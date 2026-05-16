Udzielenie bierzmowania jest jedną z największych radości biskupa, ale bywa też smutkiem, bo młodzi potem znikają z parafii – mówił Leon XIV do kandydatów do bierzmowania z archidiecezji Genui, którzy przybyli do Watykanu. Poprosił więc młodych, by zwrócili uwagę na jeden z darów Ducha Świętego – wytrwałość – aby wytrwać w wierze i być misjonarzami Jezusa w świecie.
Około tysiąca młodych osób przygotowujących się do bierzmowania oraz właśnie bierzmowanych z archidiecezji Genui zostało przyjętych na audiencji przez Leona XIV w Watykanie. Papież przypomniał zebranym, że przyjęcie pełnia Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania daje entuzjazm, siłę, zdolność do naśladowania Jezusa Chrystusa, do mówienia „tak” Panu zawsze, do tego, by nie bać się iść z odwagą, by żyć wiarą w świecie, który często chce nas odciągnąć od Jezusa.
Leon XIV zaznaczył, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego wspominane jest i przeżywane doświadczenie pierwszych uczniów, apostołów, którzy otrzymują Ducha Świętego, aby następnie głosić Ewangelię i miłość Boga.
„I wszyscy wy jesteście i będziecie uczestnikami tej misji, ponieważ wszyscy jesteśmy posłani: do waszych rodzin, do waszych przyjaciół, do wszystkich ludzi. Wy także macie być żywym świadectwem Ducha, który w nas mieszka” – podkreślił Ojciec Święty.
Zobacz: Bierzmowania młodzieży w diecezji tarnowskiej [Galeria zdjęć]
Zaznaczył, że udzielanie bierzmowania jest jedną z największych radości biskupa, ale bywa też smutkiem, ponieważ czasem, kiedy biskup udzieli bierzmowania, „już nigdy więcej nie widzi młodych! Znikają z parafii.”
Wytrwałość – dar Ducha i owoc wspólnoty
„I dlatego chcę was prosić: zwróćcie szczególną uwagę na jeden z darów Ducha Świętego, który nazywa się wytrwałość, abyście nie zapomnieli tego, co przeżyliście w tym czasie. Aby radość mogła także przyjść do Rzymu, abyśmy mogli razem świętować, modlić się razem, aby ta radość żyła w waszych sercach i abyście nadal byli wiernymi uczniami Jezusa Chrystusa” – Wezwał Papież.
Zachęcił młodych do angażowania się w działania parafii, gdyż jest wiele do zrobienia, ale przede wszystkim do pielęgnowania wiary, „ponieważ Jezus Chrystus chce iść z tobą, z każdym z was i ze wszystkimi w waszej wspólnocie,”. Dodał, że wiary nie przeżywamy sami i to właśnie budowanie relacji przyjaźni, wspólnoty jest sposobem na życie wytrwałości jako uczniów Jezusa.Vatican Media
Wytrwać i być misjonarzami
„A więc, nie zapominajcie o tym. Pięknie jest przyjechać do Rzymu, pięknie jest przyjąć sakrament, bardzo pięknie jest otrzymać pełnię Ducha Świętego, ale bardzo ważne jest, aby każdy z was podjął także to zobowiązanie, tę obietnicę wobec Pana: że naprawdę chcecie nadal być Jego przyjaciółmi, Jego uczniami, Jego misjonarzami i chcecie wytrwać w wierze” – dodał Ojciec Święty.
Vatican News/Wojciech Rogacin
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.
Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.
Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.
Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.
To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.
Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".
Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.
Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".