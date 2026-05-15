Podkreślił również, że chrześcijańska nadzieja, której zmarły kardynał poświęcił całe swoje życie, ma źródło w zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią - relacjonuje Vatican News.

Służba Kościołowi

Leon XIV mówił, że wspólnota Kościoła gromadzi się przy ołtarzu, aby towarzyszyć kard. Tscherrigowi w chwili, gdy staje przed Panem, „aby otrzymać nagrodę za dobro dokonane w tym życiu oraz przebaczenie za braki, które mogła spowodować ludzka kruchość". Papież podkreślił, że jest to „wielki i uroczysty moment spotkania z Panem", któremu kardynał służył z oddaniem.

Ojciec Święty przypomniał, że ponad połowę życia zmarły spędził w służbie Stolicy Apostolskiej: w różnych przedstawicielstwach papieskich oraz w Sekretariacie Stanu. Jego praca, choć często niewidoczna, była gorliwa i wymagająca, a zarazem służyła wzrostowi Królestwa Bożego.

Dyplomata i pasterz

Papież wskazał, że kard. Tscherrig, jako dyplomata, a wcześniej jako pasterz Kościoła, przez lata pracował cierpliwie i ofiarnie, aby jednoczyć narody w zgodzie. Przypomniał kolejne etapy jego misji: od pracy w nuncjaturach, przez nominację w 1996 r. na nuncjusza apostolskiego w Burundi, po posługę w Trynidadzie i Tobago oraz krajach Karaibów, Korei Południowej, państwach nordyckich, Argentynie, a od 2017 r. we Włoszech i San Marino.

Leon XIV zaznaczył, że ta rozległa droga kościelna i międzynarodowa świadczyła o dyspozycyjności kardynała, jego zdolności dostosowania się do różnych środowisk i „pasterskiej miłości" wobec ludów, do których został posłany w imieniu Ojca Świętego.

Potrzeba posłańców

Leon XIV przywołał także słowa papieża Franciszka, który zachęcał dyplomatów, aby wokół nich „rozkwitała nadzieja" jako odpowiedź na pragnienie dobra obecne w sercach narodów. Papież podkreślił, że wezwanie to pozostaje aktualne również dziś i odnosi się do wszystkich powołanych do służby oraz miłości wobec bliźnich.

„Nasz świat bardzo potrzebuje posłańców, którzy pomogą mu odzyskać ufność" – mówił Papież, dodając, że dobre świadectwo tych, których Bóg wybrał na swoje sługi, może umacniać w odpowiedzi na to wezwanie.

Chrystus nadzieją

W obliczu śmierci Leon XIV przypomniał, że „ostateczny fundament każdej naszej nadziei jest poza historią i opiera się na Passze Chrystusa". Nawiązał do Ewangelii o wskrzeszeniu Łazarza, wskazując, że słowa Jezusa: „Twój brat zmartwychwstanie" oraz „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem" rozbrzmiewają także podczas pożegnania kard. Tscherriga.

Papież zakończył homilię, przywołując zawołanie biskupie zmarłego hierarchy: „Spes mea Christus" – „Moją nadzieją jest Chrystus". Podkreślił, że Chrystus był nadzieją kardynała przez całe życie: nadzieją, która go nie zawiodła i która dziś wypełnia się na zawsze.

Karol Darmoros