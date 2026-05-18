Leon XIV podczas spotkania z przedstawicielami papieskiego stowarzyszenia Catholic Extension podkreślił, że dziś szczególnie potrzebne jest inwestowanie w budowanie silnych i żywotnych wspólnot katolickich. Papież zaznaczył, że nie chodzi jedynie o doraźną pomoc materialną, ale o tworzenie środowisk wiary, które będą miejscem wzrostu chrześcijańskiego życia i nowych powołań.
Jak informuje Vatican News, Papież dziękował organizacji za pomoc ubogim diecezjom, wsparcie Kościoła na Kubie i w Portoryko oraz działania podejmowane na rzecz migrantów w Stanach Zjednoczonych.
Audiencja odbyła się przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Leon XIV nawiązał do doświadczenia pierwszych chrześcijan, którzy – umocnieni przez Ducha Świętego – z odwagą głosili Ewangelię i tworzyli wspólnoty zdolne nieść pomoc potrzebującym. – Ten misyjny entuzjazm jest dziś wciąż potrzebny – zaznaczył Papież.
Ojciec Święty podkreślił, że działalność Catholic Extension nie ogranicza się wyłącznie do doraźnej pomocy materialnej. Chodzi także o budowanie środowisk wiary, w których mogą rodzić się nowe powołania i dojrzewać chrześcijańskie życie. – Prawdziwa wspólnota wiary prowadzi do konkretnych czynów miłości wobec ubogich i cierpiących – mówił Leon XIV. Jak zaznaczył, dzięki takiej działalności wielu ludzi może doświadczać „ciepła wspólnoty naznaczonej obecnością Chrystusa”.
Działająca od 1905 roku organizacja Catholic Extension wspiera ubogie diecezje w Stanach Zjednoczonych. Obecnie obejmuje pomocą tereny, na których mieszka około 20 proc. amerykańskich katolików. Każdego roku organizacja wspiera ponad 550 seminarzystów oraz finansuje tysiące grantów dla parafii, seminariów i lokalnych wspólnot.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Kościół przez wielkie K potrzebuje czegoś innego niż kościelne budynki.
Każdy osąd powinien być poprzedzony wysłuchaniem oskarżonych i daniem im prawa do obrony. Jeśli tego zabraknie mamy do czynienia z osądem niesprawiedliwym.
Pytaliśmy polskiego dowódcę m.in. o plany dokupienia kolejnych F-35 oraz przymiarki do udziału w programie samolotu bojowego następnej, szóstej generacji.
Powołanie wicemarszałków Sejmu i Senatu z klubu Centrum byłoby zerwaniem umowy koalicyjnej - powiedziała w piątek szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńskia-Nałęcz. Stanowiska dla Centrum w rządzie to natomiast decyzja premiera - dodała.
Mamy nadzieję na Kościół, który jest miejscem dla każdego - powiedział bp Maciej Małyga.
Zniszczono miejscowości, które zostały oszczędzone w trakcie poprzednich ofensyw Izraela w latach 2024-25.
To święto patronalne białostockiej katedry - najważniejszej świątyni prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej.
Rada KEP ds. Rodziny przypomina stanowisko Kościoła.
Nowe przepisy "nie zmieniają konstytucji".
Według badań najpopularniejszy serwis pornograficzny regularnie odwiedza 1,3 mln nastolatków.
Mężczyznę skazano za to, że "nie praktykował właściwej formy islamu".