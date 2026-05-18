Leon XIV podczas spotkania z przedstawicielami papieskiego stowarzyszenia Catholic Extension podkreślił, że dziś szczególnie potrzebne jest inwestowanie w budowanie silnych i żywotnych wspólnot katolickich. Papież zaznaczył, że nie chodzi jedynie o doraźną pomoc materialną, ale o tworzenie środowisk wiary, które będą miejscem wzrostu chrześcijańskiego życia i nowych powołań.

Jak informuje Vatican News, Papież dziękował organizacji za pomoc ubogim diecezjom, wsparcie Kościoła na Kubie i w Portoryko oraz działania podejmowane na rzecz migrantów w Stanach Zjednoczonych.

Audiencja odbyła się przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Leon XIV nawiązał do doświadczenia pierwszych chrześcijan, którzy – umocnieni przez Ducha Świętego – z odwagą głosili Ewangelię i tworzyli wspólnoty zdolne nieść pomoc potrzebującym. – Ten misyjny entuzjazm jest dziś wciąż potrzebny – zaznaczył Papież.

Ojciec Święty podkreślił, że działalność Catholic Extension nie ogranicza się wyłącznie do doraźnej pomocy materialnej. Chodzi także o budowanie środowisk wiary, w których mogą rodzić się nowe powołania i dojrzewać chrześcijańskie życie. – Prawdziwa wspólnota wiary prowadzi do konkretnych czynów miłości wobec ubogich i cierpiących – mówił Leon XIV. Jak zaznaczył, dzięki takiej działalności wielu ludzi może doświadczać „ciepła wspólnoty naznaczonej obecnością Chrystusa”.

Działająca od 1905 roku organizacja Catholic Extension wspiera ubogie diecezje w Stanach Zjednoczonych. Obecnie obejmuje pomocą tereny, na których mieszka około 20 proc. amerykańskich katolików. Każdego roku organizacja wspiera ponad 550 seminarzystów oraz finansuje tysiące grantów dla parafii, seminariów i lokalnych wspólnot.