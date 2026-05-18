Prezydent Donald Trump, wiceprezydent J.D. Vance i szereg innych najwyższych urzędników wzięli udział w niedzielę w festiwalu modlitewnym Rededicate 250, mającym na celu ponowne zawierzenie Ameryki jako "jednego narodu pod Bogiem". Wydarzenie przyciągnęło tysiące ludzi do Waszyngtonu.

Do centralnego parku Waszyngtonu, National Mall, przyszły w niedzielę tłumy Amerykanów, by przez niemal osiem godzin modlić się, śpiewać i słuchać wystąpień duchownych i polityków. W wydarzeniu promowanym przez Biały Dom i Donalda Trumpa wzięło udział wielu czołowych polityków.

Wśród nich również i sam prezydent, choć jedynie wirtualnie, bo niedzielę spędził na swoim polu golfowym w Wirginii. Trump przesłał pokazywane już wcześniej nagranie z maratonu czytania Biblii, na którym z Gabinetu Owalnego czytał werset z 2 Księgi Kronik.

"Jeśli upokorzy się mój lud, nad którym zostało wezwane moje Imię, i będą błagać, i będą szukać mego oblicza, a odwrócą się od swoich złych dróg, Ja z nieba wysłucham i przebaczę im grzechy, a kraj ich ocalę" - brzmiał jeden z fragmentów.

Obok Trumpa z ekranów do uczestników przemawiali też wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i szef Pentagonu Pete Hegseth, a "modlitwę ponownego zawierzenia" Ameryki Bogu poprowadził przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson. Politycy podkreślali rolę religii i chrześcijaństwa w założeniu Stanów Zjednoczonych.

- Od początków istnienia naszego kraju, odkąd Ameryka uosabiała wolność i wyjątkowość, dusza naszego narodu była zakorzeniona w wierze chrześcijańskiej - mówił Rubio.

Przemawiający aktywiści i duchowni - poza ortodoksyjnym rabinem Meirem Soloveichikiem wszyscy chrześcijańscy - nie unikali wątków politycznych. Jeden z mówców, pisarz i publicysta Eric Metaxas sugerował, że Bóg powołał Trumpa, by zbudował planowaną przez niego salę balową.

Jak notuje "Washington Post", krytycy wydarzenia twierdzą, że przekłamuje ono historię i nadmiernie podkreśla rolę chrześcijaństwa w założeniu kraju opartego na oświeceniowych ideach i rozdziale kościoła od państwa.

Festiwal był jednym z szeregu wydarzeń upamiętniających w tym roku 250-lecie Stanów Zjednoczonych. Wśród innych są m.in. wydarzenia sportowe, w tym wyścig IndyCar ulicami stolicy, gala mieszanych sztuk walki w klatce na trawniku Białego Domu oraz tzw. Igrzyska Patriotów, w których rywalizować będzie po dwóch najlepszych zawodników ze szkół średnich z każdego stanu Ameryki.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński

Od redakcji Wiara.pl

Wszystko dobrze, o ile chrześcijanie w takich sytuacjach klękają przed Bogiem. Fatalnie, jeśli jest to dla nich okazja, by w swoich sprawach Nim się podpierać, zasłaniać albo i potraktować jak kij na inaczej myślących. Wtedy to grzech. Grzech przeciwko II przykazaniu. 

Andrzej Macura

dodane 18.05.2026 08:40

Budować na zdrowych podstawach

Pierwsze polskie F-35 wylądowały w Łasku. Rozmawialiśmy z generałem, który poprowadził ich eskortę

Dach Świata pod presją: Rekordowa liczba 274 osób zdobyła Everest od strony Nepalu w ciągu 1 dnia

