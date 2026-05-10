info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Ponad 200 strażaków dogasza pogorzelisko w Puszczy Solskiej
rss newsletter facebook twitter

Ponad 200 strażaków dogasza pogorzelisko w Puszczy Solskiej

Ponad 200 strażaków dogasza pogorzelisko w Puszczy Solskiej  
PAP/Wojtek Jargiło

Ponad 200 strażaków zaangażowanych jest w niedzielę w dogaszanie i monitorowanie pogorzeliska w Puszczy Solskiej, w pow. biłgorajskim (Lubelskie). W pożarze, który wybuchł we wtorek, spłonęło kilkaset hektarów lasu, ale teren działania strażaków to obecnie około 1,2 tys. ha.

Rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Biłgoraju kpt. Mateusz Małyszek powiedział PAP, że strażacy wciąż prowadzą działania polegające na dogaszaniu pogorzeliska. Pożar w Puszczy Solskiej objął m.in. tereny torfowe, w których mogą być zarzewia ognia, ukryte w torfie.

- Strażacy przeczesują teren lasu, sprawdzają, gdzie są zarzewia ognia, przekopują je, przelewają wodą a także dozorują pogorzelisko. Pożar się nie rozprzestrzenia, sytuacja jest opanowana - zaznaczył Małyszek.

Jak dodał, praca strażaków dotyczy nie tylko terenu samego pożarzyska, gdzie ogień objął według wstępnych szacunków ponad 300 ha lasu, ale również obszaru wokół niego. Cały teren działań operacyjnych straży obejmuje obecnie około 1200 ha powierzchni. - Do sprawdzenia i przeczesania przez strażaków pozostaje jeszcze około 850 ha - zaznaczył rzecznik.

W niedzielę w dogaszanie i monitorowanie pogorzeliska zaangażowanych jest ponad 200 strażaków z PSP i OSP. Straż wykorzystuje w akcji m.in. drony z systemem termowizji, które lokalizują miejsca o podwyższonej temperaturze i tam potem są kierowani strażacy.

Pożar w powiecie biłgorajskim w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie wybuchł we wtorek. W kulminacyjnym momencie akcji gaśniczej zaangażowanych było ponad tysiąc osób, w tym strażaków, leśników, policjantów, żołnierzy obrony terytorialnej. Do gaszenia pożaru wykorzystywane były także śmigłowce i samoloty gaśnicze.

We wtorek wieczorem w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Zginął 65-letni pilot maszyny. Śledztwo w sprawie spowodowania wypadku w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zamościu. Okoliczności wypadku bada też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Samolotem dysponowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie. Jak informowały Lasy Państwowe, właściciel samolotu, czyli Mieleckie Zakłady Lotnicze, miał aktualny certyfikat wydany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie takich lotów oraz zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji lotniczych wysokiego ryzyka. Loty - jak podano w komunikacie - wykonywane są od godziny 10.00 do godziny przed zachodem słońca, z wyjątkiem przypadków, gdy prowadzona jest akcja gaśnicza.

Puszcza Solska to rozległy obszar leśny z dominacją borów, gdzie drzewostany tworzą głównie sosny. Geograficznie zajmuje część Kotliny Sandomierskiej oraz niewielkie fragmenty Roztocza. W obrębie Puszczy Solskiej znajdują się m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody oraz tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

«« | « | 1 | » | »»

PAP /wt

PAP |

dodane 10.05.2026 11:22

TAGI| EKOLOGIA, PAP, POŻAR, SPOŁECZEŃSTWO, STRAŻ POŻARNA, ZASOBY

PRZECZYTAJ TAKŻE
Kryzys humanitarny na Kubie: na wyspie brakuje prawie wszystkich leków - chorzy skazani na zakupy na czarnym rynku | Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej | Zastępca KG PSP: pożar w Puszczy Solskiej jest opanowany | Lekarze bez Granic: skutki niedożywienia w Strefie Gazy są katastrofalne | Raport: z powodu marnotrawstwa zasobów tracone jest 31 proc. światowego PKB
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Obciążniki

Obciążniki

Czasami obudzeni nagle, spoglądamy w przelocie na budzik, myśląc tylko o tym, żeby to była druga-trzecia-czwarta, żeby jeszcze można było pospać.

Skoro dziś św. Floriana

Piotr Drzyzga

Skoro dziś św. Floriana

No dobra, Floriana było tydzień temu. Nie da się ukryć...

Bez reklamy

ks. Leszek Smoliński

Bez reklamy

Wydaje się, że są rzeczywistości, których reklamować nie potrzeba – do takich z pewnością należy dobro.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Cywilizacyjny awans Palestyńczyków w Strefie Gazy

Netanjahu: nowe sankcje UE pokazują jej moralne bankructwo

ONZ odnotowała w 2025 r. ponad 1800 ataków osadników na społeczność palestyńską.

Delcy Rodriguez (w śrdku)

Wenezuela: Rodriguez odrzuciła słowa Trumpa o "51. stanie" USA

Podkreśliła, że Wenezuela "nie jest kolonią, lecz wolnym krajem".

Niedźwiedź

Japonia: W 2025 r. odstrzelono rekordową liczbę 14 tys. niedźwiedzi

W 2025 r. z powodu ataków niedźwiedzi zginęło w Japonii 13 osób.

Haiti

Haiti: Z powodu walk gangów ewakuowano szpitale

Premier zapowiada kolejne opóźnienie wyborów.

"WSJ": ZEA przeprowadziły potajemne ataki na Iran

"WSJ": ZEA przeprowadziły potajemne ataki na Iran

Celem uderzeń była m.in. irańska rafineria na wyspie Lawan.

Nigeria: ponad 100 zabitych i przeszło 200 zniszczonych kościołów w diecezji Wukari

Nigeria: ponad 100 zabitych i przeszło 200 zniszczonych kościołów w diecezji Wukari

Ponad 98 tys. osób zostało zmuszonych do opuszczenia domów, a 217 kościołów całkowicie zniszczono.

Izrael: Żołnierze, którzy zbezcześcili figurę Maryi, ukarani aresztem

Izrael: Żołnierze, którzy zbezcześcili figurę Maryi, ukarani aresztem

Żołnierz izraelski, który został sfotografowany, gdy wkładał papierosa do ust figury Matki Boskiej w chrześcijańskiej wiosce, na południu Libanu został ukarany 21 dniami aresztu - przekazała w poniedziałek armia. Wojskowy, który filmował zdarzenie otrzymał karę 14 dni aresztu.

Po latach pustoszenia kościołów Amerykanie wracają do wspólnot religijnych

Po latach pustoszenia kościołów Amerykanie wracają do wspólnot religijnych

To jeszcze nie wielkie religijne przebudzenie, ale po raz pierwszy od ćwierćwiecza pojawił się wyraźny sygnał zmiany. W Stanach Zjednoczonych rośnie frekwencja na nabożeństwach, przybywa wolontariuszy, a wspólnoty – po latach kryzysu i pandemicznego przetrwania – zaczynają ostrożnie patrzeć w przyszłość.

Polska idzie do unijnego sądu przeciw Mercosurowi. Rząd chce zablokować umowę handlową

Polska idzie do unijnego sądu przeciw Mercosurowi. Rząd chce zablokować umowę handlową

Warszawa zaostrza spór o umowę UE z państwami Ameryki Południowej.

Na stacji benzynowej

Iran: propozycja dotycząca zakończenia wojny z USA była uzasadniona i hojna

USA odrzuciły odpowiedź Iranu na propozycję pokojową.

W imieniu Rzeczpospolitej

Powaga państwa urzędu zdecydowanie wykracza ponad spory polityczne w Polsce

Prezydent podczas wręczania nowych nominacji sędziowskich.

Prymas wraca do swojego rzymskiego domu. Relikwie kard. Wyszyńskiego trafią na Zatybrze

Prymas wraca do swojego rzymskiego domu. Relikwie kard. Wyszyńskiego trafią na Zatybrze

Przez lata nosił ten kościół w sercu, choć od Rzymu dzieliły go komunistyczne granice i ciężar prymasowskiej odpowiedzialności. Teraz bł. kard. Stefan Wyszyński symbolicznie powróci do bazyliki na rzymskim Zatybrzu – miejsca, które nazywał swoją duchową przystanią.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 12.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
12°C Wtorek
rano
10°C Wtorek
dzień
11°C Wtorek
wieczór
10°C Środa
noc
wiecej »
 