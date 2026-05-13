Dla wiernych była nie tylko bezcennym zabytkiem, ale przede wszystkim znakiem obecności świętej patronki ubogich i chorych. Z bazyliki w czeskim Jablonnem skradziono relikwię św. Zdzisławy – XIII-wiecznej mistyczki i dobrodziejki kanonizowanej przez św. Jana Pawła II.

Do kradzieży doszło we wtorek wieczorem w bazylice św. Wawrzyńca i św. Zdzisławy w Jablonnem w kraju libereckim. Nieznany sprawca rozbił szklany relikwiarz i ukradł przechowywaną tam czaszkę świętej.

Jak poinformowała czeska policja, relikwia miała wartość historyczną „niemożliwą do oszacowania”. Śledczy opublikowali nagranie z monitoringu, na którym widać niewyraźny wizerunek sprawcy, i apelują o pomoc w jego identyfikacji.

Według śledczych złodziej wyjął z relikwiarza niezwykle kruchą czaszkę i uciekł z bazyliki.

Arcybiskup Pragi Stanislav Przibyl przyznał, że informacja o kradzieży była dla Kościoła w Czechach szokiem. – Czaszka była przedmiotem czci pielgrzymów, którzy przybywali do Jablonnego, gdzie św. Zdzisława żyła i działała ponad 750 lat temu – powiedział hierarcha.

Podkreślił również, że relikwia miała nie tylko ogromne znaczenie historyczne, ale przede wszystkim duchowe dla wiernych modlących się przy grobie świętej.

Bazylika św. Wawrzyńca i św. Zdzisławy należy do najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w północnych Czechach.

Św. Zdzisława z Lemberka żyła w XIII wieku. Była żoną Havla z Lemberka i matką czworga dzieci. Od młodości wyróżniała się głęboką pobożnością, życiem modlitwy i troską o ubogich.

Wraz z mężem wspierała rozwój zakonu dominikanów oraz fundowała klasztory i dzieła miłosierdzia. Założyła również szpital, w którym osobiście opiekowała się chorymi.

Tradycja przypisuje jej liczne cuda oraz szczególną troskę o cierpiących i potrzebujących. W ikonografii przedstawiana jest najczęściej podczas rozdawania jałmużny lub pielęgnowania chorych.

Św. Zdzisława była tercjarką dominikańską. Kościół ogłosił ją błogosławioną w 1907 roku, a kanonizacji dokonał św. Jan Paweł II podczas wizyty w Czechach w 1995 roku.

Liturgiczne wspomnienie św. Zdzisławy obchodzone jest 30 maja.

W przypadku św. Zdzisławy kult relikwii trwa nieprzerwanie od stuleci i jest związany z licznymi pielgrzymkami do Jablonnego.