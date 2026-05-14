Ruszają starania o beatyfikację nowych polskich męczenników
Ruszają starania o beatyfikację nowych polskich męczenników

Vatican Media Abp Szal u Leona XIV

O nowych procesach beatyfikacyjnych świadków wiary z czasów II wojny światowej mówił Leonowi XIV metropolita przemyski abp Adam Szal. Jak podkreślił w rozmowie z Vatican News, archidiecezja chce kontynuować dzieło przypominania o męczennikach i świadkach wiary, inspirowana m.in. beatyfikacją rodziny Ulmów.

Na zakończenie audiencji ogólnej abp Szal miał możliwość krótkiej rozmowy z Ojcem Świętym. „Najpierw przekazałem pozdrowienia i poprosiłem o błogosławieństwo dla archidiecezji, ale także dla sprawy, którą chcemy rozpocząć, a właściwie kontynuować, a więc sprawy beatyfikacji nowych męczenników” – powiedział naszym mediom arcybiskup.

Metropolita przemyski zaznaczył, że również on zaprosił Ojca Świętego do Polski. „Zdaję sobie sprawę, że istnieją odpowiednie procedury, ale to zaproszenie wyraziłem” - dodał.

Abp Szal powiedział, że jego wizyta na Watykanie związania jest z procesami beatyfikacyjnymi Sług Bożych pochodzących z terenów archidiecezji przemyskiej. Po konsultacjach zdecydowano o wyłączeniu z większej grupy męczenników trojga kandydatów do chwały ołtarzy: Julię Buniowską, ks. Marcina Tomakę oraz ks. Jana Siuzdaka.

„Wszyscy oni są ofiarami bardzo trudnych czasów II wojny światowej” - przypomniał abp Szal.

Julia Buniowska została zamordowana w 1944 roku przez własowców w Majdanie Sieniawskim. Jako młoda kobieta oddała życie w obronie czystości i wierności chrześcijańskim zasadom. „Mająca około 20 lat w chwili męczeństwa, jest dla nas przykładem dla duszpasterstwa młodzieży. Pokazuje, że można być wiernym swoim zasadom nawet wobec zagrożeń i przemocy” - zaznaczył arcybiskup.

Ks. Marcin Tomaka był proboszczem w Haczowie i przed wojną angażował się szczególnie w duszpasterstwo młodzieży. Został aresztowany i zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau w 1942 roku.

Również ks. Jan Siuzdak poniósł śmierć w Dachau. Znany był z otwartości na ubogich i potrzebujących, niezależnie od ich narodowości. „Uważał, że wszystkim trzeba pomagać” – podkreślił abp Szal. Dodał, że jego postawa może być dziś wzorem otwartości serca i wrażliwości na drugiego człowieka.

Inspiracja płynąca z beatyfikacji Ulmów

Metropolita przemyski zaznaczył, że wielką inspiracją pozostaje beatyfikacja Józefa i Wiktorii Ulmów wraz z dziećmi. „Rodzina Ulmów jest znakiem i darem Opatrzności Bożej dla naszej rzeczywistości. Ich beatyfikacja ma nas uwrażliwiać na troskę o małżeństwo, rodzinę i duszpasterstwo rodzin” – powiedział arcybiskup.

Dodał również, że zarówno Ulmowie, jak i Julia Buniowska byli szczególnie związani z kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa i dawali świadectwo wiary wobec totalitaryzmów XX wieku.

Podczas wizyty w watykańskiej dykasterii poruszono także temat procesu beatyfikacyjnego Anny Jenke, prowadzonego na drodze heroiczności cnót. „To kolejny przykład do naśladowania, zwłaszcza dla nauczycieli i wychowawców” - zaznaczył abp Szal, przypominając, że Anna Jenke była szczególnie oddana pracy z młodzieżą przeżywającą trudności materialne i duchowe.

Dyrektor Wydziału ds. Kanonizacyjnych przemyskiej kurii ks. Witold Burda wyjaśnił, że nowi kandydaci należeli wcześniej do grupy męczenników II wojny światowej związanej z ks. Henrykiem Szumanem i 88 towarzyszami.

Po uzyskaniu zgody Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych powstanie osobna dokumentacja dotycząca trojga kandydatów z archidiecezji przemyskiej.

Abp Szal w rozmowie z naszymi mediami przypomniał słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane podczas spotkania w Bydgoszczy w 1997 roku, gdy Papież zachęcał polskich biskupów do odkrywania i ukazywania świadków wiary XX wieku. „Ci świadkowie wiary mają być dla nas inspiracją” – podkreślił metropolita przemyski.

ks. Paweł Rytel–Andrianik, ks. Łukasz Bankowski

Vatican News

VATICANNEWS.VA |

dodane 14.05.2026 08:09

BEATYFIKACJA

