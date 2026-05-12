Japonia: W 2025 r. odstrzelono rekordową liczbę 14 tys. niedźwiedzi

Ponad 14 tys. niedźwiedzi odstrzelono w ubiegłym roku w Japonii, co jest historycznym rekordem - wynika ze wstępnych danych ministerstwa środowiska, opublikowanych przez rząd japoński w poniedziałek.

W 2025 r. z powodu ataków niedźwiedzi zginęło w Japonii 13 osób, a w tym roku co najmniej jedna, zaś w dwóch kolejnych przypadkach przypuszcza się, że śmierć spowodował atak tego zwierzęcia.

W porównaniu z rokiem 2024 r. odstrzelono trzykrotnie więcej niedźwiedzi - aż 14601, czyli przeciętnie 40 dziennie. To zdecydowanie więcej niż w poprzednim rekordowym roku 2023, kiedy uśmiercono ponad 9 tys. tych zwierząt.

Od stycznia do końca marca bieżącego roku zgłoszono ponad 50 tys. przypadków zauważenia niedźwiedzi w skali kraju, czyli podaddwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie w 2023 r.

W ubiegłym roku niedźwiedzie niemal codziennie wychodziły na ulice miast, dostawały się na teren szkół, plądrowały supermarkety oraz kąpieliska wód termalnych.

Zdaniem naukowców w ostatnich latach populacja niedźwiedzi w Japonii znacznie wzrosła, a jednocześnie spadła liczba osób mieszkających w regionach wiejskich. Mnożeniu się niedźwiedzi sprzyja m.in. obfitość pożywienia, w tym żołędzi, a także jeleni i dzików. To skłania je do opuszczania terenów górzystych, zajmujących 80 proc. powierzchni Japonii, i wędrówek po obszarach gęściej zaludnionych.

Według danych rządowych na samej wyspie Honsiu żyło w 2025 r. 42 tys. niedźwiedzi czarnych. Wzrosła także liczba niedźwiedzi brunatnych, do około 12 tys. w całym kraju. (PAP)

mw/ rtt/