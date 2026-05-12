Japonia: W 2025 r. odstrzelono rekordową liczbę 14 tys. niedźwiedzi

Ponad 14 tys. niedźwiedzi odstrzelono w ubiegłym roku w Japonii, co jest historycznym rekordem - wynika ze wstępnych danych ministerstwa środowiska, opublikowanych przez rząd japoński w poniedziałek.
W 2025 r. z powodu ataków niedźwiedzi zginęło w Japonii 13 osób, a w tym roku co najmniej jedna, zaś w dwóch kolejnych przypadkach przypuszcza się, że śmierć spowodował atak tego zwierzęcia.
W porównaniu z rokiem 2024 r. odstrzelono trzykrotnie więcej niedźwiedzi - aż 14601, czyli przeciętnie 40 dziennie. To zdecydowanie więcej niż w poprzednim rekordowym roku 2023, kiedy uśmiercono ponad 9 tys. tych zwierząt.
Od stycznia do końca marca bieżącego roku zgłoszono ponad 50 tys. przypadków zauważenia niedźwiedzi w skali kraju, czyli podaddwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie w 2023 r.
W ubiegłym roku niedźwiedzie niemal codziennie wychodziły na ulice miast, dostawały się na teren szkół, plądrowały supermarkety oraz kąpieliska wód termalnych.
Zdaniem naukowców w ostatnich latach populacja niedźwiedzi w Japonii znacznie wzrosła, a jednocześnie spadła liczba osób mieszkających w regionach wiejskich. Mnożeniu się niedźwiedzi sprzyja m.in. obfitość pożywienia, w tym żołędzi, a także jeleni i dzików. To skłania je do opuszczania terenów górzystych, zajmujących 80 proc. powierzchni Japonii, i wędrówek po obszarach gęściej zaludnionych.
Według danych rządowych na samej wyspie Honsiu żyło w 2025 r. 42 tys. niedźwiedzi czarnych. Wzrosła także liczba niedźwiedzi brunatnych, do około 12 tys. w całym kraju. (PAP)
mw/ rtt/
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.
Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.
Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.
Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.
To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.
Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".
Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.
Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".