Śmierć kardynała - papieskiego dyplomaty  

W wieku 79 lat zmarł w Rzymie szwajcarski kardynał Emil Paul Tscherrig. Ostatnio był nuncjuszem apostolskim we Włoszech i San Marino. „Z wdzięcznością myślę o jego wiernej posłudze” – napisał w telegramie kondolencyjnym papież Leon XIV, dodając, że we wszystkich powierzonych mu zadaniach, zmarły hierarcha „działał wielkodusznie, dając świadectwo swojej miłości do Kościoła i następcy Piotra”.

Urodził się 3 lutego 1947 r. w Unterems w Szwajcarii. 11 kwietnia 1971 r. otrzymał święcenia kapłańskie i został inkardynowany do diecezji Sion. W 1974 r. rozpoczął przygotowanie do służby dyplomatycznej na Papieskiej Akademii Kościelnej.

4 maja 1996 r. został mianowany przez św. Jana Pawła II nuncjuszem apostolskim w Burundi oraz arcybiskupem tytularnym Voli. Sakry biskupiej 27 czerwca 1996 r. udzielił mu ówczesny sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Angelo Sodano. Następnie w 2000 r. abp Tscherrig został papieskim przedstawicielem w Trynidadzie i Tobago, a równocześnie nuncjuszem akredytowanym w innych krajach regionu Małych Antyli: na Bahamach, Dominice, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent i Grenadynach, Antigua i Barbudzie, Barbadosie, Jamajce, Grenadzie i w Surinamie i Gujanie.

22 maja 2004 r. został przeniesiony do nuncjatury w Korei, z akredytacją również w Mongolii. Od 22 stycznia 2008 r. pełnił funkcję nuncjusza w Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii i Islandii. 5 stycznia 2012 r. został mianowany nuncjuszem apostolskim w Argentynie, gdzie poznał obecnego papieża. 12 września 2017 r. został nuncjuszem apostolskim we Włoszech i San Marino.

Papież Franciszek włączył go do Kolegium Kardynalskiego na konsystorzu 30 września 2023 roku. Jako nuncjusz przeszedł na emeryturę 11 marca 2024 roku.

Po śmierci kard. Tscherriga Kolegium Kardynalskie liczy 242 członków, spośród których 118 ma prawo do udziału w ewentualnym konklawe.