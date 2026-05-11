Prezydent podczas wręczania nowych nominacji sędziowskich.
Powaga państwa urzędu zdecydowanie wykracza ponad spory polityczne w Polsce; nie będzie ministra Waldemara Żurka, premiera Donalda Tuska czy prezydenta Nawrockiego, a państwo dalej będą wydawać wyroki w imieniu Rzeczpospolitej - powiedział prezydent Karol Nawrocki do sędziów, którym wręczył w poniedziałek nominacje.
W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim Nawrocki wręczył nominacje sędziowskie 162 sędziom. Podczas wystąpienia prezydent nawiązał do kwestii obowiązującej obecnie konstytucji z 1997 roku i swoich deklaracji, że Polsce potrzebna jest nowa ustawa zasadnicza.
Prezydent zapewnił jednak, że jako prezydent będzie strażnikiem obowiązującej konstytucji "do końca jego lub jej". - O to proszę, żeby ta konstytucja z 1997 była najwyższym punktem odniesienia - a wtedy wszystko będzie w porządku w państwie polskim - zwrócił się do sędziów.
- Nie będzie ministra Żurka. premiera, Tuska i prezydenta Nawrockiego, a państwo dalej będziecie w imieniu Rzeczypospolitej wydawać swoje wyroki i decyzje. Powaga państwa urzędu zdecydowanie wykracza ponad spory polityczne w państwie polskim, cykle wyborów parlamentarnych i prezydenckich - powiedział do sędziów prezydent.
