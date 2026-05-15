Africa CDC potwierdziła epidemię wirusa Ebola w DRK
Africa CDC potwierdziła epidemię wirusa Ebola w DRK

AUTOR / CC-A 4.0 Cząstki wirusa ebola (zielone). Powiększenie 20000x.

Africa CDC, agencja zdrowia publicznego Unii Afrykańskiej, oficjalnie poinformowała w piątek, że w Demokratycznej Republice Konga wybuchła epidemia wirusa Ebola. W kongijskiej prowincji Ituri odnotowano dotąd 65 zgonów, w tym cztery wśród przypadków potwierdzonych laboratoryjnie.

O nowym ognisku epidemicznym w DRK powiadomił w oświadczeniu Afrykański Ośrodek Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Africa CDC). Instytucja ta zapewniła, że uważnie monitoruje rozwój sytuacji.

Africa CDC przekazał, że pierwsze wyniki badań laboratoryjnych w krajowym instytucie badań biomedycznych w stolicy DRK, Kinszasie, wykazały obecność wirusa w 13 spośród 20 przebadanych próbek. Wśród nich potwierdzono już cztery przypadki śmiertelne. Ośrodek zaznaczył, że wciąż trwają ustalenia dotyczące charakterystyki tej odmiany wirusa.

Obecnie podejrzewa się wystąpienie 246 przypadków zakażenia wirusem gorączki krwotocznej, które do tej pory zakończyły się 65 zgonami. Sytuacja dotyczy przede wszystkim kongijskich stref zdrowotnych Mongbwalu (górniczego miasta w dystrykcie Djugu) i Rwampara, a podejrzane przypadki odnotowano również w Buni - położonej nieopodal granicy z Ugandą stolicy prowincji Ituri na wschodzie kraju.

Ośrodek wyraził zaniepokojenie ze względu na fakt, że obecność wirusa stwierdzono na terenach silnie zurbanizowanych (Bunia, Rwampara) i z uwagi na dużą mobilność ludzi, związaną z sektorem górniczym (w Mongbwalu). Agencja przyznała, że zwiększa to ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się choroby.

Africa CDC poinformował również o zwołaniu pilnego spotkania wysokiego szczebla z udziałem przedstawicieli DRK, Ugandy i Sudanu Południowego, a także organizacji międzynarodowych. Celem tego posiedzenia ma być m.in. skoordynowanie działań prewencyjnych.

To już 17. epidemia wirusa Ebola w DRK od pojawienia się tej choroby w 1976 r., przy czym zakończenie poprzedniej ogłoszono pod koniec ubiegłego roku. Najpoważniejsza dotąd epidemia w latach 2018-20 doprowadziła do ponad tysiąca zgonów we wschodniej części DRK.

Wirus Ebola wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią. Rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi osób zakażonych oraz zainfekowanymi materiałami. (PAP)

PAP

dodane 15.05.2026 13:33

TAGI| AFRYKA, DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA, EPIDEMIA, PAP, PROFILAKTYKA, ZDROWIE

