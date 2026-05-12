info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » W opinii węgierskiego benedyktyna władza „zbytnio kochała” Kościoły
rss newsletter facebook twitter

W opinii węgierskiego benedyktyna władza „zbytnio kochała” Kościoły

W opinii węgierskiego benedyktyna władza „zbytnio kochała” Kościoły  
PAP/EPA/Zsolt Czegledi Nowo zaprzysiężony premier Peter Magyar (w środku) wygłasza przemówienie przed budynkiem parlamentu po inauguracyjnej sesji nowego Zgromadzenia Narodowego w Budapeszcie na Węgrzech, 9 maja 2026 r.

Węgierski benedyktyn dokonuje krytycznej analizy relacji państwo-Kościół w czasach rządów premiera Viktora Orbána.

Rząd Petera Magyara rozpoczął urzędowanie, zapowiadając zasadnicze zmiany w kraju, m.in. zmianę konstytucji. Na razie premier nie składa żadnych deklaracji w sprawie relacji państwo-Kościół, ale w czasie kampanii wyborczej wielokrotnie krytykował Kościoły za zbyt bliskie, jego zdaniem, relacje z poprzednimi władzami. Deklarację dobrej woli wobec nowego rządu złożyli natomiast przywódcy kościelni gratulując Magyarowi zwycięstwa w wyborach parlamentarnych. W okolicznościowym oświadczeniu Konferencja Episkopatu Węgier podkreśliła, że dąży do „konstruktywnej i partnerskiej współpracy” z każdym węgierskim rządem. Przewodniczący Konferencji Episkopatu bp János Székely, ordynariusz diecezji Szombathely wyraził to w liście gratulacyjnym, skierowanym do nowego premiera. Również kierownictwo Kościoła ewangelicko-luterańskiego, trzeciego co do wielkości Kościoła na Węgrzech po Kościele katolickim i ewangelicko-reformowanym, zapewniło, że z „radością i optymizmem” oczekuje współpracy z nowym rządem.

Na temat relacji Kościół-polityka zabrał głos opat generalny opactwa benedyktynów w Pannonhalmie, o. Cirill T. Hortobágyi. Jego głos liczy się w publicznej debacie, ponieważ opactwo, którym kieruje, należy do najważniejszych centrów duchowych, kulturalnych i oświatowych Węgier i ma ponad 1000-letnią historię. W wywiadzie dla magazynu „Heti Világgazdaság”, wpływowego tygodnika opinii, o . Hortobágyi skrytykował zbyt bliskie relacje z władzą w poprzednich latach i ocenił, że prowadziło to do utraty wiarygodności. Władza „zbytnio kochała” Kościoły – stwierdził Hortobágyi. Krytycznie ocenił własne postępowanie w tamtym okresie, kiedy opactwo Pannohalma było zawłaszczane przez polityków jednej opcji, jako symbol narodowy, służący do legitymizacji ich działań. Jednocześnie o. Hortobágyi zwrócił uwagę na zależności strukturalne między Kościołami a państwem: instytucje kościelne na Węgrzech są uzależnione od finansowania państwowego, co daje politykom, także obecnego rządu, instrument do ingerowania w sprawy kościelne. 

O. Hortobágyi zapewnił, że wspólnota benedyktyńska pragnie działać w taki sposób, aby jej relacje z przedstawicielami rządu nie były determinowane logiką władzy, lecz pojednaniem i pokojem. Odnowa moralna kraju w jego ocenie jest możliwa jedynie poprzez samokontrolę, słuchanie i przyjęcie odpowiedzialności. 

Zobacz też:

Dziedzictwo Viktora Orbána. Co osiągnął, a czego nie udało mu się zrealizować?

GN14/2026 DODANE 02.04.2026 AKTUALIZACJA 08.04.2026

Dziedzictwo Viktora Orbána. Co osiągnął, a czego nie udało mu się zrealizować?

Rządzący Węgrami od 16 lat premier Viktor Orbán stworzył alternatywny dla dominującego w Unii Europejskiej system rządów. Postawił na sprawne państwo, silną rodzinę i wierzący w swe siły naród. Chciał Unii państw narodowych, a nie federacji, gdzie dominują najsilniejsi. Wygrał cztery wybory z rzędu. Za tydzień staje przed kolejnymi, w których może utracić władzę. Co osiągnął, a czego nie udało mu się zrealizować?  »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

Andrzej Grajewski

GOSC.PL |

dodane 12.05.2026 11:59
PRZECZYTAJ TAKŻE
Dziedzictwo Viktora Orbána. Co osiągnął, a czego nie udało mu się zrealizować?

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Budować na zdrowych podstawach

Andrzej Macura

Budować na zdrowych podstawach

Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.

Słucham

ks. Włodzimierz Lewandowski

Słucham

Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Andrzej Macura

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Ofiary nie słychać? Nie znaczy, że nie dzieje się krzywda.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.

Pierwsze F-35 już w Polsce

Pierwsze F-35 są już w Polsce, wylądowały w bazie w Łasku

Całość dostaw zaplanowano do 2029.

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.

Gdzie mają się podziać?

Zatrzymać rozbudowę osiedli na Zachodnim Brzegu

Przywódcy siedmiu państw Zachodu apelują.

We Wrocławiu

Synod Archidiecezji Wrocławskiej zakłada reorganizację wrocławskiego Kościoła

Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.

Mioasteczko namiotowe dla uchodźców

Izrael zniszczył bądź uszkodziły 45 proc. zabudowy na południu Libanu

Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.

Białystok

Białystok: Prawosławne uroczystości ku czci św. Mikołaja

To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.

Mężczyzna i kobieta

Szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie

Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.

Na zakopiańskich Krupówkach

Zakopane: Burmistrz zapowiada odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".

Łatwe w użyciu narzędzie

Mamy do czynienia z pewną epidemią krzywdzenia seksualnego w sieci

Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.

Koran

Mali: Publiczna egzekucja nauczyciela Koranu

Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

W internecie pojawiły się zdjęcia ukazujące długą kolejkę wspinaczy wijącą się na zaśnieżonym fragmencie podejścia powyżej 8 tys. m n.p.m.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
20°C Piątek
wieczór
18°C Sobota
noc
15°C Sobota
rano
22°C Sobota
dzień
wiecej »
 