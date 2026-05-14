Leon XIV złożył wizytę na największym europejskim uniwersytecie i wygłosił przemówienie do studentów i kadry naukowej. Powiedział, że to spotkanie jest wyrazem powstania nowego sojuszu edukacyjnego między rzymskim Kościołem a prestiżową uczelnią, ufundowaną w 1303 r. przez Bonifacego VIII.

Papież wyraził wdzięczność uczelni za zaangażowanie na rzecz prawa do nauki tych, których na to nie stać - niepełnosprawnych, więźniów i uchodźców. Przypomniał, że uniwersytet i diecezja rzymska zawarły umowę na rzecz otwarcia korytarza humanitarnego dla studentów Strefy Gazy. „Wyobrażam sobie – zwrócił się Papież do studentów – że czasem jesteście beztroscy, cieszycie swoją młodością, która nawet w czasach naznaczonych potworną niesprawiedliwością, pozwala wam wierzyć, że przyszłość dopiero przed wami i nikt nie chce jej wam ukraść”. Wskazał, że jeśli badaniom przyświeca odważne poszukiwanie prawdy, są one wyrazem nadziei na zbudowanie nowego świata. Zwrócił uwagę, że wielu młodych ludzi przeżywa trudności, ulegając szantażowi oczekiwań i presji wyników: „To kłamstwo wadliwego systemu, dla którego człowiek jest liczbą i staje się ofiarą wyniszczającego współzawodnictwa, a także nakręcającej się spirali rosnących obaw. Przypomina nam to, że nie jesteśmy sumą tego, co posiadamy, ani przypadkowo stworzoną materią w niemym kosmosie. Jesteśmy pragnieniem, a nie algorytmem!”

Na zbrojeniach wzbogacają się jedynie elity

„Ta sytuacja wymusza pytanie: kim jesteś? - mówił Papież - Jesteśmy efektem naszych relacji, języka i naszej kultury. Ważne, by czas studiów był czasem ważnych spotkań”. Dodał, że kolejnym pytaniem, które młodzież zadaje starszym, brzmi: jaki świat pozostawiamy po sobie? To niestety świat pogrążony w wojnach i języku agresji – wskazał Leon XIV: „Chodzi o zatrucie umysłu, które, by zrealizować geopolityczny plan, niszczy wszelkie relacje społeczne. Nie wolno zapomnieć o dramacie XX wieku”. Papież podkreślił, że szczególnie ostatnio wydatki na zbrojenia w Europie znacznie wzrosły. „Czy można nazwać wydatkami na obronę zbrojenia, które zwiększają napięcia i poczucie zagrożenia, blokując potrzebne inwestycje w edukację, służbę zdrowia, wzbogaca elity, których nie obchodzi dobro wspólne?” – pytał Papież.

Uważajcie na sztuczną inteligencję

Leon XIV przestrzegł przed nadmiernym korzystaniu ze sztucznej inteligencji w wojsku i służbie cywilnej: „To, co się dzieje na Ukrainie, w Strefie Gazy, na terytoriach palestyńskich, w Libanie i w Iranie ilustruje nieludzką ewolucję związku wojny z nowymi technologiami, który nakręca spiralę unicestwienia”. Papież wskazał, że studia i badania podążają w drugą stronę. Są radykalnym „Tak” dla życia, „Tak” dla życia młodego i niewinnego, „tak” dla życia narodów, które wołają o pokój i sprawiedliwość. Papież mówił też o potrzebia ochrony przyrody i stworzenia. Przypomniał, że encyklika „Laudato si” papieża Franciszka na ten temat została opublikowana 10 lat temu i nie wydaje się, że sytuacja uległa jakiejkolwiek zmianie na lepsze.

Papież zaapelował do studentów: „Implozja paradygmatu posiadania i konsumizmu oddaje pole temu co nowe. Studiujcie, stosujcie i chrońcie sprawiedliwość! Wraz ze mną i wieloma braćmi i siostrami stańcie się budowniczymi prawdziwego pokoju, pokoju rozbrojonego i rozbrajającego, trwałego. Pracujcie na rzecz pojednania między narodami i ochrony naszej Ziemi”. Wskazał, że ludzkość jest w stanie zbudować dobrą przyszłość, jeśli zrobi to mądrze.

Zwracając się do pracowników naukowych Leon XIV powiedział, że nauczanie to forma miłosierdzia, jak pośpieszenie z pomocą tonącemu migrantowi czy żebrakowi na ulicy. Wskazał, że nauczanie to również dawanie świadectwa wartościom swoim życiem i kształtowanie sumień. Powiedział, że wiedza nie służy tylko osiągnięciu wyników. Pomaga w rozeznaniu kim się jest.

Piotr Kowalczuk