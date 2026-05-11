info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Aż 376 oskarżonych o udział w blisko 240 sfingowanych kolizjach drogowych
rss newsletter facebook twitter

Aż 376 oskarżonych o udział w blisko 240 sfingowanych kolizjach drogowych

Kolizja. Nie sfingowana  
Roman Koszowski /Foto Gość Kolizja. Nie sfingowana

Było to największe tego typu śledztwo w Polsce.

Do sądu w Siedlcach trafił akt oskarżenia wobec grupy przestępczej zajmującej się m.in. wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych na szkodę firm ubezpieczeniowych. Sprawa dotyczy 376 oskarżonych o udział w blisko 240 sfingowanych kolizjach drogowych - poinformowała PAP mazowiecka policja.

Akt oskarżenia, który został skierowany do Sądu Okręgowego w Siedlcach zakończył postępowanie, które trwało ponad 6 lat i dotyczyło zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. Ustalono, że straty na szkodę firm ubezpieczeniowych to ponad 20 mln zł.

Było to największe tego typu śledztwo w Polsce. Jego efekt to 376 oskarżonych o udział w blisko 240 sfingowanych kolizjach drogowych - poinformowała w poniedziałek PAP rzecznik prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska.

Jak dodała, postępowanie prowadzili nieprzerwanie od 2019 r. funkcjonariusze z tamtejszego wydziału do walki z przestępczością ekonomiczną przy współpracy z wydziałem dochodzeniowo-śledczym, przy czym nadzorowane ono było przez siedlecką Prokuraturę Okręgową.

W trakcie śledztwa stosowanych było 18 tymczasowych aresztów wobec podejrzanych. Na poczet kar i grzywien dokonano zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę blisko 4,3 mln zł - podkreśliła podinsp. Kucharska. Wyjaśniła, iż z ustaleń postępowania wynika, że do sfingowanych kolizji dochodziło poprzez celowe zderzenie pojazdów dokonanych przez "kaskaderów", którzy oddalali się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem patrolu policji, a na miejsce kierowcy przesiadały się podstawione osoby - deklarując swój udział w zdarzeniu jako prowadzący pojazd, przedstawiali nieprawdziwe okoliczności.

W kolizjach wykorzystywano luksusowe pojazdy, często uprzednio kradzione na zlecenie, przerabiane i legalizowane dzięki czemu uzyskiwano wysokie sumy odszkodowań, nawet do 300 tys. zł za szkodę. Pojazdy, biorące udział w zdarzeniu, rejestrowane były fikcyjnie na osoby, które nigdy nie były ich faktycznymi właścicielami.

- Żadna ze szkód nie była przypadkowa. Całość nadzorowali członkowie grupy, którzy organizowali przebieg zdarzenia, wybierali jego miejsce, opłacali podstawione osoby i nadzorowali proces ubiegania się o odszkodowania - zaznaczyła rzeczniczka mazowieckiej policji. Wspomniała jednocześnie, że osoby, na które rejestrowane były pojazdy uczestniczące w kolizjach, w dokumentach które przedkładały ubezpieczycielom, wskazywały należące do nich rachunki bankowe do wypłat przyznanych odszkodowań, przy czym następnie, po otrzymaniu wnioskowanych należności, przekazywały te środki organizatorom procederu.

W trakcie postępowania, jak dodała podinsp. Kucharska, funkcjonariusze przeprowadzili szereg czynności, podczas których znaleziono kilkadziesiąt kradzionych pojazdów, kilkaset kradzionych części samochodowych, zlikwidowano "dziuple samochodowe" na terenie woj. mazowieckiego oraz zabezpieczono dokumentację szkodową; z kolei od podejrzanych zabezpieczono 23 pojazdy o wartości 2 mln zł, które następnie sprzedano w formie licytacji prowadzonych przez Urząd Skarbowy w Radomiu.

W poniedziałek o zakończonym śledztwie dotyczącym sfingowanych kolizji drogowych poinformowała też Prokuratura Okręgowa w Siedlcach. Jej rzecznik Bartłomiej Świderski, poinformował komunikacie, że chodzi o dziewięć pokrzywdzonych towarzystw ubezpieczeniowych.

Według siedleckiej Prokuratury Okręgowej zorganizowana grupa przestępcza, zajmująca się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych na szkodę firm ubezpieczeniowych, dokonywała także kradzieży z włamaniem do pojazdów oraz poświadczeń nieprawdy w dokumentach, przy czym trudniła się również paserstwem i obrotem środkami odurzającymi. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 11.05.2026 09:54

TAGI| PAP, POLICJA, PRAWO, PROKURATURA, PRZESTĘPCZOŚĆ, ŚLEDZTWO

PRZECZYTAJ TAKŻE
USA: Pentagon rozpoczął publikację dokumentów o UFO | USA: Sędzia ujawnił domniemany list samobójczy Epsteina | Policjanci uderzyli w pedofilów | TK: To nie są kompetencje ETPCz | Wyrok na matkę i ojczyma Kamilka
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Obciążniki

Obciążniki

Czasami obudzeni nagle, spoglądamy w przelocie na budzik, myśląc tylko o tym, żeby to była druga-trzecia-czwarta, żeby jeszcze można było pospać.

Skoro dziś św. Floriana

Piotr Drzyzga

Skoro dziś św. Floriana

No dobra, Floriana było tydzień temu. Nie da się ukryć...

Bez reklamy

ks. Leszek Smoliński

Bez reklamy

Wydaje się, że są rzeczywistości, których reklamować nie potrzeba – do takich z pewnością należy dobro.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Cywilizacyjny awans Palestyńczyków w Strefie Gazy

Netanjahu: nowe sankcje UE pokazują jej moralne bankructwo

ONZ odnotowała w 2025 r. ponad 1800 ataków osadników na społeczność palestyńską.

Delcy Rodriguez (w śrdku)

Wenezuela: Rodriguez odrzuciła słowa Trumpa o "51. stanie" USA

Podkreśliła, że Wenezuela "nie jest kolonią, lecz wolnym krajem".

Niedźwiedź

Japonia: W 2025 r. odstrzelono rekordową liczbę 14 tys. niedźwiedzi

W 2025 r. z powodu ataków niedźwiedzi zginęło w Japonii 13 osób.

Haiti

Haiti: Z powodu walk gangów ewakuowano szpitale

Premier zapowiada kolejne opóźnienie wyborów.

"WSJ": ZEA przeprowadziły potajemne ataki na Iran

"WSJ": ZEA przeprowadziły potajemne ataki na Iran

Celem uderzeń była m.in. irańska rafineria na wyspie Lawan.

Nigeria: ponad 100 zabitych i przeszło 200 zniszczonych kościołów w diecezji Wukari

Nigeria: ponad 100 zabitych i przeszło 200 zniszczonych kościołów w diecezji Wukari

Ponad 98 tys. osób zostało zmuszonych do opuszczenia domów, a 217 kościołów całkowicie zniszczono.

Izrael: Żołnierze, którzy zbezcześcili figurę Maryi, ukarani aresztem

Izrael: Żołnierze, którzy zbezcześcili figurę Maryi, ukarani aresztem

Żołnierz izraelski, który został sfotografowany, gdy wkładał papierosa do ust figury Matki Boskiej w chrześcijańskiej wiosce, na południu Libanu został ukarany 21 dniami aresztu - przekazała w poniedziałek armia. Wojskowy, który filmował zdarzenie otrzymał karę 14 dni aresztu.

Po latach pustoszenia kościołów Amerykanie wracają do wspólnot religijnych

Po latach pustoszenia kościołów Amerykanie wracają do wspólnot religijnych

To jeszcze nie wielkie religijne przebudzenie, ale po raz pierwszy od ćwierćwiecza pojawił się wyraźny sygnał zmiany. W Stanach Zjednoczonych rośnie frekwencja na nabożeństwach, przybywa wolontariuszy, a wspólnoty – po latach kryzysu i pandemicznego przetrwania – zaczynają ostrożnie patrzeć w przyszłość.

Polska idzie do unijnego sądu przeciw Mercosurowi. Rząd chce zablokować umowę handlową

Polska idzie do unijnego sądu przeciw Mercosurowi. Rząd chce zablokować umowę handlową

Warszawa zaostrza spór o umowę UE z państwami Ameryki Południowej.

Na stacji benzynowej

Iran: propozycja dotycząca zakończenia wojny z USA była uzasadniona i hojna

USA odrzuciły odpowiedź Iranu na propozycję pokojową.

W imieniu Rzeczpospolitej

Powaga państwa urzędu zdecydowanie wykracza ponad spory polityczne w Polsce

Prezydent podczas wręczania nowych nominacji sędziowskich.

Prymas wraca do swojego rzymskiego domu. Relikwie kard. Wyszyńskiego trafią na Zatybrze

Prymas wraca do swojego rzymskiego domu. Relikwie kard. Wyszyńskiego trafią na Zatybrze

Przez lata nosił ten kościół w sercu, choć od Rzymu dzieliły go komunistyczne granice i ciężar prymasowskiej odpowiedzialności. Teraz bł. kard. Stefan Wyszyński symbolicznie powróci do bazyliki na rzymskim Zatybrzu – miejsca, które nazywał swoją duchową przystanią.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 12.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
12°C Wtorek
rano
10°C Wtorek
dzień
11°C Wtorek
wieczór
10°C Środa
noc
wiecej »
 