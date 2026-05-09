Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej

PAP/Wojtek Jargiło

Około 300 strażaków zaangażowanych jest w sobotę w dogaszanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej, w pow. biłgorajskim (Lubelskie). Pożar wybuch we wtorek, objął ok. 300 ha lasu.

Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego PSP w Lublinie kpt Tomasz Stachyra powiedział PAP, że strażacy wciąż prowadzą działania polegające na dogaszaniu pogorzeliska. Pożar w Puszczy Solskiej objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia, ukryte w torfie.

- Strażacy metr po metrze sprawdzają pogorzelisko. Tam, gdzie pojawiają się zarzewia ognia, zrywają ściółkę i przelewają wodą. W strefie pod ściółką, np. korzenie drzew mają jeszcze wyższą temperaturę i to wszystko trzeba dogasić - powiedział.

Straż wykorzystuje w akcji także drony z systemem termowizji, które lokalizują miejsca o podwyższonej temperaturze i tam potem są kierowani strażacy.

Stachyra powiedział, że jeśli pozwolą na to warunki pogodowe, w sobotę prawdopodobnie będą użyte dwa śmigłowce, z których będą dokonywane zrzuty wody.

- Będą one operowały na terenie trudno dostępnym, gdzie jeszcze pojawiają się ogniska pożaru, ale strażacy nie mogli tam dotrzeć ani dojechać ze sprzętem - dodał.

Rzecznik poinformował, że na miejscu pracuje około 300 strażaków, a w działaniach wykorzystywanych jest 130 pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz pojazdów innych służb. Prawdopodobnie część sił i środków będzie już odsyłana do jednostek macierzystych. - Jeśli sytuacja nadal będzie stabilna, planowane jest już przekazanie kierowania działaniami komendantowi powiatowemu PSP w Biłgoraju - dodał Stachyra.

Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek. Żywioł objął ok. 300 ha lasu, a działania operacyjne prowadzone są na powierzchni około 1000 ha. W akcję gaśniczą zaangażowane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze.

We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot maszyny. Śledztwo w sprawie spowodowania wypadku w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Śledczy zamierzają też m.in. zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, co ma pomóc w ustaleniu przyczyn wypadku.

Puszcza Solska to rozległy obszar leśny z dominacją borów, gdzie drzewostany tworzą głównie sosny. Geograficznie zajmuje część Kotliny Sandomierskiej oraz niewielkie fragmenty Roztocza. W obrębie Puszczy Solskiej znajdują się m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody oraz tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt. 

PAP |

dodane 09.05.2026 08:47

Czasami obudzeni nagle, spoglądamy w przelocie na budzik, myśląc tylko o tym, żeby to była druga-trzecia-czwarta, żeby jeszcze można było pospać.

No dobra, Floriana było tydzień temu. Nie da się ukryć...

Wydaje się, że są rzeczywistości, których reklamować nie potrzeba – do takich z pewnością należy dobro.

