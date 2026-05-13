Po raz pierwszy we Włoszech sąd uznał prawnie, że dziecko może mieć troje rodziców: matkę i dwóch mężczyzn żyjących w związku jednopłciowym. Orzeczenie wywołało gwałtowną debatę nie tylko o granicach prawa rodzinnego, ale także o samej naturze rodzicielstwa i dobra dziecka.
Sąd apelacyjny w Bari zgodził się na wpisanie do włoskiego aktu urodzenia czteroletniego chłopca danych trojga osób jako jego rodziców. Jak podają włoskie media, dziecko urodziło się w Niemczech i od początku wychowywane jest przez parę mężczyzn pozostających tam w związku małżeńskim oraz przez zaprzyjaźnioną z nimi kobietę – matkę dziecka – informuje PAP.
Jednym z mężczyzn jest biologiczny ojciec chłopca. Drugi uzyskał wcześniej w Niemczech prawo do adopcji dziecka zgodnie z tamtejszym przepisami dopuszczającymi adopcję przez pary homoseksualne.
Włoski urząd stanu cywilnego początkowo odmówił wpisania obu mężczyzn jako ojców dziecka. Powodem były m.in. podejrzenia, że w sprawie mogła zostać wykorzystana surogacja, która we Włoszech jest zakazana i traktowana jako przestępstwo.
Para zaprzeczyła tym oskarżeniom. Ostatecznie sąd apelacyjny w Bari nakazał uznanie niemieckiego orzeczenia również na gruncie włoskiego prawa.
Adwokat reprezentująca mężczyzn przekonywała, że nie chodziło o żadne „tajne porozumienie”, lecz o sytuację trojga osób, które wspólnie chciały wychowywać dziecko.
Wyrok został określony przez część włoskich mediów jako przełomowy.
Orzeczenie spotkało się jednak z ostrą krytyką środowisk broniących tradycyjnego modelu rodziny. Katolickie stowarzyszenie Pro Vita & Famiglia oceniło, że podobne decyzje prowadzą do „ideologicznego eksperymentowania na dzieciach” i dalszego rozmontowywania prawa rodzinnego.
Także włoska minister ds. przyrostu naturalnego i równych szans Eugenia Roccella ostrzegła, że sprawa otwiera drogę do coraz dalszej redefinicji rodzicielstwa. – Idea rodziny zaczyna być głęboko zraniona, dekonstruowana – stwierdziła w telewizji RAI. Dodała też, że problemem nie jest dwóch ojców, ale pytanie, czy rodzina może składać się z trojga, czworga czy pięciorga rodziców. Minister podkreśliła, że fundamentem rodziny pozostaje relacja ojca i matki.
Nauczanie Kościoła sprzeciwia się zarówno praktyce surogacji, jak i redefinicji rodzicielstwa oderwanej od naturalnego porządku oraz komplementarności kobiety i mężczyzny.
Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla, że rodzina oparta na małżeństwie kobiety i mężczyzny stanowi podstawową wspólnotę społeczną, a dobro dziecka powinno pozostawać nadrzędnym kryterium wszelkich decyzji prawnych i społecznych.
Coraz częstsze próby tworzenia nowych definicji rodziny budzą obawy części prawników, filozofów i środowisk prorodzinnych, które wskazują, że prawo zaczyna odchodzić od prawa naturalnego na rzecz konstrukcji opartych przede wszystkim na subiektywnych oczekiwaniach dorosłych.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.
Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.
Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.
Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.
To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.
Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".
Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.
Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".