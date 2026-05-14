Watykański order przyznany irańskiemu ambasadorowi wywołał poruszenie w międzynarodowych mediach i internecie. Mohammad Hossein Mokhtari, ambasador Islamskiej Republiki Iranu przy Stolicy Apostolskiej od 2023 roku, otrzymał we wtorek Order Piusa IX, wraz z dwunastoma innymi dyplomatami. O wydarzeniu poinformowały między innymi włoskie media i portal „The Pillar”.

Irańskie media określiły to wydarzenie jako osobiste uznanie papieża dla polityki kraju. „Nagroda i potępienie agresji przez papieża są ściśle powiązane z trwającymi działaniami ambasady Iranu przy Watykanie, mającymi na celu szerzenie przesłań pokoju, sprawiedliwości i sprzeciwu wobec podżegania do wojny” – czytamy w jednym z irańskich mediów. Opublikowano również relacje z ceremonii wręczenia orderów, którym towarzyszyło zdjęcie Leona XIV z dyplomatą z 2025 roku.

W ciągu kilku godzin oburzenie w mediach społecznościowych wzrosło. Między innymi Irańskie Stowarzyszenie Demokratycznych Kobiet potępiło to wysokie odznaczenie „w najostrzejszych słowach”.

Wyjaśnienie rzecznika Watykanu

Stolica Apostolska wyjaśniła, że ​​order nie został wręczony przez papieża, lecz, zgodnie ze zwyczajem, przez abp. Paolo Rudellego, substytuta ds. ogólnych w Sekretariacie Stanu. Certyfikat podpisał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin. „Order Piano” został ustanowiony w 1847 roku przez papieża Piusa IX (1846-1878).

Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni wyjaśnił, że Order Piusa IX jest odznaczeniem „tradycyjnie przyznawanym wszystkim ambasadorom akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej po dwóch latach służby, zazwyczaj w rocznicę pontyfikatu papieża”. Oprócz ambasadora Iranu, dwunastu innych dyplomatów otrzymało Wielki Krzyż Orderu Papieskiego Piusa X. Według portalu Vatican News, odznaczenie zostało wręczone w pierwszą rocznicę wyboru Leona XIV na papieża.

Niemniej jednak obserwatorzy zastanawiają się, czy odznaczenie to nie wysyła obecnie niewłaściwego sygnału. Żydowska gazeta niemieckojęzyczna „Jüdische Allgemeine” w komentarzu nazwała przyznanie orderu „nieoczekiwanym prezentem PR” dla Mokhtariego. Reprezentuje on reżim, który na przykład w styczniu zabił ponad 35 tys. osób. „Skandaliczne” jest to, że „papież Leon XIV i jego dyplomatycznie bystry kardynał sekretarz stanu, Pietro Parolin, przyznali odznaczenie przedstawicielowi tego właśnie reżimu” – stwierdzono w komentarzu.