W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ergo Arenie Gdańsk–Sopot odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – festiwal „Prosta droga do Boga”. To projekt, który pobłogosławił papież Leon XIV. Gościem specjalnym festiwalu będzie gwinejski kardynał Robert Sarah.
Nie byłoby „Prostej drogi do Boga” gdyby nie zapoczątkowana w ubiegłym roku zbiórka na film „Marzenie Świętego Maksymiliana”. Ta wyjątkowa produkcja odkryje tajemnice największego marzenia św. Maksymiliana Kolbego – marzenia, które przez dekady pozostawało ukryte.
Festiwal ma być nie tylko okazją do zbiórki niezbędnych funduszy na realizację filmu, ale przede wszystkim możliwości spotkania z Bogiem dla jego uczestników.
Wydarzenie jest podzielone na trzy części. Pierwsza część eucharystyczno-adoracyjna pozwoli nam przyjąć Jezusa i trwać przy Nim w modlitwie i ciszy. Msza Święta odbędzie się pod przewodnictwem zasłużonego kardynała Roberta Saraha. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu połączymy osobistą modlitwę z prośbą o pokój na świecie.
Kard. Sarah odwiedzał Polskę kilkukrotnie. W 2017 roku podczas trzeciej sesji Międzynarodowego Kongresu „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!” podkreślił, że „Polska, która miała tylu świętych w XX wieku, między innymi siostrę Faustynę, Maksymiliana Kolbego, Jerzego Popiełuszkę i Jana Pawła II musi dziś promować w Europie humanizm chrystianocentryczny”.
– Polska powinna dawać świadectwo, że sercem narodu jest jego kultura, oraz że duszą tej kultury jest wiara w Boga. Polska musi być strażnikiem Europy, powinna ostrzegać Europę przed niebezpieczeństwami, które wynikają z cichej apostazji – zaapelował wówczas kard. Robert Sarah.
Co ciekawe, na temat obecności i bliskości Boga w Najświętszym Sakramencie, kard. Sarah wypowiadał się również przy okazji swojej wizyty w Polsce. W 2023 roku w trakcie odwiedzin sanktuarium św. Jacka w Legnicy, miejscu cudu eucharystycznego, powiedział: „Jestem wdzięczny Bogu za to, że pozwolił mi być tutaj i przeżyć to niezwykłe wydarzenie eucharystyczne, że mogę modlić się, adorować Jezusa eucharystycznego”.
– Wiara musi przemieniać nasze życie, musi fundamentalnie zmieniać nasze życie. O tym, jak Eucharystia przemienia życie, mówi św. Paweł do Kolosan: ona uwalnia nas od nieczystości, bałwochwalstwa, niemoralności, uwalnia od grzechu. To dzieło jest poza nami, tego dokonuje jedynie Jezus – mówił kard. Sarah.
W drugiej części festiwalu, tuż po adoracji zaplanowano występy artystyczne i uwielbienie, aby nadać festiwalowi duchowego wymiaru. Na scenie Ergo Areny pojawią się tacy artyści jak Roxie, anMari, Schola Adonai, Dariusz Kowallski czy kabaret OT.TO z repertuarem patriotycznym. Całe wydarzenie poprowadzą dziennikarka Magda Wolińska-Riedi i aktor Marcin Kwaśny.
Festiwal „Prosta droga do Boga” będzie wyjątkowy również z innego powodu – połączymy na żywo z Seulem w Korei Południowej, gdzie odbędą się najbliższe Światowe Dni Młodzieży, a także z centralą telewizji EWTN w Alabamie (USA) oraz z Watykanem. Dzięki temu Ojciec Święty Leon XIV udzieli błogosławieństwa uczestnikom spotkania.
Po błogosławieństwie Ojca Świętego odbędzie występ Padre Guilherme, czyli znanego m.in. ze Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie portugalskiego księdza Guilherme Peixoto. Kapłan zasłynął z koncertów, podczas których łączy elektroniczne brzmienia z muzyką religijną.
Zachęcamy do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu zarówno tych, którzy pragną głębokich przeżyć duchowych jak i artystycznych, ale również tych, którzy chcą realnie wesprzeć powstanie filmu o św. Maksymilianie Kolbe.
Fundacja Filmowa 12 Gwiazd oraz telewizja EWTN – globalna katolicka sieć medialna obecna na wszystkich kontynentach, zapewniają, że, podczas tego festiwalu każdy może znaleźć coś dla siebie a połączy nas wszystkich wspólna modlitwa i adoracja.
Szczegóły dostępne są na stronie drogadoboga.com.
Zachęcamy do nabycia biletu-cegiełki, aby uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu i realnie wesprzeć film o św. Maksymilianie Kolbe. „Prosta droga do Boga” odbędzie się w sobotę 15 sierpnia o godzinie 16:30 w Ergo Arenie Gdańsk–Sopot. Zapraszamy!
