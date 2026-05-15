Umorzono postępowanie dyscyplinarne wobec nauczycielki z Kielna  

Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim umorzył postępowanie wyjaśniające wobec nauczycielki z szkoły podstawowej w Kielnie na Kaszubach. W grudniu 2025 r. wyrzuciła ona do kosza przedmiot w kształcie krzyża. Postanowienie zatwierdziła wojewoda, jednak decyzja nie jest jeszcze prawomocna.

O umorzeniu postępowania jako pierwsze poinformowało radio TOK FM. Informację tę potwierdziło PAP w piątek biuro prasowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

"Postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim w sprawie nauczyciela Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Kielnie zostało zakończone wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania wyjaśniającego. Wyniki prowadzonego postępowania zostały zatwierdzone przez Wojewodę Pomorskiego" - przekazał Urząd w odpowiedzi na pytania PAP.

Urzędnicy wskazali ponadto, że wydane postanowienie nie jest jeszcze prawomocne. Zgodnie z przepisami Karty Nauczyciela, stronom przysługuje prawo do wniesienia zażalenia do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji. Nauczycielka ma na to 7 dni od dnia doręczenia pisma. Z kolei w przypadku czynu mogącego naruszać prawa i dobro dziecka, zażalenie może złożyć również Rzecznik Praw Dziecka - w terminie 14 dni.

"Ewentualne dalsze kroki w sprawie będą zależały od tego, czy któryś z podanych podmiotów wniesie zażalenie" - zaznaczył PUW.

Sprawa dotyczy incydentu z grudnia 2025 r., do którego doszło podczas lekcji w siódmej klasie szkoły w Kielnie (pow. wejherowski). Nauczycielka wyrzuciła wówczas do kosza na śmieci element halloweenowego przebrania w kształcie krzyża, użyty wcześniej podczas zabawy przez jedną z uczennic. W styczniu br. dyrektor placówki zdecydował o zawieszeniu kobiety w pełnieniu obowiązków.

Niedługo potem komisja dyscyplinarna przy wojewodzie pomorskim uwzględniła jednak wniosek nauczycielki i uchyliła decyzję dyrektora o zawieszeniu, co pozwoliło jej na powrót do pracy w szkole.

Nauczycielka w rozmowie z PAP tłumaczyła wcześniej, że przedmiot nie był symbolem kultu religijnego, lecz plastikową zabawką, a ona sama interweniowała, gdy uczniowie zawiesili go w klasie za jej plecami i odmówili jego zdjęcia.