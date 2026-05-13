Dla wiernych była nie tylko bezcennym zabytkiem, ale przede wszystkim znakiem obecności świętej patronki ubogich i chorych. Z bazyliki w czeskim Jablonnem skradziono relikwię św. Zdzisławy – XIII-wiecznej mistyczki i dobrodziejki kanonizowanej przez św. Jana Pawła II.
Do kradzieży doszło we wtorek wieczorem w bazylice św. Wawrzyńca i św. Zdzisławy w Jablonnem w kraju libereckim. Nieznany sprawca rozbił szklany relikwiarz i ukradł przechowywaną tam czaszkę świętej.
Jak poinformowała czeska policja, relikwia miała wartość historyczną „niemożliwą do oszacowania”. Śledczy opublikowali nagranie z monitoringu, na którym widać niewyraźny wizerunek sprawcy, i apelują o pomoc w jego identyfikacji.
Według śledczych złodziej wyjął z relikwiarza niezwykle kruchą czaszkę i uciekł z bazyliki.
Arcybiskup Pragi Stanislav Przibyl przyznał, że informacja o kradzieży była dla Kościoła w Czechach szokiem. – Czaszka była przedmiotem czci pielgrzymów, którzy przybywali do Jablonnego, gdzie św. Zdzisława żyła i działała ponad 750 lat temu – powiedział hierarcha.
Podkreślił również, że relikwia miała nie tylko ogromne znaczenie historyczne, ale przede wszystkim duchowe dla wiernych modlących się przy grobie świętej.
Bazylika św. Wawrzyńca i św. Zdzisławy należy do najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w północnych Czechach.
Św. Zdzisława z Lemberka żyła w XIII wieku. Była żoną Havla z Lemberka i matką czworga dzieci. Od młodości wyróżniała się głęboką pobożnością, życiem modlitwy i troską o ubogich.
Wraz z mężem wspierała rozwój zakonu dominikanów oraz fundowała klasztory i dzieła miłosierdzia. Założyła również szpital, w którym osobiście opiekowała się chorymi.
Tradycja przypisuje jej liczne cuda oraz szczególną troskę o cierpiących i potrzebujących. W ikonografii przedstawiana jest najczęściej podczas rozdawania jałmużny lub pielęgnowania chorych.
Św. Zdzisława była tercjarką dominikańską. Kościół ogłosił ją błogosławioną w 1907 roku, a kanonizacji dokonał św. Jan Paweł II podczas wizyty w Czechach w 1995 roku.
Liturgiczne wspomnienie św. Zdzisławy obchodzone jest 30 maja.
W przypadku św. Zdzisławy kult relikwii trwa nieprzerwanie od stuleci i jest związany z licznymi pielgrzymkami do Jablonnego.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.
Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.
Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.
Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.
To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.
Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".
Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.
Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".