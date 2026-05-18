Wydarzenie przyciągnęło tysiące ludzi do Waszyngtonu.
Prezydent Donald Trump, wiceprezydent J.D. Vance i szereg innych najwyższych urzędników wzięli udział w niedzielę w festiwalu modlitewnym Rededicate 250, mającym na celu ponowne zawierzenie Ameryki jako "jednego narodu pod Bogiem". Wydarzenie przyciągnęło tysiące ludzi do Waszyngtonu.
Do centralnego parku Waszyngtonu, National Mall, przyszły w niedzielę tłumy Amerykanów, by przez niemal osiem godzin modlić się, śpiewać i słuchać wystąpień duchownych i polityków. W wydarzeniu promowanym przez Biały Dom i Donalda Trumpa wzięło udział wielu czołowych polityków.
Wśród nich również i sam prezydent, choć jedynie wirtualnie, bo niedzielę spędził na swoim polu golfowym w Wirginii. Trump przesłał pokazywane już wcześniej nagranie z maratonu czytania Biblii, na którym z Gabinetu Owalnego czytał werset z 2 Księgi Kronik.
"Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę" - brzmiał jeden z fragmentów.
Obok Trumpa z ekranów do uczestników przemawiali też wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth, a "modlitwę ponownego zawierzenia" Ameryki Bogu poprowadził przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. Politycy podkreślali rolę religii i chrześcijaństwa w założeniu Stanów Zjednoczonych.
- Od początków istnienia naszego kraju, odkąd Ameryka uosabiała wolność i wyjątkowość, dusza naszego narodu była zakorzeniona w wierze chrześcijańskiej - mówił Rubio.
Przemawiający aktywiści i duchowni - poza ortodoksyjnym rabinem Meirem Soloveichikiem wszyscy chrześcijańscy - nie unikali wątków politycznych. Jeden z mówców, pisarz i publicysta Eric Metaxas sugerował, że Bóg powołał Trumpa, by zbudował planowaną przez niego salę balową.
Jak notuje "Washington Post", krytycy wydarzenia twierdzą, że przekłamuje ono historię i nadmiernie podkreśla rolę chrześcijaństwa w założeniu kraju opartego na oświeceniowych ideach i rozdziale kościoła od państwa.
Festiwal był jednym z szeregu wydarzeń upamiętniających w tym roku 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Wśród innych są m.in. wydarzenia sportowe, w tym wyścig IndyCar ulicami stolicy, gala mieszanych sztuk walki w klatce na trawniku Białego Domu oraz tzw. Igrzyska Patriotów, w których rywalizować będzie po dwóch najlepszych zawodników ze szkół średnich z każdego stanu Ameryki.
Z Waszyngtonu Oskar Górzyński
Od redakcji Wiara.pl
Wszystko dobrze, o ile chrześcijanie w takich sytuacjach klękają przed Bogiem. Fatalnie, jeśli jest to dla nich okazja, by w swoich sprawach Nim się podpierać, zasłaniać albo i potraktować jak kij na inaczej myślących. Wtedy to grzech. Grzech przeciwko II przykazaniu.
Andrzej Macura
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.
Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.
Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.
Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.
To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.
Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".
Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.
Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".