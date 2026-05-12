Pielgrzymka będzie miała charakter sztafetowy.
12.05. Warszawa (PAP) - Piesza pielgrzymka z Wiednia do Rzymu, śladami św. Stanisława Kostki, w intencji powołań odbędzie się z okazji 300. rocznicy kanonizacji świętego. Pielgrzymka będzie miała charakter sztafetowy; jej trasa liczy około 1500 km i zostanie podzielona na 10 etapów. Organizatorem wydarzenia jest diecezja płocka, w której urodził się, został ochrzczony i wzrastał św. Stanisław.
Podczas konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek w Warszawie, bp płocki Szymon Stułkowski przypomniał, że pielgrzymi przemierzą szlak przez Austrię, Niemcy i Włochy - ten sam, który przebył Stanisław Kostka, walcząc o przyjęcie do zakonu jezuitów.
- Św. Stanisław Kostka musiał walczyć o swoje miejsce w zakonie jezuitów, do którego nie chciano go przyjąć, ponieważ był bardzo młody, a na wstąpienie do zakonu nie zgadzali się jego rodzice. Przejdziemy drogę, którą on szedł w XVI wieku: z Wiednia przez Augsburg, Dillingen, Innsbruck, Trydent i Asyż do Rzymu - wyjaśnił.
Bp Stułkowski podkreślił, że w drodze pielgrzymi będą modlić się w intencji powołań do kapłaństwa, życia zakonnego oraz do życia w rodzinie.
- Będziemy modlić się, ufając we wstawiennictwo św. Stanisława, żeby młodzi ludzie, których Pan Bóg powołuje, mieli odwagę pójść za tym głosem, rozeznać i zawalczyć o swoje miejsce w Kościele - podkreślił biskup płocki.
Poinformował, że pielgrzymka rozpocznie się 4 lipca mszą św. w Wiedniu, gdzie uczył się św. Stanisław Kostka. Mszy św. na rozpoczęcie o godz. 9.00 w katedrze wiedeńskiej przewodniczyć będzie metropolita wiedeński abp Josef Grnwidl. Pielgrzymka zakończy się 15 września mszą św. przy grobie świętego w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie.
- Pielgrzymka jest otwarta dla wszystkich chętnych. Cieszę się, że zgłosili się ludzie świeccy, siostry zakonne a także klerycy z płockiego seminariów - zaznaczył.
Bp Stułkowski przekazał, że pielgrzymom będzie towarzyszyła walizka powołaniowa, czyli drewniany kufer zawierający obraz wzorowany na dziele Caravaggia "Powołanie Mateusza" - dzieło malarza Bruno Desroche, który umieścił w tej scenie współczesne postaci. W walizkę zostały wbudowane relikwie św. Stanisława Kostki i św. Carlo Acutisa - włoskiego nastolatka, którego 7 września 2025 r. kanonizował Leon XIV.
- Myślę, że Stasiu Kostka to jest taki XVI-wieczny Carlo Acutis. Bardzo inteligentny, młody człowiek z bogatego domu, którego rodzice wysłali do Wiednia, do dobrej szkoły. Bardzo dobrze się uczył, a przede wszystkim był człowiekiem głębokiej wiary. Odznaczał się gorliwym kultem Matki Bożej, Eucharystii i Najświętszego Sakramentu. Tą swoją gorliwością trochę denerwował swojego brata i kuzynów, ale nawet oni nawrócili się, kiedy zobaczyli co się działo po jego śmierci, ile osób przyszło na jego pogrzeb - zaznaczył bp Stułkowski.
Trasa pielgrzymki liczy około 1500 km i została podzielona na 10 tygodniowych etapów, które będą realizowane przez kolejne grupy uczestników. Poszczególne grupy sztafety będą liczyć od 10 do 20 osób. Osoby, które nie wezmą udziału w pielgrzymce będą mogły śledzić jej przebieg za pomocą aplikacji mobilnej.
Stanisław Kostka urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego i Małgorzaty z Kryskich. W wieku 14 lat razem z bratem Pawłem został wysłany do prowadzonego przez zakon jezuitów Collegium Nobilium w Wiedniu.
W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. Według własnej relacji, gdy był pewien śmierci, miał widzenie - Najświętszej Maryi Panny, która złożyła mu na ręce Dzieciątko Jezus i usłyszał polecenie, aby wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów). Ci jednak nie przyjmowali kandydatów bez zgody ich rodziców, a na taką Stanisław nie mógł liczyć. W związku z tym, spowiednik o. Franciszek Antonio doradził mu udać się do Augsburga, do prowincjała Górnych Niemiec o. Piotra Kanizjusza. W przypadku, gdyby i tam spotkał się z odmową przyjęcia, wskazał mu ówczesnego generała zakonu jezuitów o. Franciszka Borgiasza, który mieszkał w Rzymie.
Kostka opuścił Wiedeń i pieszo udał się do Rzymu, gdzie dotarł w październiku 1567 r. Został przyjęty do nowicjatu, który znajdował się przy kościele św. Andrzeja.
Śluby zakonne Stanisław Kostka złożył w pierwszych miesiącach 1568 r., mając 18 lat. Kilka miesięcy później, w sierpniu 1568 r. zachorował na malarię i po kilku dniach zmarł w wigilię uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej.
Beatyfikował go w 1602 r. papież Paweł V, a kanonizował 31 grudnia 1726 r. papież Benedykt XIII. W roku 1674 Paweł V ogłosił bł. Stanisława jednym z głównych patronów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy. W roku 1962 papież Jan XXIII potwierdził trwający od 1674 r. patronat św. Stanisława Kostki nad Polską i ogłosił to szczególnym patronem młodzieży polskiej.(PAP)
iżu/ agz/
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.
Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.
Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.
Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.
To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.
Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".
Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.
Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".