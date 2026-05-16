„W odpowiedzi na zaproszenie głowy państwa i władz kościelnych tego kraju, a także dyrektora generalnego UNESCO, Ojciec Święty Leon XIV odbędzie podróż apostolską do Francji w dniach 25–28 września 2026 r., gdzie odwiedzi siedzibę wspomnianej organizacji” – poinformował 16 maja Matteo Bruni, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Potwierdził on tym samym perspektywę tej podróży, ogłoszonej dziesięć dni wcześniej przez episkopat francuski.

Stolica Apostolska nie podała na razie żadnych miast, ale Konferencja Episkopatu Francji wskazała 6 maja Paryż i Lourdes jako miejsca odwiedzin. Inne źródła wspominają również o możliwości wizyty w diecezji Metz, z postojem w Scy-Chazelles, mieście sługi Bożego Roberta Schumana, ojca założyciela Wspólnoty Europejskiej.

Leon XIV będzie czwartym papieżem po Soborze Watykańskim II, który odwiedzi Francję, po Janie Pawle II, Benedykcie XVI i Franciszku, przy czym ci trzej ostatni przybyli do Francji łącznie jedenaście razy. Przed nimi trzeba cofnąć się do przymusowych wizyt Piusa VI i Piusa VII. Pierwszy z nich, który był więźniem podczas rewolucji francuskiej, zmarł we Francji, w Valence, w 1799 roku. Drugi był przetrzymywany przez Napoleona I w Fontainebleau w latach 1812–1814, ale potem mógł powrócić do Rzymu. W czasach ostatnich podróży apostolskich Paweł VI, choć darzył Francję wielką sympatią, nigdy jako papież nie odwiedził tego kraju.

Papież Jan Paweł II odwiedził „Najstarszą Córę Kościoła” siedem razy: w 1980 r. (Paryż, gdzie wygłosił już wówczas przemówienie w UNESCO, oraz Lisieux), w 1983 r. (Lourdes), w 1986 r. (Lyon, Taizé, Paray-le-Monial, Ars, Annecy), w 1988 r. (Strasburg, Metz, Nancy, Mulhouse), 1996 r. (Tours, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Auray, Reims), 1997 r. (Paryż) oraz podczas swojej ostatniej podróży apostolskiej w 2004 r. (Lourdes). Do tej listy dotyczącej Francji kontynentalnej należy dodać jeszcze jeden przystanek w zamorskiej części kraju, na wyspie La Réunion, w 1989 r. Francja jest krajem zagranicznym (poza Włochami), który Jan Paweł II odwiedzał najczęściej po swojej Ojczyźnie - Polsce.

Jego następca Benedykt XVI udał się do Francji tylko raz, w 2008 roku. Odwiedził wówczas Paryż – wygłaszając głośne przemówienie do świata kultury w Collège des Bernardins – a następnie Lourdes.

Franciszek natomiast odwiedził terytorium Francji trzykrotnie, ale nigdy nie złożył wizyty państwowej. Przybył do Strasburga w 2014 roku, aby odwiedzić Parlament Europejski i Radę Europy, do Marsylii na Spotkania Śródziemnomorskie w 2023 roku, a wreszcie do Ajaccio – podczas swojej ostatniej podróży zagranicznej – na sympozjum poświęcone religijności ludowej 15 grudnia 2024 roku.

Od początku swojego pontyfikatu Leon XIV, który mówi po francusku, wykazywał szczególną troskę o Francję, zwłaszcza o zjawisko katechumenów, które w ostatnich latach zyskuje na popularności w tym kraju. Często nawiązywał też do francuskiej duchowości, wyznając, że jednym z jego duchowych mistrzów jest brat Wawrzyniec od Zmartwychwstania, XVII-wieczny karmelita bosy z Lotaryngii.

W liście wysłanym do francuskich biskupów 25 marca 2026 r. papież zachęcił ich do dalszego „okazywania troski Kościoła ofiarom” wykorzystywania seksualnego, popełnionego przez duchownych, jednocześnie zwracając się „ku przyszłości” i wspierając księży. Podkreślił również konieczność znalezienia rozwiązań dla wiernych przywiązanych do tradycyjnego rytu liturgicznego oraz wyraził poparcie dla obrony nauczania katolickiego.

W ramach tej czterodniowej podróży bardzo prawdopodobne jest odprawienie liturgii w katedrze Notre-Dame w Paryżu, podczas gdy nieobecność papieża Franciszka podczas ponownego otwarcia świątyni w grudniu 2024 r. wywołała nas Sekwaną wiele dyskusji. Podczas pobytu papieża we Francji można też oczekiwać jego odniesienia się do debaty na temat końca życia. W programie, który zostanie ogłoszony w późniejszym terminie, może znaleźć się wizyta w placówce opieki paliatywnej – przypuszczają dziennikarze.

„W rozmowach, które prowadziłem z papieżem od czasu jego wyboru, szybko zrozumiałem, jak bardzo jest on zainteresowany taką podróżą” – wyznał kardynał Jean-Marc Aveline, arcybiskup Marsylii i przewodniczący franciskiego episkopatu w filmie opublikowanym przez Konferencję Episkopatu Francji. „Szczególnie interesuje go to, czym żyje Kościół we Francji, jego misyjna dynamika, ale także wyzwania, przed którymi stoi. Leon XIV przyjeżdża do Francji: to wielka radość, ale także wielka odpowiedzialność!”, zapewnia kardynał Aveline, który gościł Franciszka w Marsylii we wrześniu 2023 roku.