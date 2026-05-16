Niepokój o AI. W Watykanie powstała Komisja ds. Sztucznej Inteligencji  

Jak poinformował kard. Czerny, 3 maja Leon XIV przyjął go na audiencji. Spotkanie dotyczyło rozwoju sztucznej inteligencji, jej coraz szerszego użycia, wpływu na człowieka i ludzkość, a także niepokoju Stolicy Apostolskiej o respektowanie godności każdej osoby ludzkiej, szczególnie w odniesieniu do integralnego rozwoju człowieka. W efekcie podjęto decyzję o ustanowieniu Komisji ds. Sztucznej Inteligencji.

Opublikowany dziś dokument w tej sprawie podpisany został 12 maja. Jak informuje kard. Czerny, Komisja złożona będzie z przedstawicieli czterech Dykasterii: do spraw Służby Integralnemu Rozwojowi Człowieka, Nauki Wiary, ds. Kultury i Edukacji, ds. Komunikacji, a także Papieskich Akademii – Życia, Nauki i Nauk Społecznych. Każda z tych instytucji wydeleguje do Rady jednego przedstawiciela. Kadencja Rady i jej członków będzie trwała rok z możliwością przedłużenia. Koordynować pracę Komisji będzie Dykasteria, na której czele stoi kard. Czerny. Komisja – jak napisano w komunikacie – zajmować się będzie również używaniem sztucznej inteligencji w Watykanie.