12.05. Warszawa (PAP) - Piesza pielgrzymka z Wiednia do Rzymu, śladami św. Stanisława Kostki, w intencji powołań odbędzie się z okazji 300. rocznicy kanonizacji świętego. Pielgrzymka będzie miała charakter sztafetowy; jej trasa liczy około 1500 km i zostanie podzielona na 10 etapów. Organizatorem wydarzenia jest diecezja płocka, w której urodził się, został ochrzczony i wzrastał św. Stanisław.

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się we wtorek w Warszawie, bp płocki Szymon Stułkowski przypomniał, że pielgrzymi przemierzą szlak przez Austrię, Niemcy i Włochy - ten sam, który przebył Stanisław Kostka, walcząc o przyjęcie do zakonu jezuitów.

- Św. Stanisław Kostka musiał walczyć o swoje miejsce w zakonie jezuitów, do którego nie chciano go przyjąć, ponieważ był bardzo młody, a na wstąpienie do zakonu nie zgadzali się jego rodzice. Przejdziemy drogę, którą on szedł w XVI wieku: z Wiednia przez Augsburg, Dillingen, Innsbruck, Trydent i Asyż do Rzymu - wyjaśnił.

Bp Stułkowski podkreślił, że w drodze pielgrzymi będą modlić się w intencji powołań do kapłaństwa, życia zakonnego oraz do życia w rodzinie.

- Będziemy modlić się, ufając we wstawiennictwo św. Stanisława, żeby młodzi ludzie, których Pan Bóg powołuje, mieli odwagę pójść za tym głosem, rozeznać i zawalczyć o swoje miejsce w Kościele - podkreślił biskup płocki.

Poinformował, że pielgrzymka rozpocznie się 4 lipca mszą św. w Wiedniu, gdzie uczył się św. Stanisław Kostka. Mszy św. na rozpoczęcie o godz. 9.00 w katedrze wiedeńskiej przewodniczyć będzie metropolita wiedeński abp Josef Grnwidl. Pielgrzymka zakończy się 15 września mszą św. przy grobie świętego w kościele św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie.

- Pielgrzymka jest otwarta dla wszystkich chętnych. Cieszę się, że zgłosili się ludzie świeccy, siostry zakonne a także klerycy z płockiego seminariów - zaznaczył.

Bp Stułkowski przekazał, że pielgrzymom będzie towarzyszyła walizka powołaniowa, czyli drewniany kufer zawierający obraz wzorowany na dziele Caravaggia "Powołanie Mateusza" - dzieło malarza Bruno Desroche, który umieścił w tej scenie współczesne postaci. W walizkę zostały wbudowane relikwie św. Stanisława Kostki i św. Carlo Acutisa - włoskiego nastolatka, którego 7 września 2025 r. kanonizował Leon XIV.

- Myślę, że Stasiu Kostka to jest taki XVI-wieczny Carlo Acutis. Bardzo inteligentny, młody człowiek z bogatego domu, którego rodzice wysłali do Wiednia, do dobrej szkoły. Bardzo dobrze się uczył, a przede wszystkim był człowiekiem głębokiej wiary. Odznaczał się gorliwym kultem Matki Bożej, Eucharystii i Najświętszego Sakramentu. Tą swoją gorliwością trochę denerwował swojego brata i kuzynów, ale nawet oni nawrócili się, kiedy zobaczyli co się działo po jego śmierci, ile osób przyszło na jego pogrzeb - zaznaczył bp Stułkowski.

Trasa pielgrzymki liczy około 1500 km i została podzielona na 10 tygodniowych etapów, które będą realizowane przez kolejne grupy uczestników. Poszczególne grupy sztafety będą liczyć od 10 do 20 osób. Osoby, które nie wezmą udziału w pielgrzymce będą mogły śledzić jej przebieg za pomocą aplikacji mobilnej.

Stanisław Kostka urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Był synem Jana, kasztelana zakroczymskiego i Małgorzaty z Kryskich. W wieku 14 lat razem z bratem Pawłem został wysłany do prowadzonego przez zakon jezuitów Collegium Nobilium w Wiedniu.

W grudniu 1565 r. ciężko zachorował. Według własnej relacji, gdy był pewien śmierci, miał widzenie - Najświętszej Maryi Panny, która złożyła mu na ręce Dzieciątko Jezus i usłyszał polecenie, aby wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów). Ci jednak nie przyjmowali kandydatów bez zgody ich rodziców, a na taką Stanisław nie mógł liczyć. W związku z tym, spowiednik o. Franciszek Antonio doradził mu udać się do Augsburga, do prowincjała Górnych Niemiec o. Piotra Kanizjusza. W przypadku, gdyby i tam spotkał się z odmową przyjęcia, wskazał mu ówczesnego generała zakonu jezuitów o. Franciszka Borgiasza, który mieszkał w Rzymie.

Kostka opuścił Wiedeń i pieszo udał się do Rzymu, gdzie dotarł w październiku 1567 r. Został przyjęty do nowicjatu, który znajdował się przy kościele św. Andrzeja.

Śluby zakonne Stanisław Kostka złożył w pierwszych miesiącach 1568 r., mając 18 lat. Kilka miesięcy później, w sierpniu 1568 r. zachorował na malarię i po kilku dniach zmarł w wigilię uroczystości Wniebowzięcia Matki Bożej.

Beatyfikował go w 1602 r. papież Paweł V, a kanonizował 31 grudnia 1726 r. papież Benedykt XIII. W roku 1674 Paweł V ogłosił bł. Stanisława jednym z głównych patronów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy. W roku 1962 papież Jan XXIII potwierdził trwający od 1674 r. patronat św. Stanisława Kostki nad Polską i ogłosił to szczególnym patronem młodzieży polskiej.(PAP)

iżu/ agz/