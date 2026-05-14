Ruszają starania o beatyfikację nowych polskich męczenników  

O nowych procesach beatyfikacyjnych świadków wiary z czasów II wojny światowej mówił Leonowi XIV metropolita przemyski abp Adam Szal. Jak podkreślił w rozmowie z Vatican News, archidiecezja chce kontynuować dzieło przypominania o męczennikach i świadkach wiary, inspirowana m.in. beatyfikacją rodziny Ulmów.
Na zakończenie audiencji ogólnej abp Szal miał możliwość krótkiej rozmowy z Ojcem Świętym. „Najpierw przekazałem pozdrowienia i poprosiłem o błogosławieństwo dla archidiecezji, ale także dla sprawy, którą chcemy rozpocząć, a właściwie kontynuować, a więc sprawy beatyfikacji nowych męczenników” – powiedział naszym mediom arcybiskup.
Metropolita przemyski zaznaczył, że również on zaprosił Ojca Świętego do Polski. „Zdaję sobie sprawę, że istnieją odpowiednie procedury, ale to zaproszenie wyraziłem” - dodał.
Abp Szal powiedział, że jego wizyta na Watykanie związania jest z procesami beatyfikacyjnymi Sług Bożych pochodzących z terenów archidiecezji przemyskiej. Po konsultacjach zdecydowano o wyłączeniu z większej grupy męczenników trojga kandydatów do chwały ołtarzy: Julię Buniowską, ks. Marcina Tomakę oraz ks. Jana Siuzdaka.
„Wszyscy oni są ofiarami bardzo trudnych czasów II wojny światowej” - przypomniał abp Szal.
Julia Buniowska została zamordowana w 1944 roku przez własowców w Majdanie Sieniawskim. Jako młoda kobieta oddała życie w obronie czystości i wierności chrześcijańskim zasadom. „Mająca około 20 lat w chwili męczeństwa, jest dla nas przykładem dla duszpasterstwa młodzieży. Pokazuje, że można być wiernym swoim zasadom nawet wobec zagrożeń i przemocy” - zaznaczył arcybiskup.
Ks. Marcin Tomaka był proboszczem w Haczowie i przed wojną angażował się szczególnie w duszpasterstwo młodzieży. Został aresztowany i zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau w 1942 roku.
Również ks. Jan Siuzdak poniósł śmierć w Dachau. Znany był z otwartości na ubogich i potrzebujących, niezależnie od ich narodowości. „Uważał, że wszystkim trzeba pomagać” – podkreślił abp Szal. Dodał, że jego postawa może być dziś wzorem otwartości serca i wrażliwości na drugiego człowieka.
Inspiracja płynąca z beatyfikacji Ulmów
Metropolita przemyski zaznaczył, że wielką inspiracją pozostaje beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z dziećmi. „Rodzina Ulmów jest znakiem i darem Opatrzności Bożej dla naszej rzeczywistości. Ich beatyfikacja ma nas uwrażliwiać na troskę o małżeństwo, rodzinę i duszpasterstwo rodzin” – powiedział arcybiskup.
Dodał również, że zarówno Ulmowie, jak i Julia Buniowska byli szczególnie związani z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa i dawali świadectwo wiary wobec totalitaryzmów XX wieku.
Podczas wizyty w watykańskiej dykasterii poruszono także temat procesu beatyfikacyjnego Anny Jenke, prowadzonego na drodze heroiczności cnót. „To kolejny przykład do naśladowania, zwłaszcza dla nauczycieli i wychowawców” - zaznaczył abp Szal, przypominając, że Anna Jenke była szczególnie oddana pracy z młodzieżą przeżywającą trudności materialne i duchowe.
Dyrektor Wydziału ds. Kanonizacyjnych przemyskiej kurii ks. Witold Burda wyjaśnił, że nowi kandydaci należeli wcześniej do grupy męczenników II wojny światowej związanej z ks. Henrykiem Szumanem i 88 towarzyszami.
Po uzyskaniu zgody Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych powstanie osobna dokumentacja dotycząca trojga kandydatów z archidiecezji przemyskiej.
Abp Szal w rozmowie z naszymi mediami przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane podczas spotkania w Bydgoszczy w 1997 roku, gdy Papież zachęcał polskich biskupów do odkrywania i ukazywania świadków wiary XX wieku. „Ci świadkowie wiary mają być dla nas inspiracją” – podkreślił metropolita przemyski.
ks. Paweł Rytel–Andrianik, ks. Łukasz Bankowski
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.
Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.
Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.
Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.
To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.
Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".
Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.
Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".