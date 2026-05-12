Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej poświęcone obywatelskiemu projektowi ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole odbędzie się w środę popołudniu w Sejmie.

Projekt został poparty przez ponad 500 tys. obywateli i po wielu miesiącach oczekiwania trafi do dalszych prac parlamentarnych. Początek posiedzenia w środę o godz. 17.00.

Najważniejsze założenia projektu

Projekt zakłada m.in. obowiązek uczestnictwa ucznia w lekcjach religii lub etyki, wybór przedmiotu przez rodziców lub pełnoletniego ucznia, zagwarantowanie 2 godzin tygodniowo religii lub etyki czy obecność zajęć w normalnym planie lekcji. Przewiduje także powrót do wliczania oceny do średniej ocen i uwzględniania jej przy promocji ucznia. Jego celem jest ponadto ustawowe uporządkowanie statusu nauczycieli religii i etyki.

Autorzy projektu podkreślają, że jego celem jest nie tylko obrona obecności religii w szkole, ale także wzmocnienie edukacji aksjologicznej oraz prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

„To debata o wychowaniu i wartościach”

Przedstawiciele obywatelskiej inicjatywy wskazują, że projekt jest odpowiedzią na postępującą marginalizację wychowania do wartości oraz ograniczanie lekcji religii w szkołach publicznych.

W zeszłym roku Ministerstwo Edukacji Narodowej ograniczyło liczbę godzin religii z dwóch do jednej tygodniowo oraz dopuściło organizowanie zajęć wyłącznie na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.

Z danych wciąż zbieranych przez Stowarzyszenie Katechetów Świeckich wynika, że w skali kraju redukcje mogą dotyczyć kilku tysięcy nauczycieli religii.

Głos ekspertów i środowisk społecznych

Wsparcie dla projektu wyrażają liczne środowiska społeczne, eksperckie oraz organizacje prorodzinne. W kierowanych do parlamentarzystów stanowiskach podkreślają one, że osłabianie edukacji aksjologicznej może negatywnie wpływać na wychowanie młodego pokolenia oraz kapitał społeczny Polski.

Do udziału w posiedzeniu komisji zaproszeni zostali przedstawiciele Kościołów i związków wyznaniowych, organizacji społecznych, środowisk akademickich oraz eksperci zajmujący się edukacją i wychowaniem.

Mobilizacja społeczna

Organizatorzy obywatelskiej inicjatywy apelują o społeczne zainteresowanie pracami komisji oraz o kontakt obywateli z parlamentarzystami.

- Jest to moment ważny nie tylko dla nauczycieli religii i etyki, ale dla całej debaty o wychowaniu, odpowiedzialności i miejscu wartości w polskiej szkole - podkreślają przedstawiciele inicjatywy „TAK dla religii i etyki w szkole”.

Poparcie dla projektu wyraża od początku Episkopat Polski. „W trosce o wychowanie młodego człowieka [biskupi] apelują o wprowadzenie obligatoryjnego wyboru pomiędzy lekcją religii a etyką” - podkreślono w komunikacie po ostatnim, 404. zebraniu plenarnym KEP w marcu w Warszawie.