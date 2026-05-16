Udzielenie bierzmowania jest jedną z największych radości biskupa, ale bywa też smutkiem, bo młodzi potem znikają z parafii – mówił Leon XIV do kandydatów do bierzmowania z archidiecezji Genui, którzy przybyli do Watykanu. Poprosił więc młodych, by zwrócili uwagę na jeden z darów Ducha Świętego – wytrwałość – aby wytrwać w wierze i być misjonarzami Jezusa w świecie.

Około tysiąca młodych osób przygotowujących się do bierzmowania oraz właśnie bierzmowanych z archidiecezji Genui zostało przyjętych na audiencji przez Leona XIV w Watykanie. Papież przypomniał zebranym, że przyjęcie pełnia Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania daje entuzjazm, siłę, zdolność do naśladowania Jezusa Chrystusa, do mówienia „tak” Panu zawsze, do tego, by nie bać się iść z odwagą, by żyć wiarą w świecie, który często chce nas odciągnąć od Jezusa.

Leon XIV zaznaczył, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego wspominane jest i przeżywane doświadczenie pierwszych uczniów, apostołów, którzy otrzymują Ducha Świętego, aby następnie głosić Ewangelię i miłość Boga.

„I wszyscy wy jesteście i będziecie uczestnikami tej misji, ponieważ wszyscy jesteśmy posłani: do waszych rodzin, do waszych przyjaciół, do wszystkich ludzi. Wy także macie być żywym świadectwem Ducha, który w nas mieszka” – podkreślił Ojciec Święty.

Zobacz: Bierzmowania młodzieży w diecezji tarnowskiej [Galeria zdjęć]

Zaznaczył, że udzielanie bierzmowania jest jedną z największych radości biskupa, ale bywa też smutkiem, ponieważ czasem, kiedy biskup udzieli bierzmowania, „już nigdy więcej nie widzi młodych! Znikają z parafii.”

Wytrwałość – dar Ducha i owoc wspólnoty

„I dlatego chcę was prosić: zwróćcie szczególną uwagę na jeden z darów Ducha Świętego, który nazywa się wytrwałość, abyście nie zapomnieli tego, co przeżyliście w tym czasie. Aby radość mogła także przyjść do Rzymu, abyśmy mogli razem świętować, modlić się razem, aby ta radość żyła w waszych sercach i abyście nadal byli wiernymi uczniami Jezusa Chrystusa” – Wezwał Papież.

Zachęcił młodych do angażowania się w działania parafii, gdyż jest wiele do zrobienia, ale przede wszystkim do pielęgnowania wiary, „ponieważ Jezus Chrystus chce iść z tobą, z każdym z was i ze wszystkimi w waszej wspólnocie,”. Dodał, że wiary nie przeżywamy sami i to właśnie budowanie relacji przyjaźni, wspólnoty jest sposobem na życie wytrwałości jako uczniów Jezusa.

Vatican Media

Wytrwać i być misjonarzami

„A więc, nie zapominajcie o tym. Pięknie jest przyjechać do Rzymu, pięknie jest przyjąć sakrament, bardzo pięknie jest otrzymać pełnię Ducha Świętego, ale bardzo ważne jest, aby każdy z was podjął także to zobowiązanie, tę obietnicę wobec Pana: że naprawdę chcecie nadal być Jego przyjaciółmi, Jego uczniami, Jego misjonarzami i chcecie wytrwać w wierze” – dodał Ojciec Święty.



Vatican News/Wojciech Rogacin