Netanjahu: nowe sankcje UE pokazują jej moralne bankructwo

Premier Izraela Benjamin Netanjahu przekazał w poniedziałek, że ogłoszone tego dnia przez Unię Europejską nowe sankcje na ekstremistycznych izraelskich osadników są nieakceptowalne i pokazują "moralne bankructwo" Europy.

"Kiedy Izrael i USA wykonują za Europę brudną robotę, walcząc za cywilizację przeciwko dżihadystycznym szaleńcom w Iranie i innych miejscach, UE pokazuje swoje moralne bankructwo, przedstawiając fałszywą symetrię między obywatelami Izraela a terrorystami z Hamasu" - napisał Netanjahu w serwisie X.

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas ogłosiła w poniedziałek, że państwa UE zgodziły się jednomyślnie na nałożenie nowych sankcji na niektórych izraelskich osadników z okupowanego Zachodniego Brzegu za przemoc wobec Palestyńczyków.

Kallas przekazała w tym samym komunikacie, że ministrowie spraw zagranicznych państw UE przejęli również nowe sankcje na czołowych przedstawicieli palestyńskiego Hamasu. "Ekstremizm i przemoc pociągają za sobą konsekwencje" - podkreśliła szefowa unijnej dyplomacji we wpisie w X.

Karanie Żydów za to, że żyją w Judei i Samarii jest niedopuszczalne, Izrael zawsze będzie chronił ich prawa do życia "w sercu ojczyzny naszych przodków" - dodał premier Izraela.

Judea i Samaria to oficjalne izraelskie określenie terytorium znanego w innych językach jako Zachodni Brzeg, Zachodni Brzeg Jordanu lub Cisjordania. Terytorium to zostało zajęte przez Izrael podczas wojny sześciodniowej w 1967 r. i pozostaje pod jego okupacją. Od połowy lat 90. częścią Zachodniego Brzegu współadministruje Autonomia Palestyńska.

Używana przez Izrael nazwa nawiązuje do historycznych królestw Judei i Samarii, które w IX w. p.n.e. zajmowały obszar dzisiejszego Zachodniego Brzegu oraz współczesnego Izraela, z wyłączeniem pustyni Negew.

Na Zachodnim Brzegu mieszka obecnie ok. 3 mln Palestyńczyków i pół miliona żydowskich osadników. Obecny izraelski rząd wspiera rozbudowę osiedli, chociaż większość państw świata uznaje żydowskie osadnictwo na tym terenie za nielegalne.

Organizacje broniące praw człowieka i media od miesięcy informują o wzroście przemocy ze strony grup ekstremistycznych osadników wobec Palestyńczyków, obejmującej również śmiertelne ataki.

ONZ odnotowała w 2025 r. ponad 1800 ataków osadników, które doprowadziły do ofiar lub zniszczeń mienia w około 280 palestyńskich społecznościach na Zachodnim Brzegu.

UE już wcześniej nakładała sankcje na przedstawicieli radykalnych żydowskich osadników.

Na okupowanym Zachodnim Brzegu i zaanektowanej przez Izrael w 1980 roku Wschodniej Jerozolimie mieszka ogółem ponad 700 tys. osadników. Większość osiedli została zbudowana w całości lub częściowo na prywatnych gruntach palestyńskich.

Od redakcji Wiara.pl

Europa pod wieloma względami nie jest wzorem moralności. Jednak to, co działo się i dzieje w Gazie, to co dzieje się w południowym Libanie i to, co od lat, za przyzwoleniem rządzących Izraelem, dzieje się na terenie Autonomii Palestyńskiej pokazuje, kto tak naprawdę jest moralnym bankrutem.



Trudno się też zgodzić z tezą, że walcząc z Iranem USA i Izrael wykonują "brudna robotę" za Europę. Przecież to nie Europie zagraża Iran. Obie te wypowiedzi pokazują do czego dochodzi, gdy rządzący zaczynają wierzyć własnej propagandzie.