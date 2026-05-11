USA odrzuciły odpowiedź Iranu na propozycję pokojową.
Rzecznik irańskiego ministerstwa spraw zagranicznych Esmail Baghei oznajmił w poniedziałek, że propozycja Iranu dotycząca zakończenia wojny ze Stanami Zjednoczonymi oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormuz była uzasadniona i hojna. W niedzielę USA odrzuciły odpowiedź Iranu na propozycję pokojową.
- Nasze żądanie jest uzasadnione: domagamy się zakończenia wojny, zniesienia blokady (USA) i piractwa oraz uwolnienia irańskich aktywów, które zostały niesłusznie zamrożone w bankach pod naciskiem Stanów Zjednoczonych - powiedział Baghei. Dodał, że strona amerykańska podtrzymuje "nierozsądne i jednostronne żądania" - przekazał Reuters.
Rzecznik poinformował, że Iran żąda zapewnienia swobody żeglugi w cieśninie Ormuz, a także zagwarantowania bezpieczeństwa w całym regionie, w tym w Libanie, gdzie Izrael walczy z proirańską organizacją zbrojną Hezbollah.
W niedzielę prezydent USA Donald Trump odrzucił irańską odpowiedź na amerykańską propozycję pokojową. "Właśnie przeczytałem odpowiedź od tak zwanych "przedstawicieli" Iranu. Nie podoba mi się to - CAŁKOWICIE NIE DO PRZYJĘCIA! Dziękuję za uwagę poświęconą tej sprawie. Prezydent DONALD J. TRUMP" - brzmi treść wpisu zamieszczonego przez prezydenta. Trump nie rozwinął swojej wypowiedzi. Wcześniej wielokrotnie zapowiadał, że w przypadku braku porozumienia wznowi bombardowania i groził reżimowi w Teheranie "zmieceniem z powierzchni ziemi".
Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne. Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.
Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, ale cieśnina Ormuz pozostaje praktycznie zablokowana. W ostatnich dniach informowano o wzajemnych atakach obu stron w rejonie tego akwenu.
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.
Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.
Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.
Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.
To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.
Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".
Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.
Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".