info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Kontrowersje wokół watykańskiego orderu przyznanego irańskiemu ambasadorowi. Tymczasem to tylko rutynowa kurtuazja
rss newsletter facebook twitter

Kontrowersje wokół watykańskiego orderu przyznanego irańskiemu ambasadorowi. Tymczasem to tylko rutynowa kurtuazja

Watykan  
Randy OHC / CC 2.0 Watykan

Watykański order przyznany irańskiemu ambasadorowi wywołał poruszenie w międzynarodowych mediach i internecie. Mohammad Hossein Mokhtari, ambasador Islamskiej Republiki Iranu przy Stolicy Apostolskiej od 2023 roku, otrzymał we wtorek Order Piusa IX, wraz z dwunastoma innymi dyplomatami. O wydarzeniu poinformowały między innymi włoskie media i portal „The Pillar”.

Irańskie media określiły to wydarzenie jako osobiste uznanie papieża dla polityki kraju. „Nagroda i potępienie agresji przez papieża są ściśle powiązane z trwającymi działaniami ambasady Iranu przy Watykanie, mającymi na celu szerzenie przesłań pokoju, sprawiedliwości i sprzeciwu wobec podżegania do wojny” – czytamy w jednym z irańskich mediów. Opublikowano również relacje z ceremonii wręczenia orderów, którym towarzyszyło zdjęcie Leona XIV z dyplomatą z 2025 roku.

W ciągu kilku godzin oburzenie w mediach społecznościowych wzrosło. Między innymi Irańskie Stowarzyszenie Demokratycznych Kobiet potępiło to wysokie odznaczenie „w najostrzejszych słowach”.

Wyjaśnienie rzecznika Watykanu

Stolica Apostolska wyjaśniła, że ​​order nie został wręczony przez papieża, lecz, zgodnie ze zwyczajem, przez abp. Paolo Rudellego, substytuta ds. ogólnych w Sekretariacie Stanu. Certyfikat podpisał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin. „Order Piano” został ustanowiony w 1847 roku przez papieża Piusa IX (1846-1878).

Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni wyjaśnił, że Order Piusa IX jest odznaczeniem „tradycyjnie przyznawanym wszystkim ambasadorom akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej po dwóch latach służby, zazwyczaj w rocznicę pontyfikatu papieża”. Oprócz ambasadora Iranu, dwunastu innych dyplomatów otrzymało Wielki Krzyż Orderu Papieskiego Piusa X. Według portalu Vatican News, odznaczenie zostało wręczone w pierwszą rocznicę wyboru Leona XIV na papieża.

Niemniej jednak obserwatorzy zastanawiają się, czy odznaczenie to nie wysyła obecnie niewłaściwego sygnału. Żydowska gazeta niemieckojęzyczna „Jüdische Allgemeine” w komentarzu nazwała przyznanie orderu „nieoczekiwanym prezentem PR” dla Mokhtariego. Reprezentuje on reżim, który na przykład w styczniu zabił ponad 35 tys. osób. „Skandaliczne” jest to, że „papież Leon XIV i jego dyplomatycznie bystry kardynał sekretarz stanu, Pietro Parolin, przyznali odznaczenie przedstawicielowi tego właśnie reżimu” – stwierdzono w komentarzu.

Polak nuncjuszem w Ugandzie

KAI DODANE 14.05.2026

Polak nuncjuszem w Ugandzie

Polski arcybiskup Tomasz Grysa został nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Dotychczas reprezentował on papieża na Madagaskarze, Seszelach, Mauritiusie, Komorach i wyspie Réunion na Oceanie Indyjskim. »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

KAI

KAI |

dodane 14.05.2026 14:02

TAGI| DYPLOMACJA WATYKAŃSKA, IRAN

PRZECZYTAJ TAKŻE
Polak nuncjuszem w Ugandzie | Lotniskowiec Charles de Gaulle jest w Zatoce Adeńskiej | Trump: wstrzymałem się z atakiem na Iran na prośbę sojuszników z Bliskiego Wschodu | "WSJ": ZEA przeprowadziły potajemne ataki na Iran | Iran: propozycja dotycząca zakończenia wojny z USA była uzasadniona i hojna
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Budować na zdrowych podstawach

Andrzej Macura

Budować na zdrowych podstawach

Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.

Słucham

ks. Włodzimierz Lewandowski

Słucham

Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Andrzej Macura

Gdzie kłamstwo tam przemoc

Ofiary nie słychać? Nie znaczy, że nie dzieje się krzywda.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.

Pierwsze F-35 już w Polsce

Pierwsze F-35 są już w Polsce, wylądowały w bazie w Łasku

Całość dostaw zaplanowano do 2029.

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Pełczyńska-Nałęcz: powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej

Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.

Gdzie mają się podziać?

Zatrzymać rozbudowę osiedli na Zachodnim Brzegu

Przywódcy siedmiu państw Zachodu apelują.

We Wrocławiu

Synod Archidiecezji Wrocławskiej zakłada reorganizację wrocławskiego Kościoła

Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.

Mioasteczko namiotowe dla uchodźców

Izrael zniszczył bądź uszkodziły 45 proc. zabudowy na południu Libanu

Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.

Białystok

Białystok: Prawosławne uroczystości ku czci św. Mikołaja

To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.

Mężczyzna i kobieta

Szacunek wobec każdej osoby nie oznacza rezygnacji z prawdy o małżeństwie

Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.

Na zakopiańskich Krupówkach

Zakopane: Burmistrz zapowiada odmowę transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych

Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".

Łatwe w użyciu narzędzie

Mamy do czynienia z pewną epidemią krzywdzenia seksualnego w sieci

Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.

Koran

Mali: Publiczna egzekucja nauczyciela Koranu

Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

W internecie pojawiły się zdjęcia ukazujące długą kolejkę wspinaczy wijącą się na zaśnieżonym fragmencie podejścia powyżej 8 tys. m n.p.m.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 23.05.2026
« » Maj 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
18°C Sobota
noc
15°C Sobota
rano
22°C Sobota
dzień
23°C Sobota
wieczór
wiecej »
 