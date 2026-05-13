„Czy czuję się żywą cząstką Kościoła?” – pytał wiernych papież Leon XIV podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie. We wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej Ojciec Święty zakończył cykl katechez poświęconych soborowej konstytucji Lumen gentium, wskazując na Maryję jako wzór Kościoła i Matkę wszystkich wierzących. Przed audiencją papież zatrzymał się także w miejscu zamachu na Jan Paweł II z 13 maja 1981 roku.

Katecheza zatytułowana „Maryja Panna – wzór Kościoła” była ostatnią częścią papieskich rozważań nad konstytucją dogmatyczną Lumen gentium Sobór Watykański II. Leon XIV przypomniał, że ostatni rozdział tego dokumentu został poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, ukazanej jako „najdoskonalszy wzór” Kościoła.

– Maryja, otwarta na działanie Ducha Świętego, przyjęła i zrodziła Syna Bożego, stając się wzorem wiary, miłości i posłuszeństwa wobec Boga – podkreślił papież.

Ojciec Święty zaznaczył, że Kościół widzi w Maryi zarówno wzór wierzącej wspólnoty, jak i Matkę wszystkich wierzących. Nazwał Ją także „Niewiastą – ikoną Misterium”, ponieważ w Jej życiu objawił się Boży plan zbawienia.

Papież przypomniał nauczanie Soboru, zgodnie z którym jedynym Pośrednikiem zbawienia jest Jezus Chrystus. Rola Maryi – jak wyjaśnił – nigdy nie umniejsza misji Chrystusa, ale ukazuje moc Jego działania.

– Przez swoje posłuszeństwo, wiarę i miłość współpracowała Ona w szczególny sposób w dziele zbawienia i stała się Matką w porządku łaski – mówił Leon XIV.

Ojciec Święty zachęcał wiernych do rachunku sumienia dotyczącego własnej relacji z Kościołem.

– Czy przeżywam swoją przynależność do Kościoła z wiarą pokorną i czynną? Czy czuję się żywą cząstką Kościoła, posłuszną pasterzom danym przez Boga? – pytał.

Na zakończenie katechezy papież modlił się, aby „wzrastała w nas wszystkich miłość do Świętej Matki Kościoła”.

Szczególnym momentem środowej audiencji był przejazd papamobilem przez plac św. Piotra. Przed rozpoczęciem spotkania z wiernymi Leon XIV zatrzymał się i uklęknął w miejscu, gdzie 13 maja 1981 roku dokonano zamachu na życie Jan Paweł II.

Dzisiejsza katecheza przypadła we wspomnienie Matka Boża Fatimska oraz w rocznicę zamachu na papieża Polaka. Papież nawiązał do tego wydarzenia również w przesłaniu do pielgrzymów portugalskojęzycznych, powierzając Maryi modlitwę o pokój.

– Powierzmy Niepokalanemu Sercu Maryi wołanie o pokój i zgodę, które dochodzi ze wszystkich stron świata, zwłaszcza ze strony narodów dotkniętych wojną – powiedział.

Pozdrawiając pielgrzymów z Polski, Leon XIV zwrócił uwagę na dzieci przystępujące w tych dniach do Pierwszej Komunii Świętej i sakramentu pojednania.

– Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych – zachęcił Ojciec Święty.

Papież prosił również o modlitwę za dzieci oraz o wstawiennictwo Maryi, Matki Kościoła, czczonej w Polsce szczególnie poprzez śpiew Litanii Loretańskiej. Na zakończenie udzielił wszystkim Polakom błogosławieństwa.