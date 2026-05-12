W opinii węgierskiego benedyktyna władza „zbytnio kochała” Kościoły  

Węgierski benedyktyn dokonuje krytycznej analizy relacji państwo-Kościół w czasach rządów premiera Viktora Orbána.
Rząd Petera Magyara rozpoczął urzędowanie, zapowiadając zasadnicze zmiany w kraju, m.in. zmianę konstytucji. Na razie premier nie składa żadnych deklaracji w sprawie relacji państwo-Kościół, ale w czasie kampanii wyborczej wielokrotnie krytykował Kościoły za zbyt bliskie, jego zdaniem, relacje z poprzednimi władzami. Deklarację dobrej woli wobec nowego rządu złożyli natomiast przywódcy kościelni gratulując Magyarowi zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. W okolicznościowym oświadczeniu Konferencja Episkopatu Węgier podkreśliła, że dąży do „konstruktywnej i partnerskiej współpracy” z każdym węgierskim rządem. Przewodniczący Konferencji Episkopatu bp János Székely, ordynariusz diecezji Szombathely wyraził to w liście gratulacyjnym, skierowanym do nowego premiera. Również kierownictwo Kościoła ewangelicko-luterańskiego, trzeciego co do wielkości Kościoła na Węgrzech po Kościele katolickim i ewangelicko-reformowanym, zapewniło, że z „radością i optymizmem” oczekuje współpracy z nowym rządem.
Na temat relacji Kościół-polityka zabrał głos opat generalny opactwa benedyktynów w Pannonhalmie, o. Cirill T. Hortobágyi. Jego głos liczy się w publicznej debacie, ponieważ opactwo, którym kieruje, należy do najważniejszych centrów duchowych, kulturalnych i oświatowych Węgier i ma ponad 1000-letnią historię. W wywiadzie dla magazynu „Heti Világgazdaság”, wpływowego tygodnika opinii, o . Hortobágyi skrytykował zbyt bliskie relacje z władzą w poprzednich latach i ocenił, że prowadziło to do utraty wiarygodności. Władza „zbytnio kochała” Kościoły – stwierdził Hortobágyi. Krytycznie ocenił własne postępowanie w tamtym okresie, kiedy opactwo Pannohalma było zawłaszczane przez polityków jednej opcji, jako symbol narodowy, służący do legitymizacji ich działań. Jednocześnie o. Hortobágyi zwrócił uwagę na zależności strukturalne między Kościołami a państwem: instytucje kościelne na Węgrzech są uzależnione od finansowania państwowego, co daje politykom, także obecnego rządu, instrument do ingerowania w sprawy kościelne.
O. Hortobágyi zapewnił, że wspólnota benedyktyńska pragnie działać w taki sposób, aby jej relacje z przedstawicielami rządu nie były determinowane logiką władzy, lecz pojednaniem i pokojem. Odnowa moralna kraju w jego ocenie jest możliwa jedynie poprzez samokontrolę, słuchanie i przyjęcie odpowiedzialności.
Zobacz też:
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.
Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.
Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.
Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.
To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.
Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".
Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.
Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".