Muszą mieć przynajmniej 15-letnie doświadczenie kapłańskie i wizję prowadzenia wspólnoty parafialnej - lubelska kuria poszukuje kandydatów na proboszczów do 16 parafii. Chodzi o zwiększenie przejrzystości wyboru i lepsze dopasowanie duszpasterzy do potrzeb lokalnych wspólnot. – To ogromna szansa na budowanie autentycznej współodpowiedzialności za Kościół lokalny, którego podstawową komórką jest właśnie parafia – uważa ks. prof. Paweł Kaleta z Instytutu Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Konkursy na proboszczów w lubelskich parafiach to unikatowe rozwiązanie w skali kraju. Zmiana związana jest z ustaleniami zakończonego jesienią ubiegłego roku III Synodu Archidiecezji Lubelskiej. Chodzi o rozwiązanie zakładające, że w parafiach, w których nie ma proboszczów, mogą zostać ogłoszone konkursy na to stanowisko. I tak się stało w przypadku 16 parafii w archidiecezji lubelskiej. Aktualnie poszukiwani są proboszczowie m.in. do parafii pw. św. Agnieszki w Lublinie, pw. Świętego Ducha w Chełmie czy pw. Przemienienia Pańskiego w Firleju.
Ks. prof. Paweł Kaleta z Instytutu Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uważa, że takie rozwiązanie to wyjście naprzeciw wyzwaniom współczesnego duszpasterstwa. - Kodeks Prawa Kanonicznego definiuje proboszcza jako „pasterza własnego” powierzonej mu parafii. Oznacza to, że ksiądz nie jest jedynie urzędnikiem kościelnym, lecz przede wszystkim „pasterzem” realnej wspólnoty - kimś, kto jest odpowiedzialny za ewangeliczne „owce”. Taka forma wyłaniania kandydatów nadaje kapłanowi status aktywnego uczestnika własnej drogi powołania, co znacząco zwiększa jego motywację do pracy duszpasterskiej, a biskupowi daje skuteczne narzędzie pozwalające na precyzyjne dopasowanie planu duszpasterskiego kandydata do konkretnych potrzeb danej parafii. – przekonuje ks. prof. Paweł Kaleta.
Konkurs to nie plebiscyt
Podobnie uważa ks. dr Adam Jaszcz, rzecznik prasowy Archidiecezji Lubelskiej i także pracownik Instytutu Prawa Kanonicznego KUL. - Idea zmian jest taka, by z jednej strony zwiększyć przejrzystość wyboru proboszczów, a z drugiej to szansa dla księży z pokolenia wyżu demograficznego, którzy nie muszą już czekać, aż ich praca zostanie dostrzeżona, tylko sami mogą wyjść z inicjatywą. Trzeba jednak pamiętać, że to nie jest plebiscyt, lecz sposób na poszerzenie spektrum wiedzy potrzebnej do podjęcia ostatecznej decyzji o nominacji na proboszcza. A ta niezmiennie należy do arcybiskupa – wyjaśnia ks. dr Adam Jaszcz.
Zgłoszenia chętnych do objęcia 16 parafii przyjmowane są do 20 maja, a do udziału w konkursach zachęca w specjalnym komunikacie metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, Wielki Kanclerz KUL.
"Posługa proboszcza wymaga szczególnej odpowiedzialności pasterskiej za Lud Boży, doświadczenia oraz gotowości do podejmowania nowych wyzwań duszpasterskich” – podkreśla w komunikacje abp Stanisław Budzik.
Kandydat może wskazać jedną lub kilka parafii, w których byłby gotów przyjąć urząd proboszcza. Może też wyrazić gotowość przyjęcia parafii zaproponowanej przez arcybiskupa.
Jakie warunki trzeba spełnić?
Aby wziąć udział w konkursie każdy zainteresowany kapłan powinien złożyć pismo adresowane do arcybiskupa, które ma mieć charakter prezentacji kandydata i obejmować uzasadnienie ubiegania się o daną parafię, opis dotychczasowego przebiegu posługi kapłańskiej, a także propozycję programu duszpasterskiego odpowiadającego potrzebom wspólnoty parafialnej. Do pisma należy dołączyć opinię dziekana, zaświadczenie o zdanym egzaminie proboszczowskim, zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec archidiecezji, a także dokumenty potwierdzające ukończone studia, kursy lub inne osiągnięcia, które mogą mieć znaczenie dla pełnienia urzędu proboszcza. Warunkiem koniecznym jest posiadanie przynajmniej 15-letniego doświadczenia kapłańskiego.
Jak informuje ks. dr Adam Jaszcz chętnych do udziału w konkursie nie brakuje. - Zainteresowanie jest bardzo duże, zgłoszenia cały czas trafiają do kurii i będą analizowane przez Radę Biskupią – dodaje ks. dr Adam Jaszcz.
Wprowadzone na terenie Archidiecezji Lubelskiej rozwiązanie funkcjonuje m.in. w Stanach Zjednoczonych. – W naszych warunkach stanowi ono ogromną szansę na budowanie autentycznej współodpowiedzialności za Kościół lokalny, którego podstawową komórką jest właśnie parafia – podkreśla ks. prof. Paweł Kaleta.
