominacji. Podkreślił, że bezpieczeństwo jest fundamentem rozwoju i dobrobytu Polski. - Bezpieczeństwo buduje się do wewnątrz, i to przed panem ministrem zadanie najważniejsze, a więc w modernizacji, w reformie Polskich Sił Zbrojnych, przyjęciu najważniejszych, strategicznych dokumentów bezpieczeństwa państwa jak Strategia Bezpieczeństwa Narodowego - powiedział Nawrocki.

Prezydent zauważył, że "bezpieczeństwo to także budowanie systemu odporności społecznej wszystkich Polek i Polaków, a co bardzo ważne w bieżącej sytuacji politycznej, także odpowiedzialność wobec naszych sojuszników, wobec tych, z którymi Polska tworzy NATO, sojusznikach w innych formatach bezpieczeństwa". - To zadania, które stoją dzisiaj przed panem ministrem Grodeckim - dodał Nawrocki.

Podkreślił, że nowy szef BBN od blisko 20 lat służy państwu jako urzędnik państwowy, pracował w MSZ oraz w MSWiA. W ciągu tych 20 lat - zaznaczył prezydent - Grodecki "wykazywał się, nie tylko jako ekspert ds. bezpieczeństwa świadomością tego, co dzieje się w architekturze bezpieczeństwa Polski i w architekturze bezpieczeństwa na całym świecie, ale przede wszystkim był człowiekiem wykazującym się bardzo wysoką efektywnością i wywiązywał się z zadań, które wymagały się tylko odporności psychicznej, nie tylko wiedzy, ale także gotowości do pewnych poświeceń".

Nawrocki dodał, że Grodecki, gdy pracował w MSWiA odpowiadał za kontakt ze Strażą Graniczną w momencie pierwszych, hybrydowych ataków ze strony Białorusi na polską granicę, a także za ewakuację współpracowników, obsługi z NATO z Afganistanu.

Prezydent mówił, że wybrał Grodeckiego na nowego szefa BBN również z powodu jego szerokiego doświadczenia dyplomatycznego, gdyż pracował na polskich placówkach dyplomatycznych w Stanach Zjednoczonych i Szwecji.

- Doświadczenie dyplomatyczne połączone z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa jest tym, czego Polska dziś potrzebuje i pełnymi garściami będziemy z pana ministra doświadczenia z całą pewnością korzystać - zadeklarował prezydent. Zauważył, że Grodecki jest "krytykiem rozwiązań paktu migracyjnego, co bliskie jest także stanowisku Pałacu Prezydenckiego".

Prezydent podziękował też Sławomirowi Cenckiewiczowi za 9 miesięcy pracy na czele BBN.

Cenckiewicz złożył gratulacje Grodeckiemu na X. "Życzę uporu w walce o bezpieczną Polskę, odwagi w konfrontacji z wewnętrznymi i zewnętrznymi wrogami Polski, daleko idącej podejrzliwości wobec systemu III RP, oczywiście wobec premiera Tuska i Kosiniaka Kamysza, a zwłaszcza służb specjalnych z Agencją Wywiadu i ABW na czele, dobrych i bezpośrednich relacji z sojusznikami z Ameryki, szczelnej weryfikacji ludzi przewidzianych do awansów, świetnych pomysłów a przede wszystkim WIEDZY, której potrzebuje Pan Prezydent RP" - napisał b. szef BBN.

Bartosz Grodecki (ur. w 1980 r.) w latach 2006-2020 pracował w MSZ, m.in. na placówkach w Stanach Zjednoczonych i w Szwecji, był także dyrektorem Departamentu Konsularnego w resorcie spraw zagranicznych. W marcu 2020 r. został wiceministrem sprawa wewnętrznych i administracji; resortem tym w rządzie Zjednoczonej Prawicy kierował wówczas Mariusz Kamiński. W MSWiA w gestii Grodeckiego były m.in. sprawy migracyjne, repatriacja, polityka graniczna, odpowiadał również za współpracę transgraniczną oraz międzynarodową.

Rząd w lipcu 2025 r. przyjął nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego - poprzedni taki dokument pochodzi z 2020 r. Jednak ówczesny prezydent Andrzej Duda nie podpisał Strategii. We wrześniu ówczesny szef BBN Sławomir Cenckiewicz oświadczył, że prezydent Nawrocki podziela stanowisko swojego poprzednika. Cenckiewicz mówił też, że przyjęty przez rząd dokument nie uwzględnił uwag skierowanych przez jego poprzedników w BBN oraz że trzeba opracować nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego. Pod koniec lutego br. Karol Nawrocki mówił w kontekście prac nad nową Strategią Bezpieczeństwa Narodowego, że "wspólne działania zespołów roboczych BBN i MON znajdują się w końcowej fazie", że w "najbliższym czasie" dokument będący wynikiem tych prac zostanie przedłożony stronie rządowej oraz że liczy na jego sprawne przyjęcie i szybkie przekazanie do zatwierdzenia.

W kwietniu wiceszef MON Stanisław Wziątek poinformował w Sejmie, że w niedługim czasie zespół roboczy pracujący nad modyfikacją nowej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego zakończy prace.