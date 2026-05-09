Producenci maszyn rolniczych też mogą skorzystać na SAFE

HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość

Na wzmocnienie polskiego potencjału wojskowego trafi 43,7 mld euro (180 mld zł) kredytu.

Producenci maszyn rolniczych też mogą skorzystać z programu SAFE m.in. zapewniając części zamienne do produkcji wojskowej lub proponując nowe rozwiązania przydatne obronności - powiedział w sobotę minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski.

Polski rząd 8 maja podpisał z Komisją Europejską umowę dotyczącą programu SAFE. Na wzmocnienie polskiego potencjału wojskowego trafi 43,7 mld euro (180 mld zł) w postaci niskooprocentowanych pożyczek.

- Niezwykle ważne jest to, żeby te pieniądze zostawały w Polsce, w polskich zakładach, polskich firmach i przedsiębiorstwach. I prawie 90 proc. tych środków trafi właśnie do takich firm - podkreślił w sobotę na konferencji w Zbójnej (Podlaskie) szef resortu rolnictwa.

- Dziś zabezpieczamy jutro (...), żeby przeciwdziałać temu co się dzieje - powiedział Krajewski, odnosząc się do sytuacji międzynarodowej - wojny na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

Podkreślał, że wzmocnieniem bezpieczeństwa są też pieniądze, które są przeznaczane na programy związane z ochroną ludności i obroną cywilną.

- Oprócz bezpieczeństwa militarnego, chodzi też o to, by wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne (...) ale też bezpieczeństwo żywnościowe. Tu są potrzebne środki na przetwórstwo, zwiększanie konkurencyjności i odporności polskich rolników i przetwórców - dodał.

Pytany, jak pieniądze z SAFE mogą być wykorzystane w województwie podlaskim, minister Krajewski powiedział, że dzięki nim poprawi się wyposażenie jednostek wojskowych w regionie. Ale zwracał też uwagę, że to szansa dla producentów maszyn rolniczych, których w Podlaskiem nie brakuje.

- To firmy, które mają najnowsze technologie, najnowsze rozwiązania i mogą przygotowywać podzespoły, mogą robić części zamienne do tego sprzętu, który powstaje, ale też projektować nowe rozwiązania. I takich firm jest dziś dużo w województwie podlaskim - powiedział Krajewski. Dodał, że firmy te starają się o certyfikaty bezpieczeństwa, by móc być dopuszczonym do takiej produkcji.

Od redakcji Wiara.pl

Trzy sprawy:

  1. Nie ma co się cieszyć, że dostaliśmy kredyt. Przecież trzeba go spłacić. No, chyba że źle życzymy naszym dzieciom i wnukom. 
  2. Nie wiadomo, czy pożyczki będą niskooprocentowane. Tego w momencie podpisywania umowy jeszcze nie było wiadomo. Zrasztą przy zmiennej stopie procentowej dziś nisko jutro może być wysoko. 
  3. Skoro to środki na obronność, a mogą być wydawane poza ściśle militarnymi celami, to nie zdziwi, jeśli niebawem dowiemy się, że z tych pieniędzy znów zakupiono jakieś prywatne jachty. 
PAP

dodane 09.05.2026 13:04

TAGI| KRAJEWSKI, MRIRW, PAP, ROLNICTWO, UZBROJENIE, WOJSKO

Obciążniki

Skoro dziś św. Floriana

Bez reklamy

"WSJ": ZEA przeprowadziły potajemne ataki na Iran

Nigeria: ponad 100 zabitych i przeszło 200 zniszczonych kościołów w diecezji Wukari

Izrael: Żołnierze, którzy zbezcześcili figurę Maryi, ukarani aresztem

Po latach pustoszenia kościołów Amerykanie wracają do wspólnot religijnych

Polska idzie do unijnego sądu przeciw Mercosurowi. Rząd chce zablokować umowę handlową

Prymas wraca do swojego rzymskiego domu. Relikwie kard. Wyszyńskiego trafią na Zatybrze

