Stowarzyszenie Katechetów Świeckich protestuje przeciw sposobowi, w jaki sejmowe komisje potraktowały obywatelski projekt „TAK dla religii i etyki w szkole"
Stowarzyszenie Katechetów Świeckich protestuje przeciw sposobowi, w jaki sejmowe komisje potraktowały obywatelski projekt „TAK dla religii i etyki w szkole"

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich zaprotestowało przeciw sposobowi, w jaki sejmowe komisje potraktowały obywatelski projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole” podczas wczorajszego posiedzenia. - Odbieramy tę sytuację jako wyraz lekceważenia społecznego zaangażowania setek tysięcy Polaków - pisze zarząd stowarzyszenia.

Na środowym wspólnym posiedzeniu komisje: Edukacji i Nauki oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej zajmowały się projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy - Prawo oświatowe, czyli projektem "Tak dla religii i etyki w szkole". Prowadząca obrady poseł Krystyna Szumilas zarządziła przerwę do czasu otrzymania stanowiska rządu. Spotkało się to z protestem części członków komisji.

Pisząc o wczorajszych wydarzeniach w Sejmie, zarząd Stowarzyszenie Katechetów Świeckich alarmuje, że "projekt, pod którym podpisało się ponad pół miliona obywateli, po blisko roku oczekiwania na podjęcie prac parlamentarnych, ponownie został zatrzymany".

- W trakcie posiedzenia przewodnicząca komisji Krystyna Szumilas przerwała obrady, mimo zgłaszanych wniosków formalnych oraz trwającej debaty nad projektem. Następnie wraz z przedstawicielami koalicji rządzącej opuściła salę obrad. Jako środowisko obywatelskie odbieramy tę sytuację jako wyraz lekceważenia społecznego zaangażowania setek tysięcy Polaków, którzy zgodnie z demokratycznymi procedurami skorzystali ze swojego konstytucyjnego prawa do obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej - pisze stowarzyszenie.

- Oczekujemy niezwłocznego wyznaczenia konkretnego terminu wznowienia prac komisji oraz oficjalnego wystąpienia przewodniczącej komisji do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przedstawienie opinii, na którą - jak poinformowano podczas obrad - mają oczekiwać komisje - apeluje zarząd SKŚ.

- Projekt „TAK dla religii i etyki w szkole” - podkreśla stowarzyszenie - nie jest projektem przeciwko komukolwiek. Jest propozycją przywrócenia należnego miejsca wychowaniu, refleksji nad wartościami oraz odpowiedzialności społecznej w polskiej szkole. Zakłada on wybór pomiędzy religią a etyką, szanując różnorodność przekonań i prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem.

Dodaje, że "podczas posiedzenia wielokrotnie podkreślano, że szkoła nie może ograniczać się wyłącznie do przekazywania wiedzy i kompetencji praktycznych. W obliczu kryzysu psychicznego młodych ludzi, narastającej agresji, samotności i zagubienia aksjologicznego potrzebna jest również przestrzeń do rozmowy o wartościach, odpowiedzialności, dobru i szacunku wobec drugiego człowieka" - argumentują katecheci ze stowarzyszenia.

"Z niepokojem obserwujemy działania zmierzające do dalszego marginalizowania lekcji religii i etyki oraz odsuwania od debaty publicznej głosu rodziców, nauczycieli i obywateli. Demokracja wymaga dialogu i szacunku wobec obywateli - również wtedy, gdy ich głos nie jest zgodny z oczekiwaniami większości parlamentarnej. Nie zrezygnujemy z dalszych działań na rzecz obecności wartości, religii i etyki w polskiej szkole" - zapowiada Stowarzyszenie Katechetów Świeckich.

Oto pełny tekst stanowiska:

Stanowisko Stowarzyszenia Katechetów Świeckich w sprawie przerwania prac komisji sejmowych nad obywatelskim projektem ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich wyraża głębokie rozczarowanie oraz stanowczy sprzeciw wobec sposobu procedowania obywatelskiego projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole” podczas posiedzenia połączonych Komisji Edukacji i Nauki oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w dniu 13 maja 2026 roku.

Projekt, pod którym podpisało się ponad pół miliona obywateli, po blisko roku oczekiwania na podjęcie prac parlamentarnych, ponownie został zatrzymany. W trakcie posiedzenia przewodnicząca komisji Krystyna Szumilas przerwała obrady, mimo zgłaszanych wniosków formalnych oraz trwającej debaty nad projektem. Następnie wraz z przedstawicielami koalicji rządzącej opuściła salę obrad.

Jako środowisko obywatelskie odbieramy tę sytuację jako wyraz lekceważenia społecznego zaangażowania setek tysięcy Polaków, którzy zgodnie z demokratycznymi procedurami skorzystali ze swojego konstytucyjnego prawa do obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

Oczekujemy niezwłocznego wyznaczenia konkretnego terminu wznowienia prac komisji oraz oficjalnego wystąpienia przewodniczącej komisji do Ministerstwa Edukacji Narodowej o przedstawienie opinii, na którą - jak poinformowano podczas obrad - mają oczekiwać komisje.

Projekt „TAK dla religii i etyki w szkole” nie jest projektem przeciwko komukolwiek. Jest propozycją przywrócenia należnego miejsca wychowaniu, refleksji nad wartościami oraz odpowiedzialności społecznej w polskiej szkole. Zakłada on wybór pomiędzy religią a etyką, szanując różnorodność przekonań i prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnym światopoglądem.
Podczas posiedzenia wielokrotnie podkreślano, że szkoła nie może ograniczać się wyłącznie do przekazywania wiedzy i kompetencji praktycznych. W obliczu kryzysu psychicznego młodych ludzi, narastającej agresji, samotności i zagubienia aksjologicznego potrzebna jest również przestrzeń do rozmowy o wartościach, odpowiedzialności, dobru i szacunku wobec drugiego człowieka.

Z niepokojem obserwujemy działania zmierzające do dalszego marginalizowania lekcji religii i etyki oraz odsuwania od debaty publicznej głosu rodziców, nauczycieli i obywateli.

Demokracja wymaga dialogu i szacunku wobec obywateli - również wtedy, gdy ich głos nie jest zgodny z oczekiwaniami większości parlamentarnej.

Nie zrezygnujemy z dalszych działań na rzecz obecności wartości, religii i etyki w polskiej szkole.

Zarząd Stowarzyszenia Katechetów Świeckich

 

 

dodane 14.05.2026 11:41

KATECHEZA SZKOLNA, STOWARZYSZENIE KATECHETÓW ŚWIECKICH

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.

Pierwsze F-35 już w Polsce

Pierwsze F-35 są już w Polsce, wylądowały w bazie w Łasku

Całość dostaw zaplanowano do 2029.

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.

Gdzie mają się podziać?

Zatrzymać rozbudowę osiedli na Zachodnim Brzegu

Przywódcy siedmiu państw Zachodu apelują.

We Wrocławiu

Synod Archidiecezji Wrocławskiej zakłada reorganizację wrocławskiego Kościoła

Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.

Mioasteczko namiotowe dla uchodźców

Izrael zniszczył bądź uszkodziły 45 proc. zabudowy na południu Libanu

Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.

Białystok

Białystok: Prawosławne uroczystości ku czci św. Mikołaja

To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.

Mężczyzna i kobieta

Szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie

Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.

Na zakopiańskich Krupówkach

Zakopane: Burmistrz zapowiada odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".

Łatwe w użyciu narzędzie

Mamy do czynienia z pewną epidemią krzywdzenia seksualnego w sieci

Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.

Koran

Mali: Publiczna egzekucja nauczyciela Koranu

Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

W internecie pojawiły się zdjęcia ukazujące długą kolejkę wspinaczy wijącą się na zaśnieżonym fragmencie podejścia powyżej 8 tys. m n.p.m.

