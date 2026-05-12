380 osób zginęło w izraelskich nalotach w Libanie od czasu wejścia w życie zawieszenia broni

Od czasu wejścia w życie zawieszenia broni 16 kwietnia izraelskie naloty w Libanie zabiły 380 osób - poinformowało we wtorek agencję AFP libańskie ministerstwo zdrowia .

"Zginęło 380 osób, w tym 22 dzieci i 39 kobiet" - przekazał urzędnik ministerstwa. Dodatkowo łącznie od czasu rozpoczęcia, 2 marca, wojny pomiędzy proirańską organizacją terrorystyczną Hezbollah a Izraelem, odnotowano prawie 2900 ofiar śmiertelnych.

Jak przypomina agencja AFP, Izrael zastrzega sobie, zgodnie z porozumieniem o zawieszeniu broni, "prawo do podjęcia w dowolnym momencie wszelkich niezbędnych środków samoobrony", co jest kwestionowane przez Hezbollah. Oprócz przeprowadzania nalotów, wojska izraelskie prowadzą również działania naziemne na terytorium Libanu, do "żółtej linii" znajdującej się około dziesięciu kilometrów od granicy między tymi dwoma krajami.

Zawieszenie broni między Izraelem a Libanem obowiązuje od 16 kwietnia. W rozmowach, prowadzonych przy mediacji USA, początkowo uzgodniono, że rozejm ma obowiązywać przez 10 dni, jednak 23 kwietnia prezydent USA Donald Trump poinformował, że będzie przedłużony o trzy tygodnie.

Liczący około 6 mln mieszkańców Liban jest państwem od lat pogrążonym w głębokim kryzysie gospodarczym i politycznym. Sytuację pogorszyła dodatkowo poprzednia wojna Izraela z Hezbollahem w 2024 r.

2 marca proirańskie ugrupowanie szyickie Hezbollah zaatakowało północny Izrael, tym samym wciągając Liban w wojnę Izraela i USA przeciw Iranowi. W odpowiedzi Izrael rozpoczął intensywne naloty na cele Hezbollahu w Libanie i przystąpił do operacji lądowej na południu tego kraju.

Ofensywa, której celem - jak zapewnia rząd Netanjahu - jest zniszczenie Hezbollahu, pochłonęła według libańskich źródeł już prawie 3 tys. ofiar śmiertelnych i zmusiła ok. 1,2 mln osób do opuszczenia domów.

dodane 12.05.2026 14:02

