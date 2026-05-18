W rocznicę urodzin Jana Pawła II Nawrocki modlił się przy grobie Papieża Polaka

W 106. rocznicę urodzin Jan Paweł II prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką odwiedzili Bazylikę św. Piotra w Watykanie. Przy grobie Papieża Polaka złożono kwiaty i modlono się za ojczyznę. Modlitwie przewodniczył bp Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego.

Wizyta miała miejsce 18 maja, w dniu urodzin Karola Wojtyły. Po modlitwie przy grobie świętego odśpiewano hymn „Boże, coś Polskę”.

Wcześniej przy grobie Papieża Polaka sprawowana była Msza św. w języku polskim, której przewodniczył bp Jan Ozga, ordynariusz diecezji Doumé-Abong’ Mbang w Kamerunie. Homilię wygłosił ks. Paweł Ptasznik, wieloletni współpracownik Jana Pawła II i przewodniczący Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II.

– Wielbimy Pana, bo w naszym skomplikowanym świecie dał nam strażnika godności każdego człowieka, strażnika rodziny, strażnika życia i wszystkich niezbywalnych wartości ludzkich i społecznych – mówił ks. Ptasznik, podkreślając, że pontyfikat Jana Pawła II pozostaje ważnym punktem odniesienia także dla kolejnych pokoleń.

„Codzienny dialog Piotra z Jezusem". Jaki był fundament świętości Jana Pawła II?

VATICANNEWS.VA DODANE 18.05.2026

„Codzienny dialog Piotra z Jezusem”. Jaki był fundament świętości Jana Pawła II?

Całe życie św. Jana Pawła II, jego nauczanie, jego nieustanna modlitwa i przykład świętości, były dla nas pocieszeniem w czasach trudnych i radością w czasach pomyślnych. Doceńmy ten dar i pozostańmy wierni jego nauczaniu – mówił ks. Paweł Ptasznik, wieloletni bliski współpracownik Papieża Polaka, prezes Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. »

dodane 18.05.2026 09:37

TAGI| JAN PAWEŁ II, KAROL NAWROCKI, MARTA NAWROCKA, MODLITWA, PARA PREZYDENCKA, ROCZNICA URODZIN, WATYKAN

„Codzienny dialog Piotra z Jezusem". Jaki był fundament świętości Jana Pawła II? | Relikwie bł. kard. Wyszyńskiego zostaną wprowadzone do kaplicy w Sejmie | Wzrasta liczba diakonów stałych | Kościół z Leonem XIV - rok temu konklawe wybrało kard. Prevosta na nowego biskupa Rzymu | Dyplomatyczna misja Marco Rubio: Wspólne zaangażowanie USA i Watykanu na rzecz godności ludzkiej oraz stabilizacji na półkuli zachodniej

