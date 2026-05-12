info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Netanjahu: nowe sankcje UE pokazują jej moralne bankructwo
rss newsletter facebook twitter

Netanjahu: nowe sankcje UE pokazują jej moralne bankructwo

Cywilizacyjny awans Palestyńczyków w Strefie Gazy  
MOHAMMED SABER /PAP/EPA Cywilizacyjny awans Palestyńczyków w Strefie Gazy
Dokonany dzięki Izraelowi

ONZ odnotowała w 2025 r. ponad 1800 ataków osadników, które doprowadziły do ofiar lub zniszczeń mienia w około 280 palestyńskich społecznościach na Zachodnim Brzegu.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przekazał w poniedziałek, że ogłoszone tego dnia przez Unię Europejską nowe sankcje na ekstremistycznych izraelskich osadników są nieakceptowalne i pokazują "moralne bankructwo" Europy.

"Kiedy Izrael i USA wykonują za Europę brudną robotę, walcząc za cywilizację przeciwko dżihadystycznym szaleńcom w Iranie i innych miejscach, UE pokazuje swoje moralne bankructwo, przedstawiając fałszywą symetrię między obywatelami Izraela a terrorystami z Hamasu" - napisał Netanjahu w serwisie X.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas ogłosiła w poniedziałek, że państwa UE zgodziły się jednomyślnie na nałożenie nowych sankcji na niektórych izraelskich osadników z okupowanego Zachodniego Brzegu za przemoc wobec Palestyńczyków.

Kallas przekazała w tym samym komunikacie, że ministrowie spraw zagranicznych państw UE przejęli również nowe sankcje na czołowych przedstawicieli palestyńskiego Hamasu. "Ekstremizm i przemoc pociągają za sobą konsekwencje" - podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji we wpisie w X.

Karanie Żydów za to, że żyją w Judei i Samarii jest niedopuszczalne, Izrael zawsze będzie chronił ich prawa do życia "w sercu ojczyzny naszych przodków" - dodał premier Izraela.

Judea i Samaria to oficjalne izraelskie określenie terytorium znanego w innych językach jako Zachodni Brzeg, Zachodni Brzeg Jordanu lub Cisjordania. Terytorium to zostało zajęte przez Izrael podczas wojny sześciodniowej w 1967 r. i pozostaje pod jego okupacją. Od połowy lat 90. częścią Zachodniego Brzegu współadministruje Autonomia Palestyńska.

Używana przez Izrael nazwa nawiązuje do historycznych królestw Judei i Samarii, które w IX w. p.n.e. zajmowały obszar dzisiejszego Zachodniego Brzegu oraz współczesnego Izraela, z wyłączeniem pustyni Negew.

Na Zachodnim Brzegu mieszka obecnie ok. 3 mln Palestyńczyków i pół miliona żydowskich osadników. Obecny izraelski rząd wspiera rozbudowę osiedli, chociaż większość państw świata uznaje żydowskie osadnictwo na tym terenie za nielegalne.

Organizacje broniące praw człowieka i media od miesięcy informują o wzroście przemocy ze strony grup ekstremistycznych osadników wobec Palestyńczyków, obejmującej również śmiertelne ataki.

ONZ odnotowała w 2025 r. ponad 1800 ataków osadników, które doprowadziły do ofiar lub zniszczeń mienia w około 280 palestyńskich społecznościach na Zachodnim Brzegu.

UE już wcześniej nakładała sankcje na przedstawicieli radykalnych żydowskich osadników.

Na okupowanym Zachodnim Brzegu i zaanektowanej przez Izrael w 1980 roku Wschodniej Jerozolimie mieszka ogółem ponad 700 tys. osadników. Większość osiedli została zbudowana w całości lub częściowo na prywatnych gruntach palestyńskich.

Od redakcji Wiara.pl

Europa pod wieloma względami nie jest wzorem moralności. Jednak to, co działo się i dzieje w Gazie, to co dzieje się w południowym Libanie i to, co od lat, za przyzwoleniem rządzących Izraelem, dzieje się na terenie Autonomii Palestyńskiej pokazuje, kto tak naprawdę jest moralnym bankrutem. 

Trudno się też zgodzić z tezą, że walcząc z Iranem USA i Izrael wykonują "brudna robotę" za Europę. Przecież to nie Europie zagraża Iran. Obie te wypowiedzi pokazują do czego dochodzi, gdy rządzący zaczynają wierzyć własnej propagandzie. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 12.05.2026 08:55

TAGI| DYPLOMACJA, IZRAEL, ORGANIZACJE, PALESTYŃCZYCY, PAP, RZĄD, STREFA GAZY I ZACHODNI BRZEG JORDANU, UE

PRZECZYTAJ TAKŻE
Zatrzymać rozbudowę osiedli na Zachodnim Brzegu | Szef MSZ: Polska potępia postępowanie Izraela wobec aktywistów Global Sumud Flotilla | Krytyka zachowani izraelskiego ministra wobec aktywistów z flotylli dla Strefy Gazy | Zdrojewski: porozumienie ws. umowy handlowej z USA wywołuje raczej ulgę niż satysfakcję | Niemcy: Szef MSZ zaproponował odejście od zasady jednomyślności w polityce zagranicznej UE
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Budować na zdrowych podstawach

Andrzej Macura

Budować na zdrowych podstawach

Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.

Słucham

ks. Włodzimierz Lewandowski

Słucham

Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Andrzej Macura

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Ofiary nie słychać? Nie znaczy, że nie dzieje się krzywda.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.

Pierwsze F-35 już w Polsce

Pierwsze F-35 są już w Polsce, wylądowały w bazie w Łasku

Całość dostaw zaplanowano do 2029.

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.

Gdzie mają się podziać?

Zatrzymać rozbudowę osiedli na Zachodnim Brzegu

Przywódcy siedmiu państw Zachodu apelują.

We Wrocławiu

Synod Archidiecezji Wrocławskiej zakłada reorganizację wrocławskiego Kościoła

Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.

Mioasteczko namiotowe dla uchodźców

Izrael zniszczył bądź uszkodziły 45 proc. zabudowy na południu Libanu

Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.

Białystok

Białystok: Prawosławne uroczystości ku czci św. Mikołaja

To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.

Mężczyzna i kobieta

Szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie

Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.

Na zakopiańskich Krupówkach

Zakopane: Burmistrz zapowiada odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".

Łatwe w użyciu narzędzie

Mamy do czynienia z pewną epidemią krzywdzenia seksualnego w sieci

Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.

Koran

Mali: Publiczna egzekucja nauczyciela Koranu

Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

W internecie pojawiły się zdjęcia ukazujące długą kolejkę wspinaczy wijącą się na zaśnieżonym fragmencie podejścia powyżej 8 tys. m n.p.m.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
20°C Piątek
wieczór
18°C Sobota
noc
15°C Sobota
rano
22°C Sobota
dzień
wiecej »
 