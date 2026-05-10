Ponad 200 strażaków dogasza pogorzelisko w Puszczy Solskiej  

Ponad 200 strażaków zaangażowanych jest w niedzielę w dogaszanie i monitorowanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej, w pow. biłgorajskim (Lubelskie). W pożarze, który wybuchł we wtorek, spłonęło kilkaset hektarów lasu, ale teren działania strażaków to obecnie około 1,2 tys. ha.

Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju kpt. Mateusz Małyszek powiedział PAP, że strażacy wciąż prowadzą działania polegające na dogaszaniu pogorzeliska. Pożar w Puszczy Solskiej objął m.in. tereny torfowe, w których mogą być zarzewia ognia, ukryte w torfie.

- Strażacy przeczesują teren lasu, sprawdzają, gdzie są zarzewia ognia, przekopują je, przelewają wodą a także dozorują pogorzelisko. Pożar się nie rozprzestrzenia, sytuacja jest opanowana - zaznaczył Małyszek.

Jak dodał, praca strażaków dotyczy nie tylko terenu samego pożarzyska, gdzie ogień objął według wstępnych szacunków ponad 300 ha lasu, ale również obszaru wokół niego. Cały teren działań operacyjnych straży obejmuje obecnie około 1200 ha powierzchni. - Do sprawdzenia i przeczesania przez strażaków pozostaje jeszcze około 850 ha - zaznaczył rzecznik.

W niedzielę w dogaszanie i monitorowanie pogorzeliska zaangażowanych jest ponad 200 strażaków z PSP i OSP. Straż wykorzystuje w akcji m.in. drony z systemem termowizji, które lokalizują miejsca o podwyższonej temperaturze i tam potem są kierowani strażacy.

Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek. W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej zaangażowanych było ponad tysiąc osób, w tym strażaków, leśników, policjantów, żołnierzy obrony terytorialnej. Do gaszenia pożaru wykorzystywane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze.

We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot maszyny. Śledztwo w sprawie spowodowania wypadku w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Okoliczności wypadku bada też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Samolotem dysponowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie. Jak informowały Lasy Państwowe, właściciel samolotu, czyli Mieleckie Zakłady Lotnicze, miał aktualny certyfikat wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie takich lotów oraz zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji lotniczych wysokiego ryzyka. Loty - jak podano w komunikacie - wykonywane są od godziny 10.00 do godziny przed zachodem słońca, z wyjątkiem przypadków, gdy prowadzona jest akcja gaśnicza.

Puszcza Solska to rozległy obszar leśny z dominacją borów, gdzie drzewostany tworzą głównie sosny. Geograficznie zajmuje część Kotliny Sandomierskiej oraz niewielkie fragmenty Roztocza. W obrębie Puszczy Solskiej znajdują się m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody oraz tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.