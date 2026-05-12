W opinii węgierskiego benedyktyna władza „zbytnio kochała” Kościoły  

Rząd Petera Magyara rozpoczął urzędowanie, zapowiadając zasadnicze zmiany w kraju, m.in. zmianę konstytucji. Na razie premier nie składa żadnych deklaracji w sprawie relacji państwo-Kościół, ale w czasie kampanii wyborczej wielokrotnie krytykował Kościoły za zbyt bliskie, jego zdaniem, relacje z poprzednimi władzami. Deklarację dobrej woli wobec nowego rządu złożyli natomiast przywódcy kościelni gratulując Magyarowi zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. W okolicznościowym oświadczeniu Konferencja Episkopatu Węgier podkreśliła, że dąży do „konstruktywnej i partnerskiej współpracy” z każdym węgierskim rządem. Przewodniczący Konferencji Episkopatu bp János Székely, ordynariusz diecezji Szombathely wyraził to w liście gratulacyjnym, skierowanym do nowego premiera. Również kierownictwo Kościoła ewangelicko-luterańskiego, trzeciego co do wielkości Kościoła na Węgrzech po Kościele katolickim i ewangelicko-reformowanym, zapewniło, że z „radością i optymizmem” oczekuje współpracy z nowym rządem.

Na temat relacji Kościół-polityka zabrał głos opat generalny opactwa benedyktynów w Pannonhalmie, o. Cirill T. Hortobágyi. Jego głos liczy się w publicznej debacie, ponieważ opactwo, którym kieruje, należy do najważniejszych centrów duchowych, kulturalnych i oświatowych Węgier i ma ponad 1000-letnią historię. W wywiadzie dla magazynu „Heti Világgazdaság”, wpływowego tygodnika opinii, o . Hortobágyi skrytykował zbyt bliskie relacje z władzą w poprzednich latach i ocenił, że prowadziło to do utraty wiarygodności. Władza „zbytnio kochała” Kościoły – stwierdził Hortobágyi. Krytycznie ocenił własne postępowanie w tamtym okresie, kiedy opactwo Pannohalma było zawłaszczane przez polityków jednej opcji, jako symbol narodowy, służący do legitymizacji ich działań. Jednocześnie o. Hortobágyi zwrócił uwagę na zależności strukturalne między Kościołami a państwem: instytucje kościelne na Węgrzech są uzależnione od finansowania państwowego, co daje politykom, także obecnego rządu, instrument do ingerowania w sprawy kościelne.

O. Hortobágyi zapewnił, że wspólnota benedyktyńska pragnie działać w taki sposób, aby jej relacje z przedstawicielami rządu nie były determinowane logiką władzy, lecz pojednaniem i pokojem. Odnowa moralna kraju w jego ocenie jest możliwa jedynie poprzez samokontrolę, słuchanie i przyjęcie odpowiedzialności.

